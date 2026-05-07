“¿Y si te digo que soy el Papa?”: León XIV llamó a su banco en EEUU y el empleado le colgó el teléfono

Descubre la insólita situación que el papa vivió y con la que millones pueden sentirse identificados: una frustrante experiencia con atención al cliente. Esta es la divertida historia de lo que ocurrió cuando una trabajadora de un banco no creyó quién estaba realmente al otro lado de la llamada. | CBS

El papa León XIV, líder de más de mil millones de católicos en el mundo, protagonizó una insólita escena que rápidamente se volvió viral: una trabajadora de atención al cliente de un banco le colgó la llamada luego de que él intentara convencerla de que realmente era el sumo pontífice.

La anécdota fue revelada por el sacerdote Tom McCarthy, amigo cercano del papa desde hace décadas, durante un encuentro católico realizado en Naperville, Illinois, Estados Unidos.

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Según relató el sacerdote ante los feligreces, el episodio ocurrió aproximadamente dos meses después de que Robert Francis Prevost fuera elegido como papa León XIV en el Vaticano. El pontífice, quien antes de llegar a Roma fue obispo en Perú y ocupó importantes cargos dentro de la Iglesia Católica, necesitaba actualizar la dirección y el número de teléfono registrados en un banco estadounidense. Para ello, decidió llamar personalmente a la entidad financiera.

Durante la comunicación, el papa se identificó inicialmente como Robert Prevost y respondió correctamente todas las preguntas de seguridad realizadas por la trabajadora. Sin embargo, pese a verificar su identidad, la representante del banco le indicó que el trámite no podía realizarse por teléfono y que debía acudir presencialmente a una oficina.

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Un clérigo sonriente y unas manos usando un smartphone resaltan la creciente interacción entre la vida eclesiástica, la tecnología y la relevancia de la salud de las manos, incluyendo cirugías de huesos carpales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ella hizo todas las preguntas de seguridad y luego dijo: ‘Lo siento, señor. Aquí dice que tiene que venir en persona’”, contó McCarthy ante las risas de los asistentes.

El sacerdote explicó que el papa intentó hacerle entender que no podría acercarse físicamente al banco. “Él respondió: ‘Bueno, no voy a poder hacer eso’”, relató.

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Ante la negativa, el líder de la Iglesia Católica decidió revelar quién era realmente. “¿Importaría si le dijera que soy el papa León?”, preguntó el pontífice, según recordó McCarthy.

La reacción de la trabajadora fue completamente inesperada: creyó que se trataba de una broma y le colgó la llamada.

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Un clérigo vestido de blanco sonríe ampliamente mientras señala a la multitud durante un evento público. (BBC)

Finalmente, el problema pudo resolverse gracias a la intervención de otro sacerdote que tenía contacto con el presidente del banco, quien ayudó a actualizar los datos del papa sin mayores inconvenientes.

El sacerdote cerró la anécdota con otra frase que provocó carcajadas entre los asistentes: “¿Se imaginan ser conocida como la mujer que le colgó al papa?”.

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El Papa León XIV es capturado en un raro momento de alegría, reflejando su espíritu durante su pontificado en la Santa Sede, cerca de la Basílica de San Pedro. (ACI Prensa)

La historia ha llamado la atención por mostrar el lado más cotidiano y humano del líder religioso, recordando incluso escenas similares protagonizadas por el fallecido papa Francisco, quien en 2013 insistió en pagar personalmente la cuenta de su hotel y recoger su propio equipaje apenas inició su pontificado.

“Piensen en el verdadero milagro aquí: la próxima vez que estén peleando con atención al cliente y no lleguen a ningún lado, recuerden que no están solos. El papa también pasó por eso”, bromeó el periodista de CBS, canal estadounidense que difundió la historia.

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El Papa León XIV y su inesperada elección entre Perú y USA

Una imagen manipulada digitalmente muestra al Papa Leo XIV vistiendo una casulla con los colores y el escudo de la selección de fútbol de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la antesala del Mundial que se disputará en Norteamérica, el Papa León XIV volvió a evidenciar su estrecho vínculo con el Perú, esta vez en el terreno futbolístico. Durante una conversación distendida, fue consultado sobre a qué selección apoyaría en un eventual enfrentamiento entre Estados Unidos —país donde nació— y Perú, nación con la que mantiene una conexión profunda tras años de labor misionera.

La respuesta fue directa y no dejó espacio a dudas: “Probablemente a Perú”, señaló, dejando entrever que su identidad también está marcada por su paso por el país sudamericano. El pontífice, nacido como Robert Francis Prevost en Chicago, desarrolló gran parte de su vocación religiosa en ciudades como Chiclayo y Trujillo, donde su cercanía con las comunidades dejó una huella duradera.

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El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se conoció poco después de la visita de una delegación del club Alianza Lima al Vaticano. La institución recordó que el Papa cuenta con nacionalidad peruana desde 2015, cuando era obispo en Chiclayo, y reveló su afinidad por el equipo blanquiazul. “Es un orgullo que el Papa sea no solo peruano, sino también blanquiazul”, expresó César Cueto, quien le entregó una camiseta del club como gesto simbólico en nombre de la institución.