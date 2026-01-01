Perú

BCR destaca que la inflación de Perú fue la menor de la región en 2025 y una de las más bajas del mundo

El índice de precios en Lima Metropolitana cerró el año en 1,5 %, consolidó casi tres décadas de estabilidad y se ubicó por debajo del registrado en economías desarrolladas, según la entidad

Guardar
Presidente del Banco Central de
Presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en la inauguración del CEO Summit APEC 2024

El Banco central de reserva (BCR) destacó este jueves que la inflación en Lima Metropolitana cerró el año 2025 en 1,5 por ciento, el nivel más bajo observado en los últimos ocho años y claramente dentro del rango meta institucional. El resultado solo encuentra un registro menor en 2017, cuando el indicador alcanzó 1,4%, lo que reafirma la solidez del marco monetario vigente.

De acuerdo con la autoridad emisora, el desempeño alcanzado coloca al Perú como el país con la tasa de inflación más reducida de América Latina. Además, el avance de los precios se situó por debajo del registrado en economías desarrolladas como la Eurozona, Canadá y Estados Unidos, según cifras disponibles a noviembre de 2025. Esta comparación internacional refuerza la percepción de estabilidad macroeconómica en un contexto global marcado por episodios de alta volatilidad.

El BCR subrayó que el país acumula 28 años y 11 meses consecutivos con inflación de un solo dígito, el período más prolongado en la región. Este ciclo constituye el episodio de estabilidad monetaria más largo documentado en América Latina desde la década de 1950, un hito que distingue al Perú frente a sus pares regionales.

El informe oficial también remarcó que las expectativas inflacionarias a 12 meses permanecen dentro del rango meta desde diciembre de 2023. En noviembre de 2025, estas previsiones se ubicaron en 2,16 por ciento, cifra alineada con el objetivo central de la política monetaria. Este comportamiento refleja confianza de los agentes económicos en la capacidad del ente emisor para preservar el poder adquisitivo de la moneda.

Julio Velarde - BCR
Julio Velarde - BCR

Para los años 2026 y 2027, el BCR proyecta que la variación de precios se ubicará en torno al 2 por ciento en cada ejercicio. Esta estimación considera la disipación gradual de choques de oferta registrados en períodos previos, una actividad productiva cercana a su nivel potencial y un proceso de convergencia de las expectativas hacia el valor medio del rango establecido.

La entidad explicó que la combinación de decisiones oportunas de política monetaria, disciplina fiscal y un sistema financiero sólido permitió amortiguar presiones externas. Factores como el manejo prudente de la tasa de interés de referencia y la credibilidad acumulada resultaron determinantes para contener impactos provenientes del entorno internacional.

Finalmente, el BCR sostuvo que la estabilidad de precios constituye un pilar fundamental para el crecimiento sostenido, la protección del ingreso de los hogares y la planificación de inversiones de largo plazo. En ese sentido, reiteró su compromiso de continuar con una conducción técnica e independiente, orientada a preservar la confianza y contribuir al bienestar económico del país.

Temas Relacionados

BCRJulio Velardeperu-noticiasLima Metropolitana

Más Noticias

Sebastián Britos deja atrás a Universitario: fue oficializado como nuevo arquero del histórico Peñarol

El 31 de diciembre del año anterior se llegó a un acuerdo con el ‘Seba’ para que sea la cuarta incorporación del ‘aurinegro’ e iniciando el 2026 se oficializó su incorporación por un ciclo

Sebastián Britos deja atrás a

Murió La Piwa, el voleibolista que fue la sensación en los campeonatos ‘Vóley con huevos’ de Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Fernando Shapiama Jaba falleció a los 33 años en Yurimaguas, dejando un legado de carisma y pasión por el deporte que marcó a la comunidad y a sus seguidores.

Murió La Piwa, el voleibolista

Podemos, Fuerza Popular, APP, Obras y Perú Libre lideran el listado de partidos con más candidatos con sentencias

Según un informe de RPP, 252 postulantes a cargos en las elecciones de 2026 arrastran sentencias penales firmes. Los partidos en mención concentran la mayor cantidad de casos

Podemos, Fuerza Popular, APP, Obras

Nelly Rossinelli causa furor en redes con las respuestas más divertidas acerca de la cena de Año Nuevo: “Llamas a Maritere”

Desde bromas, respuestas irónicas y muy buen humor, la popular ‘mamá de los pericotitos’ demostró que su sazón para contestar es tan buena como la de sus recetas festivas más virales

Nelly Rossinelli causa furor en

Noticias que más impactaron en el mes de septiembre 2025

Hechos de alto perfil, crisis sociales, operativos policiales y tragedias marcaron un mes donde la seguridad, la justicia y la gobernabilidad en Perú estuvieron bajo la lupa pública

Noticias que más impactaron en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Podemos, Fuerza Popular, APP, Obras

Podemos, Fuerza Popular, APP, Obras y Perú Libre lideran el listado de partidos con más candidatos con sentencias

Congreso: Impulsan moción de censura contra Denisse Miralles, ministra de Economía, por caso Petroperú

Marzo de 2025: el mes que sacudió al Perú entre tragedias, violencia y crisis política

No admiten candidatura de fiscal Sandra Castro: JEE advierte que tuvo que renunciar para postular

Elecciones 2026: JNE puede excluir candidatos con sentencias no declaradas hasta un día antes de los comicios

ENTRETENIMIENTO

Murió La Piwa, el voleibolista

Murió La Piwa, el voleibolista que fue la sensación en los campeonatos ‘Vóley con huevos’ de Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Nelly Rossinelli causa furor en redes con las respuestas más divertidas acerca de la cena de Año Nuevo: “Llamas a Maritere”

Yahaira Plasencia elogia el trabajo de Darinka Ramírez como madre en un en vivo por TikTok

Christian Domínguez inicia el 2026 cantándole a Karla Tarazona: ¿habrá planes de boda?

BTS confirma gira mundial y nuevo álbum para este 2026: Anuncio entusiasma a fans peruanos que esperan concierto en Lima

DEPORTES

Sebastián Britos deja atrás a

Sebastián Britos deja atrás a Universitario: fue oficializado como nuevo arquero del histórico Peñarol

Eddie Fleischman arremetió contra Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Tendencia heredada de Jean Ferrari”

FC Cajamarca afianza su ambicioso proyecto deportivo con la llegada de Tomás Andrade, ‘10′ formado en River Plate y campeón de Copa Sudamericana

Mr Peet reveló que Alianza Lima tiene “negociaciones avanzadas” con jugador de selección de Conmebol: “Lo ha solicitado Pablo Guede”

Qué resultados necesita Alianza Lima para quedar líder de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026