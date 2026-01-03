Radiografía de la economía peruana en 2025: inflación, empleo y crecimiento sectorial

Las cifras reflejan brechas laborales, desempeños sectoriales dispares y mayor cautela inversora hacia el cierre del año. Foto: RedBus

La economía peruana en 2025 ha mostrado un desempeño que combina estabilidad de precios, una recuperación gradual del mercado laboral y un crecimiento sectorial heterogéneo, con actividades que avanzaron a ritmos muy distintos entre sí. A diferencia de años previos marcados por choques externos, presiones inflacionarias elevadas y mayor incertidumbre, el contexto de este año ha estado definido por un entorno macroeconómico más predecible, lo que permitió una mejor planificación tanto para los hogares como para las empresas.

Este panorama no ha estado exento de desafíos. Si bien los indicadores agregados reflejan una economía en expansión, las cifras también evidencian brechas persistentes en el empleo, diferencias marcadas entre sectores productivos y señales de cautela en la inversión privada hacia la recta final del año. Inflación, empleo y desempeño sectorial ofrecen así una fotografía completa de cómo se movió la economía peruana durante 2025.

Inflación: precios bajo control y expectativas ancladas

Durante 2025, la inflación en Perú se mantuvo claramente dentro del rango que el Banco Central de Reserva del Perú considera compatible con la estabilidad macroeconómica. Las cifras oficiales y las encuestas de expectativas coincidieron en señalar que el aumento de los precios al consumidor fue moderado y muy inferior al registrado en periodos de inflación global elevada. Las proyecciones más actualizadas apuntaron a que el año cerraría con una inflación ubicada entre 1,9% y 2,0%, en línea con la meta oficial de entre 1% y 3%.

Los datos mensuales reforzaron esta tendencia. En abril, la inflación interanual se situó alrededor de 1,65%, influenciada principalmente por alzas puntuales en alimentos y transporte. Sin embargo, hacia agosto, el Índice de Precios al Consumidor llegó a registrar una leve caída mensual, lo que llevó la variación interanual a niveles cercanos a 1,1%. Este comportamiento reflejó que varios rubros lograron contener sus precios e incluso mostraron reducciones temporales, diluyendo presiones inflacionarias acumuladas.

La política monetaria jugó un rol central en este resultado. A lo largo de gran parte del año, el BCRP mantuvo su tasa de interés de referencia en torno a 4,25%, un nivel que buscó equilibrar el control de la inflación con el estímulo a la actividad económica. Esta postura evidenció la confianza de la autoridad monetaria en que las presiones inflacionarias estaban bien ancladas y no requerían ajustes más agresivos que pudieran frenar el crecimiento.

Un elemento clave fue el comportamiento de las expectativas. Las proyecciones de inflación a 12 meses se ajustaron a la baja a lo largo del año, ubicándose hacia finales de 2025 en un rango aproximado de 1,65% a 2,19%. Este descenso reflejó la confianza de analistas, empresas y consumidores en que la estabilidad de precios se mantendría, lo que resultó fundamental para decisiones de inversión, consumo y negociación salarial.

En la comparación internacional, Perú destacó por registrar una inflación relativamente baja frente a otras economías de la región y del mundo. Mientras varios países aún enfrentaban tasas superiores, el caso peruano fue citado como ejemplo de manejo prudente de la política monetaria y de factores internos que ayudaron a moderar los precios. En ese contexto, la inflación no se convirtió en una fuente relevante de volatilidad económica durante 2025.

Empleo: más ocupación, pero con brechas persistentes

El mercado laboral peruano mostró en 2025 señales claras de recuperación, aunque con matices importantes. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la población ocupada creció de forma sostenida a lo largo del año. En el tercer trimestre, el número de personas con empleo aumentó 1,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, superando los 17,6 millones de ocupados a nivel nacional.

Este crecimiento fue visible tanto en hombres como en mujeres, aunque el empleo femenino avanzó a un ritmo mayor, reflejando una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. En Lima Metropolitana, la tendencia también fue positiva: entre setiembre y noviembre de 2025, la población ocupada alcanzó cerca de 5,8 millones de personas, lo que representó un incremento de 4,2% frente al mismo periodo del año previo.

La inversión pública y privada tuvo un papel relevante en este desempeño. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, entre octubre de 2024 y setiembre de 2025 más de 610 mil personas accedieron a empleos con condiciones adecuadas, vinculados principalmente al desarrollo de proyectos en sectores estratégicos. En el tercer trimestre del año, alrededor de 6,2 millones de trabajadores contaban con empleo formal, lo que implicó mayor estabilidad y acceso a beneficios laborales.

El avance de la formalización fue uno de los aspectos más destacados. El BCRP informó que el empleo formal creció 4,7% en junio de 2025, con más de 272 mil nuevos puestos respecto a junio de 2024. Este incremento se concentró especialmente en servicios, agricultura y comercio, actividades que mostraron una mayor capacidad de absorción laboral.

No obstante, los desafíos estructurales continuaron siendo significativos. A pesar de que más de la mitad de la población ocupada contaba con empleo adecuado, cerca del 43% se encontraba en situación de subempleo, ya sea por insuficiencia de ingresos o de horas trabajadas. Esta realidad afectó con mayor intensidad a las mujeres y a los trabajadores de menor calificación.

Las brechas etarias también persistieron. La tasa de desempleo juvenil se mantuvo elevada, con alrededor de 15,4% de jóvenes sin empleo, una cifra considerablemente mayor que la observada en los adultos. Esto evidenció que, pese al crecimiento agregado del empleo, la inserción laboral de los jóvenes siguió siendo uno de los puntos más débiles del mercado de trabajo.

Las expectativas hacia el cierre del año fueron moderadamente optimistas. Encuestas de demanda ocupacional estimaron la posible creación de unos 470 mil nuevos puestos de trabajo, lo que marcaría un récord si se concretaba. Sin embargo, la cautela empresarial ante la incertidumbre política y económica llevó a muchas firmas a optar por mantener sus plantillas sin cambios, moderando el ritmo de contratación.

Sectores productivos: crecimiento heterogéneo y cifras concretas

El desempeño de los sectores económicos en 2025 mostró una expansión clara, aunque con diferencias marcadas entre actividades. De acuerdo con el INEI, el Producto Bruto Interno creció alrededor de 3,3% acumulado entre enero y setiembre, mientras que en setiembre el avance interanual alcanzó 3,9%, consolidando varios meses consecutivos de crecimiento positivo.

La minería y los hidrocarburos destacaron como uno de los motores principales. En octubre de 2025, este sector creció 6,81%, impulsado por una mayor producción minera, aunque con comportamientos dispares dentro de la actividad energética. La construcción también registró un desempeño sólido, con un avance de 4,39%, reflejo del impulso de proyectos de infraestructura y edificación.

El comercio creció 4,09% en octubre, apoyado por la demanda interna y el dinamismo de las ventas de bienes y servicios. La manufactura, por su parte, avanzó 3,06% en ese mismo mes, con una respuesta positiva tanto del mercado interno como de la demanda externa, aunque con variaciones significativas entre subsectores.

El transporte, almacenamiento y servicios conexos mostraron un crecimiento de 3,95%, en línea con un mayor movimiento de mercancías y personas. En las actividades primarias, la agricultura tuvo un avance más moderado de 1,88% en octubre, mientras que la pesca destacó con un crecimiento de 25,7%, evidenciando una fuerte recuperación de las capturas y una demanda sostenida de productos marinos.

Otros momentos del año ofrecieron cifras aún más llamativas. En marzo, la producción nacional creció 4,67% interanual, con la pesca expandiéndose 29% y la manufactura aumentando 4%, impulsada por subsectores como madera y muebles, que crecieron 21,3%, y textiles, con 17,6%. En junio, la manufactura global se expandió 7,26% y aportó cerca de 0,77 puntos porcentuales al crecimiento total, mientras que el sector agropecuario avanzó 8,76%, con la agricultura creciendo 11,43% gracias a mejores rendimientos en cultivos como arroz, cacao, palta y aceituna.

No todos los sectores mantuvieron una trayectoria positiva constante. Las telecomunicaciones registraron caídas en algunos meses, como una contracción de 3,84% en octubre, convirtiéndose en uno de los pocos rubros con desempeño negativo dentro de una estructura productiva mayoritariamente expansiva.

En conjunto, la economía peruana en 2025 mostró un crecimiento sostenido, apoyado en sectores clave vinculados a exportaciones, inversión y demanda interna. La combinación de inflación baja, recuperación del empleo y expansión sectorial configuró un escenario de mayor estabilidad, aunque con retos pendientes en formalización laboral, diversificación productiva y reducción de brechas estructurales.