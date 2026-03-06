Perú

BCRP ya no tendrá que aumentar tamaño de monedas y poner lema en billetes

El Congreso aprobó una modificación de la Ley que obligaba al Banco Central de Reserva a poner un escudo más grande y hasta el lema ‘Firme y feliz por la unión’. Aún falta segunda votación

La moneda de sol no
La moneda de sol no tendría el espacio actual para poner el nuevo escudo, como lo pedía la Ley. Ahora, ya no tendría que hacerlo. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

¿Recuerdas la controversia por el escudo nacional? Hace poco más de un año, el 19 de enero de 2025 se publicó la Ley 32251, Ley que unifica y armoniza la regulación de los símbolos de la Patria, símbolos del Estado y emblemas nacionales. Esta medida —que contiene definiciones, descripciones, representaciones gráficas oficiales de los símbolos de la Patria, símbolos del Estado y emblemas nacionales— obligaba al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a que mostrará en las monedas y billetes un escudo diferente y el lema independentista “Firme y feliz por la unión”.

El BCRP ya había alertado lo costos que sería este cambio, dado que se tendría que aumentar el tamaño de las monedas, un cambio que significaba un impacto considerable en las operaciones nacionales de todos los consumidores.

Pero ahora, tras meses de tener el proyecto de ley que evitaría que este cambio se tuviera que aplicar, el Pleno del Congreso de la República finalmente ha aprobado que se modifique esta Ley y se quite toda mención que obligaría al BCRP a cambiar las monedas y billetes. Sin embargo, aún falta la segunda votación para que quede en manos del Ejecutivo promulgarla.

Julio Velarde se había pronunciado
Julio Velarde se había pronunciado anteriormente por lo inconveniente de la medida. - Crédito Difusión

Precisarán uso de símbolos patrios

Como se sabe, la nueva Ley busca unificar y armonizar la regulación de los símbolos de la patria, símbolos del Estado y emblemas nacionales, con relación al uso del escudo de armas y del lema nacional en las monedas y billetes.

“Es oportuno realizar precisiones en lo relativo al uso del escudo de armas y del lema nacional en las monedas y billetes. En ese contexto, acogiendo las propuestas contenidas en los proyectos de ley y conforme a la posición institucional expresada por el Banco Central de Reserva del Perú se plantea realizar las siguientes especificaciones”, señaló el vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Aragón Carreño (bancada AP).

Así, primero se permitirá que el BCR siga utilizando el escudo de armas en las monedas y billetes, “considerando que este es un símbolo del Estado de conformidad con lo previsto en la Ley 32251, esto, debido a que existe una práctica constante y prolongada en el tiempo que valida la continuidad de la utilización del escudo de armas, tanto en las monedas como en los billetes”, precisó Aragón.

El nuevo escudo y lema
El nuevo escudo y lema ya no tendrá que poner en las en monedas y billetes nacionales. - Crédito Composición Infobae/Agencia Andina

Mientras, en cuanto al lema nacional, expresó que “el BCRP considera que no es oportuno exigir que sea acuñado o impreso en billetes y monedas, porque puede acarrear problemas operativos en cuanto al reconocimiento de las características y elementos deseguridad que aseguran su autenticidad; y considera que si se incorpora el lema en el reverso se debería rediseñar la moneda que reduciría los motivos principales de la numismática nacional”.

De esta manera, lo que la nueva Ley hace es quitar toda mención que obliga al BCRP de aplicar los símbolos patrios detallados en la Ley 32251.

Directorio del BCRP decidirá

Actualmente circulan alrededor de 5 mil millones de monedas con una vida útil aproximadamente de 30 años, por eso Aragón considera que “un cambio tan profundo en el diseño implicaría la coexistencia de dos familias de monedas con características notablemente distintas, lo que podría generar confusión entre la población”.

Por eso, ahora la potestad de cambiar las monedas y billetes como sugiere la Ley quedará solo en el BCRP. “Se sugiere que el uso del lema nacional y del escudo nacional se haga, siempre que así lo apruebe el Directorio del BCRP”, acotó.

