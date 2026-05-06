Perú

¿Qué pasó con Malú Costa?: De la fama a la cárcel y su desaparición en TV

Malú Costa, quien alcanzó popularidad en la TV peruana gracias a su participación en exitosas producciones, vivió un abrupto cambio de rumbo tras ser detenida en 2005. Tras cumplir condena, se alejó de los medios y hoy mantiene un perfil bajo

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Malú Costa: de figura de la farándula a la cárcel y su vida lejos de la televisión.
Malú Costa: de figura de la farándula a la cárcel y su vida lejos de la televisión.

La historia de Malú Costa, una de las figuras más mediáticas de la televisión peruana a inicios de los años 2000, cambió de manera abrupta tras su implicación en un caso de narcotráfico. La actriz y modelo alcanzó notoriedad al participar en producciones como Así es la vida y Mil oficios, donde se consolidó como un rostro recurrente del espectáculo nacional. La exposición mediática de Costa fue alimentada por su participación en escándalos y por su presencia constante en programas de farándula como el conducido por Magaly Medina.

La popularidad de Malú Costa se vio eclipsada en octubre de 2005, cuando la policía la detuvo junto a su entonces pareja, Juan José Gazzo Orbegoso, bajo acusaciones de tráfico de drogas. Durante la intervención las autoridades incautaron una cantidad considerable de éxtasis y marihuana, lo que derivó en un proceso judicial de alto impacto mediático. La Tercera Sala Penal sentenció a Costa a ocho años de prisión y al pago de 30 mil nuevos soles. La modelo fue recluida en el penal de Santa Mónica, en Chorrillos, junto a otros implicados, y cumplió una condena efectiva de 33 meses antes de obtener su libertad.

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Cárcel y escándalos

Durante su estancia en prisión, Malú Costa enfrentó uno de los periodos más complejos de su vida. La actriz relató el profundo impacto que la condena tuvo en su entorno familiar. “Mi padre no dejó de ir un solo sábado a verme. Me sentí muy culpable por el daño causado a mi familia”, expresó Costa tras su liberación. El caso generó cobertura sostenida en medios de comunicación, que documentaron tanto su proceso judicial como las repercusiones personales y profesionales.

Previo a su detención, Costa era una figura habitual en el universo de la farándula limeña. Nació en Lima el 23 de mayo de 1980 y empezó su carrera como modelo en discotecas de la capital. Posteriormente incursionó en la actuación, sumándose a proyectos televisivos de alto rating y participando en la producción para adultos Latin lover. Su vida privada también fue objeto de atención, especialmente tras ser captada en situaciones polémicas, como su relación con el futbolista Aldo Olcese, en uno de los ‘ampays’ más recordados del programa de Magaly Medina.

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Aldo Olcese confesó que sus hijas sufrieron mucho con su ampay con Malú Costa en el 2004. (Foto: Captura / Facebook)
Aldo Olcese confesó que sus hijas sufrieron mucho con su ampay con Malú Costa en el 2004. (Foto: Captura / Facebook)

El episodio que marcó el punto de quiebre en la vida de Malú Costa fue su vinculación con una red internacional de tráfico de drogas. Las investigaciones judiciales señalaron su supuesta participación activa dentro de la organización. El proceso penal concluyó con su sentencia y reclusión, periodo durante el cual coincidió brevemente en el penal con la periodista Magaly Medina, según refirió la propia conductora en entrevistas posteriores.

Reinventarse, una tarea difícil

Tras su liberación, Costa enfrentó el desafío de reinsertarse en la sociedad y reconstruir su vida. La actriz intentó retomar su carrera en los medios, pero no logró recuperar la notoriedad que tuvo antes del escándalo. Optó por alejarse del ambiente televisivo y limitar sus apariciones públicas. En una entrevista concedida a El valor de la verdad, reveló que el tiempo en prisión la llevó a reflexionar y priorizar su bienestar y el de su familia.

Actualmente, Malú Costa mantiene un perfil bajo y utiliza sus redes sociales para compartir aspectos de su vida cotidiana. La exmodelo muestra una faceta orientada a la tranquilidad y la vida familiar, lejos de los reflectores que caracterizaron su etapa de mayor exposición. La transformación de su imagen pública evidencia el fuerte impacto que tuvo el caso judicial en su trayectoria profesional y en su vida personal.

El caso de Malú Costa continúa siendo uno de los más recordados en la crónica de la farándula peruana, no solo por la dimensión mediática del escándalo, sino por el contraste entre el estrellato y la abrupta caída que experimentó.

Malú Costa fue fue detenido en octubre del 2005. Foto: Facebook
Malú Costa fue fue detenido en octubre del 2005. Foto: Facebook

La familia de Costa, especialmente sus padres, fue un soporte fundamental durante el proceso, como la propia actriz reconoció en distintas entrevistas. “Me he sentido muy culpable por todo lo que les hice sufrir. Perdió 10 kilos de peso y eso me hacía sentir pésimo. Lloré cuando mi papá estaba en la clínica, porque sentía que estaba solo y creía que tenía que estar con él porque soy su hija”, compartió en una ocasión.

Su caso ilustra los efectos de la fama y la presión mediática, así como las dificultades que enfrentan quienes buscan rehacer su vida tras un escándalo de alto perfil.

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