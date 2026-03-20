Julio Velarde del BCRP: Inflación podría superar a la de EE.UU. por alza en precio de alimentos

Julio Velarde reveló el reciente análisis del BCRP sobre la inflación y los eventos de este mes, como el conflicto de Medio Oriente y la crisis del gas natural. - Crédito Captura del BCRP

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, reveló el análisis de la entidad con respecto a la inflación, sobre todo tras los impactos del conflicto en Irán y la crisis del gas natural.

“La inflación para febrero está en 2,2%, por un choque de oferta. En marzo vamos a tener impacto del gas, de la subida del combustible, por la guerra de Irán. Va a ser un impacto grande. (...) Estaríamos alrededor del tope superior del rango. como creemos que es temporal, esperamos revertirlo a lo largo del año”, acotó.

Si bien Perú registra la tasa de inflación más baja de la región, si hay un choque de alimentos —como se sabe Perú sufre el impacto de El Niño Costero y aún el conflicto en Medio Oriente no tiene un fin—, Velarde cree la inflación peruana podría superar la norteamericana. Anteriormente, se esperaba que se encontrara en un rango por debajo de EE.UU.

El BCRP reveló el reporte de inflación de febrero. - Crédito Andina/Andrés Valle

Reporte de inflación de febrero

El Banco Central de Reserva (BCRP) ha elevado de 3% a 3,2% la proyección de crecimiento de la economía peruana para este 2026, mientras que para el 2027 también mejoró la perspectiva de expansión igualmente de 3% a 3,2%. Esto fue lo que reveló Velarde en el reporte de inflación de febrero, este viernes 20 de marzo.

“Se proyecta una inflación de 2,4% para 2026 y de 2,0% para 2027. En los próximos meses, la inflación se ubicará en el tramo superior del rango meta por efecto de alzas de precios de alimentos por factores climáticos y el incremento en el precio de los combustibles, para luego converger gradualmente al centro del rango meta”, detalla el informe presentado.

Sin embargo, también Velarde apuntó que aún la inflación del Perú es más baja que la de Estados Unidos, pero que sí hay choque de alimentos (aumento de precios) la inflación del Perú la superará. Pero dentro de la región Perú tiene la más baja.

El dólar se ha apreciado y el sol ha caído en marzo. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Pero igual la inflación proyectada es de 2,4%, que podría haber sido mayor dada la coyuntura de marzo y los choques “¿Por qué no la elevamos más? En marzo estaría más cercano al tope superior, pero creemos que muchos de los efectos se van a revertir en el escenario. Si bien tenemos inflación alta en marzo, en meses posteriores tendríamos inflación negativa mensual“, apuntó Velarde.

¿Y el tipo de cambio?

“El tipo de cambio venta interbancario cerró en S/3,4425 por dólar el 18 de marzo, mayor en 0,60 por ciento a la cotización al 11 de marzo, acumulando una depreciación del sol de 2,33 por ciento respecto al cierre de 2025″, señala un informe del BCRP sobre la última semana.

Asimismo, la entidad informó sobre la intervención en el mercado. “En lo que va de 2026, el BCRP ha efectuado operaciones compra spot en mesa de negociaciones por USD 3 461 millones, y ha colocado CD BCRP con pago en dólares por un equivalente a USD 2 228 millones y Swaps Cambiarios Compra por USD 985 millones. Además, se ha subastado Swaps cambiarios venta por USD 1 933 millones, con lo que el saldo de estas operaciones se ha reducido en USD 3 104 millones”, apunta el informe.