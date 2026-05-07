Abencia Meza: ¿Cuál es el argumento legal que podría dejar en libertad a la ‘Reina de las Parranditas’?

Se entrevista a Humberto Abanto, identificado como defensa legal de Abencia Meza. Se muestran imágenes de una sala judicial donde Abanto se dirige a una pantalla sobre los argumentos acerca de la posible libertas de la popular 'Reina de las parranditas'.

La posible excarcelación de Abencia Meza ha reavivado el interés público y jurídico en uno de los casos más emblemáticos de la justicia peruana. La cantante, conocida por su trayectoria en la música folclórica, podría obtener la libertad tras 17 años de prisión por la muerte de Alicia Delgado, si el Tribunal Constitucional (TC) acepta el habeas corpus presentado por su defensa.

Según información difundida y recogida por otros medios, la resolución de este recurso podría modificar el destino judicial de Meza, quien cumple una condena de 30 años por un delito que ha generado debate y controversia desde el inicio del proceso.

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Argumento legal y posible salida de prisión

La demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Meza no busca una revisión de fondo de la culpabilidad, sino la reconsideración de los beneficios penitenciarios a los que la artista podría acceder conforme a la legislación vigente en 2012, año en que su sentencia quedó firme. El argumento central radica en que el régimen legal de aquel entonces permitía la semilibertad para personas condenadas por delitos graves, siempre que cumplieran ciertos requisitos, entre ellos haber cumplido una parte sustancial de la condena.

Abencia Meza, con expresión seria y brazos cruzados, se presenta en una ilustración vibrante ante el Tribunal Constitucional del Perú, donde siete jueces están sentados en el estrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma legislativa de 2017, que eliminó el acceso a la semilibertad para sentenciados por delitos como el de Meza, es uno de los puntos de mayor controversia en la discusión actual. La defensa sostiene que el principio de irretroactividad de la ley penal impide aplicar la reforma de 2017 a quienes ya tenían una sentencia firme bajo un marco normativo diferente. El representante legal de la cantante, explicó: “El requisito relevante es la fecha de la primera sentencia firme y no el cambio legislativo posterior”, subrayando que esta condición resulta determinante para la posible excarcelación de su patrocinada.

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Ilustración digital en acuarela que representa a Abencia Meza en una celda, observando la luz exterior mientras las sombras de la balanza de la justicia y Alicia Delgado se proyectan en la pared, evocando su búsqueda de verdad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Homicidio de Alicia Delgado

El caso, que mantiene en prisión a Abencia Meza desde hace 17 años, se remonta al homicidio de Alicia Delgado, también figura destacada del folclore peruano. La condena contra Meza se basó principalmente en los testimonios de Pedro Mamanchura, quien la implicó directamente en los hechos. El proceso judicial ha sido objeto de cuestionamientos y múltiples recursos, sin que hasta ahora se haya revertido la sentencia.

La defensa de Meza reconoce que la etapa de discusión sobre la validez de la condena se ha agotado: “Aquí ya nosotros no estamos discutiendo si fue bien condenada o mal condenada... seguimos creyendo que fue mal condenada, pero ya esa discusión pasó. Ahora nos centramos en la posibilidad de su excarcelación”, declaró el abogado de la artista. El foco, por tanto, se sitúa en el acceso urgente a derechos penitenciarios que, según los documentos presentados, correspondían a la intérprete en 2012.

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Caso Alicia Delgado podría dar un giro luego que la ‘Mecánica del folklore’ revelara que Mamanchura negó ser enviado por Abencia Meza

Paralelamente al habeas corpus, el equipo legal de Meza ha solicitado una conmutación de la pena ante la Comisión de Gracias Presidenciales, un recurso administrativo que permite al presidente de la República reducir la condena de un interno si así lo recomienda la comisión. De acuerdo con los plazos oficiales, la solicitud fue presentada hace aproximadamente dos meses y permanece en evaluación. La normativa exige que el solicitante haya cumplido una parte significativa de la condena y que se mantenga en un régimen cerrado, requisitos que, según la defensa, Meza cumple.

El avance de ambos caminos legales evidencia la estrategia de la defensa, que busca maximizar las opciones para revertir la situación carcelaria de la cantante. De prosperar cualquiera de las vías —habeas corpus ante el Tribunal Constitucional o conmutación por el presidente—, la decisión final recaerá en la máxima instancia judicial o en el Poder Ejecutivo, respectivamente.

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La “Princesa del Folklore” fue encontrada muerta en su hogar en 2009. Alicia Delgado había llevado el huayno a lo más alto y su partida conmocionó al país entero. (Andina)

Opiniones divididas

La controversia sobre la aplicación retroactiva de la ley penitenciaria ha generado posiciones encontradas en el entorno jurídico peruano. Para la defensa, la clave está en que el Tribunal Constitucional considere la fecha de la sentencia firme como el criterio prioritario para establecer los beneficios penitenciarios. Si el TC respalda esta interpretación, el precedente podría impactar en otros casos similares de internos condenados antes de 2017 y que han visto restringidos sus derechos por cambios normativos posteriores.

Alicia Delgado y Abencia Meza se conocieron en 1999 debido a su trabajo en el medio artístico.

La expectativa por la resolución del Tribunal Constitucional es alta. Según el procedimiento habitual, tras dejarse al voto la demanda de habeas corpus, la decisión se anunciará en fecha próxima. Entre tanto, la defensa de Meza permanece a la espera de una respuesta favorable a la conmutación, que, si es aprobada, será elevada para su definición final al presidente de la República.

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La situación de Meza plantea un debate más amplio sobre la justicia penal y los efectos de los cambios legislativos sobre derechos adquiridos. El caso podría sentar una jurisprudencia relevante sobre la regla temporal del derecho en el acceso a beneficios penitenciarios, un tema que afecta a un número considerable de internos en Perú. El desenlace, ya sea en la vía judicial o administrativa, marcará no solo el destino de la artista, sino también el de otros condenados bajo circunstancias similares.