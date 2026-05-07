Universitario vs Coquimbo Unido: criterios de desempate en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Universitario visitará a Coquimbo Unido en Chile por la fecha 4 del torneo internacional. (L1 Max)

El Grupo B de la Copa Libertadores 2026 atraviesa una de sus fases más reñidas, con los cuatro equipos —Deportes Tolima, Nacional de Uruguay, Universitario de Deportes y Coquimbo Unido— igualados en puntos tras la tercera fecha. Este “cuádruple empate” aumenta la incertidumbre y convierte cada partido en una verdadera final para quienes buscan acceder a los octavos de final.

En este contexto, la ‘U’ enfrenta un desafío determinante al visitar a Coquimbo Unido hoy, jueves 7 de mayo, por la cuarta jornada. El equipo peruano necesita ganar para mantener intactas sus posibilidades de clasificación. La presión es máxima y el margen de error, mínimo, en una zona donde cualquier resultado puede alterar completamente el panorama.

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¿Cómo se define el desempate en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026?

Para quienes preguntan por qué el partido entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido adquiere tal relevancia, la respuesta está en el equilibrio absoluto de puntos: ningún equipo ha logrado despegarse y todos dependen de sí mismos para avanzar. Una victoria a domicilio permitiría a la ‘U’ dar un paso decisivo rumbo a los octavos, en tanto que una derrota complicaría sus aspiraciones.

El otro encuentro del grupo enfrentará a Nacional y Deportes Tolima, por lo que el desenlace de ambos choques tendrá un impacto directo sobre la tabla de posiciones. El ambiente previo refleja la tensión y las expectativas de una definición inédita en la historia reciente del torneo.

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“Ahora el desempate es por enfrentamiento entre ambos. Ahora, hay un tema con la ‘U’: tiene que golear a Coquimbo Unido porque si le ganan a la ‘U’ por 1-0, igualan en puntos. Coquimbo aparecería arriba de la ‘U’. Ahora es por enfrentamiento entre ambos equipos y después diferencia de goles. El primer criterio es el enfrentamiento entre ambos equipos de desempate”, explicó Eduardo Combe en L1 Max.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Conmebol

¿Cómo llegan Universitario y Coquimbo Unido al partido?

El presente de Universitario de Deportes muestra señales de recuperación luego de conseguir una victoria categórica por 4-1 frente a Juan Pablo II en la Liga 1 2026. Sin embargo, el resultado de mayor impacto fue el 4-2 sobre Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores, triunfo que permitió a los ‘cremas’ abandonar el último puesto del Grupo B y renovar sus aspiraciones continentales.

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La moral del plantel peruano se fortaleció tras estos logros, y ahora el equipo apunta a prolongar la racha positiva en el certamen internacional. El próximo desafío exige máxima concentración, ya que cada punto resulta decisivo en un grupo donde la paridad domina la tabla.

En contraste, Coquimbo Unido afronta el duelo en un momento adverso. El cuadro chileno llega tras dos caídas consecutivas: primero, un 0-3 ante Deportes Tolima como visitante por la Copa Libertadores, y luego una derrota por 1-3 frente a Colo Colo en el torneo local. Estos tropiezos han incrementado la presión sobre el equipo, que buscará revertir la situación jugando como local ante su afición.

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El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

Canal TV para ver Universitario vs Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026

La señal internacional ESPN será la encargada de transmitir en vivo el duelo entre Coquimbo Unido y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026. Los aficionados en Perú y Sudamérica podrán seguir el partido también por la plataforma Disney+, con acceso para suscriptores desde dispositivos móviles y ordenadores.

Para quienes deseen una cobertura minuto a minuto, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento detallado del encuentro. En su página web se publicarán todas las incidencias, los goles, los momentos destacados, el resumen del partido y la actualización de la tabla de posiciones del Grupo B.

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