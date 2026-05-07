Perú

DNI electrónico gratis para este 11 de mayo: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

Disponer del DNI electrónico actualizado permite acceder a servicios estatales y participar en programas sociales, lo que favorece la inclusión de la ciudadanía

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El acceso al DNI electrónico facilita la identificación, el uso de servicios digitales y refuerza la seguridad ante intentos de suplantación - Créditos: Andina.
El acceso al DNI electrónico facilita la identificación, el uso de servicios digitales y refuerza la seguridad ante intentos de suplantación - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Lurigancho-Chosica, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), organizará este lunes 11 de mayo una campaña especial para la obtención gratuita del DNI electrónico.

La jornada tendrá lugar en la avenida Bernardo Balaguer, Mz. D, Lt. 8, tercera etapa de Ñaña, en la agencia municipal, desde las 11:30 hasta las 13:00 horas. Quienes deseen participar deben acudir temprano, ya que la atención se limita a 40 cupos.

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La actividad está dirigida a niños, adolescentes y adultos mayores, sectores que habitualmente requieren mayor apoyo para acceder a documentos oficiales. Además del trámite de nuevos DNI electrónicos, en el evento se entregarán los documentos gestionados en campañas anteriores en localidades como Jicamarca, Cajamarquilla, Huachipa, Carapongo y Chosica.

Para participar, es indispensable cumplir los requisitos: presencia del solicitante y, en el caso de menores, acompañamiento de uno de los padres con DNI - Créditos: Municipalidad de Lurigancho-Chosica.
Para participar, es indispensable cumplir los requisitos: presencia del solicitante y, en el caso de menores, acompañamiento de uno de los padres con DNI - Créditos: Municipalidad de Lurigancho-Chosica.

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos según el público objetivo:

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  • Menores de 0 a 16 años:
    • Presentarse en compañía de papá o mamá, ambos con DNI vigente.
  • Adolescentes de 17 años:
    • Acudir personalmente y portar su propio documento de identidad.
  • Adultos mayores de 60 años:
    • Asistir con su DNI en regla.

La campaña busca acercar los servicios de identificación a la población de Ñaña y zonas cercanas, facilitando la actualización y obtención del DNI electrónico, elemento clave para acceder a servicios estatales, realizar trámites bancarios, inscribirse en programas sociales y ejercer derechos fundamentales.

La campaña comenzará a partir de las 8:30, pero se recomienda acudir con anticipación - Créditos: Andina.
La campaña comenzará a partir de las 8:30, pero se recomienda acudir con anticipación - Créditos: Andina.

La entrega de documentos pendientes de campañas realizadas en 2025 permitirá que decenas de personas regularicen su situación documental, beneficiando a quienes aún no pudieron recoger su identificación. La estrategia municipal, en coordinación con Reniec, persigue reducir las brechas de acceso y fortalecer la inclusión social mediante la documentación formal.

Se recomienda a los interesados llegar con anticipación y presentar todos los documentos requeridos para agilizar el proceso. La atención será por orden de llegada hasta agotar los cupos disponibles.

Pasos para cambiar, desbloquear o actualizar el PIN del DNI electrónico

Al recibir el DNI electrónico, el personal del Reniec pedirá al usuario crear una clave personal de seis números. Este PIN debe guardarse bajo estricta reserva, ya que habilita la función de firma digital.

El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)

El proceso para actualizar o recuperarlo es gratuito, no requiere inscripción previa y puede realizarse en módulos autorizados, con validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad. Si la persona lo olvida o lo bloquea, podrá restablecerlo o generar uno nuevo sin costo.

Pasos para actualizar o desbloquear el PIN del DNIe:

  • Selecciona la opción “comenzar” en el agente y elige cambio o desbloqueo de PIN del chip del DNIe.
  • Confirma que cuentas con el último DNIe emitido, presionando “Entendido”.
  • Ingresa el número de tu DNI electrónico.
  • Verifica los datos y realiza la primera validación biométrica, colocando el dedo correctamente sobre el lector.
  • Mantén el dedo hasta que el sistema apruebe la verificación y aparezca el mensaje de bienvenida con tu nombre; presiona “Aceptar”.
  • Introduce el número CAN, ubicado en la parte frontal del DNI, compuesto por seis dígitos distintos al PIN.
  • Haz clic en “Continuar” y confirma que el número CAN ingresado es correcto.
  • Inserta el DNI electrónico en el lector correspondiente y déjalo allí hasta finalizar el trámite.
  • Realiza una segunda validación biométrica, siguiendo las instrucciones y sin retirar el dedo hasta la aprobación.
  • Ingresa una nueva clave de seis dígitos y repítela para validarla.
  • El trámite concluye cuando el sistema confirme el cambio o desbloqueo; presiona “Aceptar” y retira el DNI electrónico del agente autorizado.
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