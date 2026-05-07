Perú

“¿Y si te digo que soy el Papa?”: León XIV llamó a su banco en EEUU y el empleado le colgó el teléfono

El líder de la Iglesia Católica, recordado en Perú por su trabajo pastoral en el norte del país, terminó viviendo una frustrante experiencia con un banco de Estados Unidos que se ha viralizado

Guardar
Google icon
Descubre la insólita situación que el papa vivió y con la que millones pueden sentirse identificados: una frustrante experiencia con atención al cliente. Esta es la divertida historia de lo que ocurrió cuando una trabajadora de un banco no creyó quién estaba realmente al otro lado de la llamada. | CBS

El papa León XIV, líder de más de mil millones de católicos en el mundo, protagonizó una insólita escena que rápidamente se volvió viral: una trabajadora de atención al cliente de un banco le colgó la llamada luego de que él intentara convencerla de que realmente era el sumo pontífice.

La anécdota fue revelada por el sacerdote Tom McCarthy, amigo cercano del papa desde hace décadas, durante un encuentro católico realizado en Naperville, Illinois, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Según relató el sacerdote ante los feligreces, el episodio ocurrió aproximadamente dos meses después de que Robert Francis Prevost fuera elegido como papa León XIV en el Vaticano. El pontífice, quien antes de llegar a Roma fue obispo en Perú y ocupó importantes cargos dentro de la Iglesia Católica, necesitaba actualizar la dirección y el número de teléfono registrados en un banco estadounidense. Para ello, decidió llamar personalmente a la entidad financiera.

Durante la comunicación, el papa se identificó inicialmente como Robert Prevost y respondió correctamente todas las preguntas de seguridad realizadas por la trabajadora. Sin embargo, pese a verificar su identidad, la representante del banco le indicó que el trámite no podía realizarse por teléfono y que debía acudir presencialmente a una oficina.

PUBLICIDAD

Manos sosteniendo un smartphone negro, vistiendo manga de sotana crema y un reloj, junto a un clérigo con solideo blanco y sotana clara en un círculo
Un clérigo sonriente y unas manos usando un smartphone resaltan la creciente interacción entre la vida eclesiástica, la tecnología y la relevancia de la salud de las manos, incluyendo cirugías de huesos carpales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ella hizo todas las preguntas de seguridad y luego dijo: ‘Lo siento, señor. Aquí dice que tiene que venir en persona’”, contó McCarthy ante las risas de los asistentes.

El sacerdote explicó que el papa intentó hacerle entender que no podría acercarse físicamente al banco. “Él respondió: ‘Bueno, no voy a poder hacer eso’”, relató.

Ante la negativa, el líder de la Iglesia Católica decidió revelar quién era realmente. “¿Importaría si le dijera que soy el papa León?”, preguntó el pontífice, según recordó McCarthy.

La reacción de la trabajadora fue completamente inesperada: creyó que se trataba de una broma y le colgó la llamada.

Primer plano de un hombre calvo sonriente con un solideo blanco y vestiduras clericales, señalando con su mano derecha. Otras manos se ven al fondo
Un clérigo vestido de blanco sonríe ampliamente mientras señala a la multitud durante un evento público. (BBC)

Finalmente, el problema pudo resolverse gracias a la intervención de otro sacerdote que tenía contacto con el presidente del banco, quien ayudó a actualizar los datos del papa sin mayores inconvenientes.

El sacerdote cerró la anécdota con otra frase que provocó carcajadas entre los asistentes: “¿Se imaginan ser conocida como la mujer que le colgó al papa?”.

Primer plano del rostro de un hombre mayor sonriendo, con piel arrugada, cabello blanco ralo y ojos oscuros expresando calidez
El Papa León XIV es capturado en un raro momento de alegría, reflejando su espíritu durante su pontificado en la Santa Sede, cerca de la Basílica de San Pedro. (ACI Prensa)

La historia ha llamado la atención por mostrar el lado más cotidiano y humano del líder religioso, recordando incluso escenas similares protagonizadas por el fallecido papa Francisco, quien en 2013 insistió en pagar personalmente la cuenta de su hotel y recoger su propio equipaje apenas inició su pontificado.

“Piensen en el verdadero milagro aquí: la próxima vez que estén peleando con atención al cliente y no lleguen a ningún lado, recuerden que no están solos. El papa también pasó por eso”, bromeó el periodista de CBS, canal estadounidense que difundió la historia.

El Papa León XIV y su inesperada elección entre Perú y USA

Primer plano de un hombre calvo con gafas, vestido con una túnica blanca que incorpora una franja roja diagonal y el escudo de la FPF
Una imagen manipulada digitalmente muestra al Papa Leo XIV vistiendo una casulla con los colores y el escudo de la selección de fútbol de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la antesala del Mundial que se disputará en Norteamérica, el Papa León XIV volvió a evidenciar su estrecho vínculo con el Perú, esta vez en el terreno futbolístico. Durante una conversación distendida, fue consultado sobre a qué selección apoyaría en un eventual enfrentamiento entre Estados Unidos —país donde nació— y Perú, nación con la que mantiene una conexión profunda tras años de labor misionera.

La respuesta fue directa y no dejó espacio a dudas: “Probablemente a Perú”, señaló, dejando entrever que su identidad también está marcada por su paso por el país sudamericano. El pontífice, nacido como Robert Francis Prevost en Chicago, desarrolló gran parte de su vocación religiosa en ciudades como Chiclayo y Trujillo, donde su cercanía con las comunidades dejó una huella duradera.

El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se conoció poco después de la visita de una delegación del club Alianza Lima al Vaticano. La institución recordó que el Papa cuenta con nacionalidad peruana desde 2015, cuando era obispo en Chiclayo, y reveló su afinidad por el equipo blanquiazul. “Es un orgullo que el Papa sea no solo peruano, sino también blanquiazul”, expresó César Cueto, quien le entregó una camiseta del club como gesto simbólico en nombre de la institución.

Google icon

Temas Relacionados

Papa León XIVbancosperu-noticias

Más Noticias

¿Por qué el mes de abril registró la inflación más alta de los últimos años y esto pondría en riesgo la reducción de la pobreza en Perú?

Este repunte de la inflación amenaza con frenar los avances recientes en la reducción de la pobreza, ya que afecta el poder adquisitivo de los hogares

¿Por qué el mes de abril registró la inflación más alta de los últimos años y esto pondría en riesgo la reducción de la pobreza en Perú?

¿La carrera más soñada en Perú? Aunque usted no lo crea, influencer: cuadruplica a médicos y casi triplica a ingenieros

Las nuevas generaciones parecen haber cambiado el prestigio profesional por la visibilidad en internet, según Bumeran. Entre los no tan jóvenes, persiste la valoración de las carreras universitarias

¿La carrera más soñada en Perú? Aunque usted no lo crea, influencer: cuadruplica a médicos y casi triplica a ingenieros

Fernando Rospigliosi firma la autógrafa de la ‘Ley Anti Delia Espinoza’ y la envía al Gobierno para promulgación

En un plazo de 15 días hábiles, el presidente José María Balcázar deberá decidir si se publica la referida norma en El Peruano

Fernando Rospigliosi firma la autógrafa de la ‘Ley Anti Delia Espinoza’ y la envía al Gobierno para promulgación

El hambre se apodera de Lima Metropolitana: 41,6% no accede a la canasta calórica mínima, más de 10 puntos por encima del campo

La capital peruana ahora concentra más pobreza que al menos cinco departamentos, perdiendo su carácter histórico de “polo de atracción” para migrantes de provincia, según datos de INEI

El hambre se apodera de Lima Metropolitana: 41,6% no accede a la canasta calórica mínima, más de 10 puntos por encima del campo

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La opuesta estadounidense no renovó su contrato con la USMP y se marcha del club luego de ser una de las figuras en la obtención del subcampeonato

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori por no apoyar denuncia de “fraude”: “Usted pierde con el panetón”

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori por no apoyar denuncia de “fraude”: “Usted pierde con el panetón”

Rafael López Aliaga: ¿Es legal que no juramente al cargo de senador al alegar que hay un presunto fraude electoral?

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Canciller invitó a María Corina Machado a visitar el Perú y confirmó su apoyo a la democracia en Venezuela

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Guillermo Dávila revela cómo es su actual relación con Vasco Madueño tras la muerte de su madre: “Estamos aprendiendo”

Guillermo Dávila revela cómo es su actual relación con Vasco Madueño tras la muerte de su madre: “Estamos aprendiendo”

Jefferson Farfán responde a Magaly por recordar su juicio: “No se olvide de mi pago”

¿Qué pasó con Malú Costa?: De la fama a la cárcel y su desaparición en TV

La Granja VIP cambia de horario: ¿a qué hora serán las galas y desde cuándo?

Sebastián Gálvez rompe su silencio sobre Laura Spoya tras imágenes en discoteca: “Somos amigos nada más”

DEPORTES

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

San Martín confirmó la salida de Adeola Owokoniran y otra extranjera de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Fichajes de Regatas Lima EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Fichajes de San Martín EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Universitario vs Coquimbo Unido: criterios de desempate en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

‘Cóndor’ Mendoza reclamó otro ‘9′ para Sporting Cristal y advirtió a Alianza Lima por duelo en Matute: “Le va a hacer la fiesta”