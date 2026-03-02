¿Qué está pasando con los 5.000 peruanos en Medio Oriente? Embajador lanza reporte tras ataques de Irán e Israel

La escalada del conflicto en Medio Oriente, marcada por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní, ha generado preocupación en la región. Ante este escenario, el embajador del Perú en Israel, Javier Sánchez-Checa Salazar, se pronunció sobre la situación de los peruanos que viven en ese país. // Video: Buenos Días Perú

La escalada del conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta a miles de familias peruanas que siguen minuto a minuto lo que ocurre tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y el posterior contraataque iraní en distintos puntos de la región. Las imágenes de misiles, sirenas y refugios activados han dado la vuelta al mundo, mientras crece la preocupación por los ciudadanos extranjeros que residen en la zona.

En ese contexto, el embajador del Perú en Israel, Javier Martín Sánchez-Checa Salazar, informó que, hasta el momento, no se han reportado bajas ni heridos en la comunidad peruana. La autoridad diplomática detalló las acciones desplegadas para monitorear a los connacionales, brindar asistencia a quienes lo requieran y coordinar posibles evacuaciones ante el actual estado de emergencia.

Humo después de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, tras una escalada entre Hezbolá e Israel en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Líbano. 2 de marzo de 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

Durante una entrevista con el programa Buenos Días Perú, el diplomático confirmó que la Embajada mantiene contacto permanente con los peruanos residentes en Israel. “No se reportan bajas ni heridos en la comunidad peruana, estamos en permanente contacto con ellos. Se les recomienda seguir los consejos de las autoridades israelíes y de la Embajada, no abandonar las casas y estar cerca a los refugios”, manifestó.

El embajador explicó que el país se encuentra bajo estado de emergencia, con restricciones de movilidad y protocolos estrictos de seguridad. Las autoridades israelíes han activado sistemas de alerta temprana que permiten a la población resguardarse antes del impacto de misiles.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en la ciudad de Beerseba, al sur de Israel, donde impactó un misil en una zona con presencia de peruanos. “Hoy impactó un misil al sur del país donde hay una comunidad peruana considerable, afortunadamente no se reportaron víctimas qué lamentar, pero sabemos que sí hay connacionales que han visto afectadas sus viviendas”, señaló el representante peruano. Precisó que al menos dos familias reportaron daños materiales y que la Embajada ya tomó contacto para evaluar el apoyo correspondiente.

En ciudades como Jerusalén y Tel Aviv, donde también se registraron impactos, no se han informado incidentes que involucren a ciudadanos peruanos. Asimismo, en territorios palestinos como Belén y Ramala — donde reside una pequeña comunidad con doble nacionalidad — tampoco se han reportado situaciones de gravedad.

El diplomático subrayó que la prioridad es mantener el monitoreo constante y reforzar las recomendaciones de seguridad, en especial permanecer cerca de los refugios y atender las alertas oficiales emitidas a través de dispositivos móviles y sirenas públicas.

Evacuaciones, cifras oficiales y canales de emergencia

El embajador de Perú en Israel, Javier Martín Sánchez-Checa Salazar, informa sobre el estado de los más de 3,000 peruanos en el país luego del ataque de Irán. Detalla los protocolos de comunicación y los planes de contingencia para una posible evacuación. - Canal N

En medio de la tensión, la Embajada del Perú en Israel logró asistir a un primer grupo de diez peruanos, una familia de turistas que había quedado varada en Jerusalén, para trasladarlos hacia la frontera con Jordania. Tras cruzar, recibieron apoyo consular y continuaron su ruta hacia Madrid, desde donde abordarán su vuelo de retorno al Perú.

Además, se coordina la posible salida de otros doce peruanos que también se encuentran en calidad de turistas. Según explicó el embajador, las evacuaciones deben planificarse cuidadosamente debido a las recomendaciones de no desplazamiento y al cierre parcial del espacio aéreo.

Las autoridades peruanas han reiterado la importancia de que los ciudadanos mantengan sus datos actualizados y se comuniquen con la sede diplomática. Para emergencias, se encuentra habilitado el número +972 53 583 5808, así como los canales oficiales en Facebook e Instagram de la Embajada del Perú en Israel, donde se difunden comunicados y se coordinan chats en tiempo real con la comunidad.

De acuerdo con cifras oficiales difundidas por el canciller Hugo de Zela, residen en Medio Oriente aproximadamente 5.000 peruanos. Más de 3.000 se encuentran en Israel, mientras que alrededor de 1.000 están distribuidos entre Emiratos Árabes Unidos, Catar y Jordania. También hay presencia de connacionales en Arabia Saudita, Irán, Líbano, Egipto, Bahréin, Kuwait, Omán, Pakistán, Siria e Irak.

Red de apoyo consular del Perú en Medio Oriente

Sección Consular de la Embajada del Perú en Arabia Saudita: +966 50 246 5198 (consulperu.ksa@gmail.com)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Catar: +974 5091 8673 (consuladoperudoha@gmail.com)

Consulado General del Perú en Dubái: +971 506974007 (consulgeneral@peru.ae)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Egipto: (00 20) 122 733 0530 (consulper-elcairo@rree.gob.pe)

Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos: +971 54 212 0801 (official@embassyperu.ae)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Israel: +972 52 705 0868 (consulado@embassyofperu.org.il)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Kuwait: +965 60042612 (peruconsul.kw@gmail.com)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Türkiye: 00 90 533 041 08 85 (peruvize@gmail.com)