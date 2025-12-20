Perú

BCRP ya va comprando US$1.240 millones con intervención en el tipo de cambio

El presidente del BCRP, Julio Velarde, reconoció que la entidad está interviniendo con fuerza en el tipo de cambio para que el sol no se aprecia tan rápido

Con una última compra el pasado viernes 19 de diciembre, ahora el Banco Central de Reserva viene acumulando US$1.240 millones con su intervención en el tipo de cambio.

Como se sabe, la razón detrás de esta intervención en los últimos meses de este año, noviembre y diciembre, la reveló el presidente del BCRP, Julio Velarde, el pasado viernes 19 en la última presentación del informe de inflación al año.

“Este año hemos intervenido con cierta fuerza en el mercado cambiario. Nos hemos apreciado: el sol se ha fortalecido bastante, a pesar de la intervención del BCRP, comprando dólares, tanto spots como derivados. (...) Estamos interviniendo para que no se aprecie el tipo de cambio tan rápido”, acotó Velarde.

Las nueve compras

Como se sabe, cerca al cierre del mercado cambiario, el BCRP actualizó diferentes compras de millones de dólares en las siguientes fechas y por los montos detallados:

  1. Miércoles 5 de noviembre: El Banco Central compró US$ 27 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3660 por dólar
  2. Martes 11 de noviembre: El Banco Central compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3625 por dólar
  3. Miércoles 26 de noviembre: El Banco Central compró US$ 171 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar
  4. Jueves 27 de noviembre: El Banco Central compró US$ 78 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar
  5. Viernes 28 de noviembre: El Banco Central compró US$ 157 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3635 por dólar
  6. Miércoles 3 de diciembre: El Banco Central compró US$ 51 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar
  7. Miércoles 17 de diciembre: El Banco Central compró US$ 289 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3677 por dólar
  8. Jueves 18 de diciembre: El Banco Central compró US$ 240 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3670 por dólar.
  9. Viernes 19 de diciembre: El Banco Central compró US$ 150 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3670 por dólar.
¿Por qué el BCRP compra dólares?

El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla explicó que la compra de dólares por parte del BCRP no busca revertir la tendencia de fondo, sino moderar la velocidad con la que esta se manifiesta.

Es decir, actualmente el tipo de cambio ha acumulado varias bajas y se ha colocado, según la última sesión cambiaria del BCRP, a S/3,3680 por dólar. Sin embargo, al comprar dólares la entidad presidida por Julio Velarde no busca que la tendencia sea al alza, sino solo moderar esta bajada. Es decir, si el BCRP no intervendría en el tipo de cambio, este podría bajar con más fuerza.

“El propio banco ha reiterado que su mandato no es fijar un tipo de cambio ‘ideal’, sino prevenir fluctuaciones bruscas que puedan distorsionar la economía. En esa línea, la intervención funciona como un correctivo técnico, pero también como una señal: un recordatorio de que una moneda excesivamente fuerte puede convertirse en un riesgo macroeconómico", aclaró el exministro de Economía.

