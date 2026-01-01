BCR destaca que la inflación de Perú fue la menor de la región en 2025 y una de las más bajas del mundo

Presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en la inauguración del CEO Summit APEC 2024

El Banco central de reserva (BCR) destacó este jueves que la inflación en Lima Metropolitana cerró el año 2025 en 1,5 por ciento, el nivel más bajo observado en los últimos ocho años y claramente dentro del rango meta institucional. El resultado solo encuentra un registro menor en 2017, cuando el indicador alcanzó 1,4%, lo que reafirma la solidez del marco monetario vigente.

De acuerdo con la autoridad emisora, el desempeño alcanzado coloca al Perú como el país con la tasa de inflación más reducida de América Latina. Además, el avance de los precios se situó por debajo del registrado en economías desarrolladas como la Eurozona, Canadá y Estados Unidos, según cifras disponibles a noviembre de 2025. Esta comparación internacional refuerza la percepción de estabilidad macroeconómica en un contexto global marcado por episodios de alta volatilidad.

El BCR subrayó que el país acumula 28 años y 11 meses consecutivos con inflación de un solo dígito, el período más prolongado en la región. Este ciclo constituye el episodio de estabilidad monetaria más largo documentado en América Latina desde la década de 1950, un hito que distingue al Perú frente a sus pares regionales.

El informe oficial también remarcó que las expectativas inflacionarias a 12 meses permanecen dentro del rango meta desde diciembre de 2023. En noviembre de 2025, estas previsiones se ubicaron en 2,16 por ciento, cifra alineada con el objetivo central de la política monetaria. Este comportamiento refleja confianza de los agentes económicos en la capacidad del ente emisor para preservar el poder adquisitivo de la moneda.

Para los años 2026 y 2027, el BCR proyecta que la variación de precios se ubicará en torno al 2 por ciento en cada ejercicio. Esta estimación considera la disipación gradual de choques de oferta registrados en períodos previos, una actividad productiva cercana a su nivel potencial y un proceso de convergencia de las expectativas hacia el valor medio del rango establecido.

La entidad explicó que la combinación de decisiones oportunas de política monetaria, disciplina fiscal y un sistema financiero sólido permitió amortiguar presiones externas. Factores como el manejo prudente de la tasa de interés de referencia y la credibilidad acumulada resultaron determinantes para contener impactos provenientes del entorno internacional.

Finalmente, el BCR sostuvo que la estabilidad de precios constituye un pilar fundamental para el crecimiento sostenido, la protección del ingreso de los hogares y la planificación de inversiones de largo plazo. En ese sentido, reiteró su compromiso de continuar con una conducción técnica e independiente, orientada a preservar la confianza y contribuir al bienestar económico del país.