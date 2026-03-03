Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

Keiko Fujimori expresó desconfianza hacia el gabinete presidido por Denisse Miralles y señaló que la bancada de Fuerza Popular decidirá su postura tras escuchar la exposición ante el Congreso

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó este lunes sus reservas respecto al gabinete encabezado por la economista Denisse Miralles, que acudirá el próximo 18 de marzo al pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza a su programa de gobierno.

“Yo tengo una mirada de desconfianza, sin duda, porque tenemos un presidente de izquierda, pero también mencioné que esa decisión la va a tomar la bancada de Fuerza Popular. Ellos se reunirán después de escuchar el mensaje para luego anunciar la postura”, declaró a la prensa durante un acto proselitista.

“No quiero adelantar, esa es una posición que la anuncian los propios congresistas”, añadió, e invocó a los ministros a recorrer el país para atender a las familias afectadas por las lluvias.

Fujimori insistió en que la bancada asumirá una decisión colectiva y “con una mirada responsable”, la cual se comunicará tras la reunión que se realizará después del mensaje que Miralles y los titulares de portafolios deben emitir ante el Parlamento.

Previamente, el presidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi, informó que, tras la exposición de la plancha ministerial, se llevará a cabo la votación correspondiente.

El fujimorista subrayó que, frente a las recientes crisis políticas y los daños ocasionados por lluvias e inundaciones, resulta imprescindible actuar con “sensatez y tranquilidad para preservar la estabilidad”, y precisó que el pleno determinará el respaldo al gabinete ese mismo día.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó esta información, señalando en la red social X que “el Gobierno reafirma su firme voluntad de diálogo y coordinación con el Congreso”, por lo que se concretará la presentación del gabinete ante el pleno “en el marco del proceso constitucional para la solicitud del voto de confianza”.

Tras asumir la presidencia del Consejo de Ministros de manera sorpresiva el pasado 25 de febrero, Miralles sostuvo que la “primera tarea” del Ejecutivo de transición, liderado por José María Balcázar, “es asegurar la transición democrática coordinada y transparente” en el país.

La economista remarcó que Perú “necesita el cierre de esta etapa de incertidumbre política”, aludiendo a los recientes cambios en la jefatura de Estado que culminaron con la destitución de José Jerí y la posterior designación de Balcázar por parte del Congreso.

Miralles aseguró que mantendrá una coordinación firme con los organismos electorales, tanto para la entrega de recursos económicos como para garantizar la “neutralidad absoluta” del Ejecutivo en el proceso electoral previsto para el 12 de abril, fecha en la que se elegirá al nuevo Gobierno.

Polémica y sorpresa

Antes de su nombramiento, el Ejecutivo provisional había anunciado que el primer ministro sería el excandidato presidencial Hernando de Soto. Sin embargo, la propuesta fue retirada por presuntas injerencias de fuerzas políticas con control en el Legislativo, según denunció él mismo.