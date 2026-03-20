Perú

CAS con ‘grati’ y CTS en la recta final: La fecha límite para que el Ejecutivo la promulgue

El Congreso firmó la autógrafa de la Ley que dará nuevos beneficios a cerca de 350 mil trabajadores CAS y ya llegará a manos de Balcázar

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La Ley de CAS con
La Ley de CAS con gratificación y CTS llegaría a manos de José María Balcázar. ¿Pero se aplicará tal cual? - Crédito Presidencia

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, firmó la autógrafa para hacer extensivo el derecho a la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad, y el pago de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los trabajadores del régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, que regula la Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

La norma beneficiará a cerca de 350 mil trabajadores de este régimen, y mejorará la propuesta anterior del Ejecutivo de pago de CTS de 14%, por el 100% del sueldo. Asimismo, los CAS recibirán ‘grati’ del mismo monto de su remuneración (algo que se busca también para los otros regímenes en el convenio colectivo de este 2026).

El Congreso ya la firmó y estaría ya en manos del Ejecutivo. Ahora empezaría a correr los plazos para que José María Balcázar y su gobierno decidan si la promulgarán o la observarán y enviarán de vuelta al Legislativo. Así, alrededor del martes 14 de abril de 2026 se cumplen los 15 días calendario máximos que deben pasar para que esto se decida.

El presidente del Congreso firmó
El presidente del Congreso firmó la autógrafa de la Ley de CAS con gratificación y CTS. - Crédito Congreso

Se firmó la Ley de CAS con ‘grati’ y CTS

Fernando Rospigliosi Capurro firmó la autógrafa de la Ley de CAS con CTS y ‘grati’ acompañado por los congresistas Segundo Quiroz Barboza y Lady Camones Soriano, ambos de la bancada Alianza para Progreso.

Por su lado, la congresista Camones Soriano sostuvo que la aprobación de la norma es una reivindicación de los derechos de miles de trabajadores CAS en todo el aparato estatal. “El Congreso se ha hecho presente, escuchando sus reclamos, que vienen desde hace 18 años (…). Hemos cumplido con los trabajadores y seguiremos trabajando para que el Ejecutivo no observe esta ley y pueda hacerse efectiva lo más pronto posible”, concluyó la legisladora.

Se corrigieron errores ortográficos

Como se recuerda, ya la semana pasada había sido aprobada la Ley de CAS con ‘grati’ y CTS, pero fue al inicio de la jornada de este último Pleno del jueves 19 de marzo que el titular del Parlamento ordenó dar lectura al oficio enviado en el que las presidencias de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto solicitaron la aclaración de errores materiales de la autógrafa, a fin de garantizar la correcta formulación del texto normativo y evitar interpretaciones ambiguas en su aplicación.

La Ley se mandará al
La Ley se mandará al Poder Ejecutivo tras la firma de la autógrafa. Está más cerca la gratificación y CTS. - Crédito Andina

Estas correcciones comprendían ajustes de carácter técnico: entre ellos, la eliminación o colocación de puntos suspensivos en diferentes artículos, corrección de concordancia, entre otros. Es decir, modificaciones que no alteran el contenido sustantivo de la propuesta legislativa, sino que buscaban “perfeccionar su redacción para asegurar su adecuada implementación”.

Como se sabe también, la anterior Presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles sugirió que podrían observar la norma, pero igual plantear un avance gradual en esta implementación. Ese sería uno de los caminos, pero el otro involucraria implementar la Ley sin observarla, pero también gradualmente. Es decir, no aplicar ya para este mayo la CTS del 100%, ni tampoco las gratificaciones de julio y diciembre este año. Sin embargo, como se recuerda, la titular de la PCM fue removida de su cargo.

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