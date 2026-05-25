Jota Benz descarta hacer las paces con Jazmín Pinedo tras conflictos públicos: “No me nace”

El integrante de ‘Esto es Guerra’ aseguró que la expareja de su hermano llevó su intercambio de palabras público a un ámbito personal que le incomodó | YouTube

Jota Benz sigue marcando distancia de sus conflictos públicos con Jazmín Pinedo. El ahora exchico reality, luego de su retiro del programa por no afeitarse la barba, reapareció en el podcast ‘Sin + que decir’ donde se refirió a los conflictos con la expareja de su hermano, Gino Assereto.

Sin embargo, en las últimas semanas ha venido intercambiando palabras con Jazmín Pinedo, al punto de exponer situaciones personales. Frente a ello, María Pía Copello cuestionó si es que no sería mejor levantar bandera blanca y terminar con este conflicto.

Incluso, la conductora le propuso tener una comunicación con Pinedo en donde puedan limar asperezas. Ante eso, Jota fue bastante drástico y afirmó que no tomaría el teléfono, ni una conversación con Pinedo frente a una presión mediática.

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Jota Benz, con gorra y auriculares, durante una entrevista en el programa 'Sin + Que Decir', donde afirmó que no buscará la reconciliación con Jazmín Pinedo tras sus conflictos públicos.

“Eso lo tengo que hacer cuando me nazca, no quiero hacerlo de manera forzada. Si más adelante me nace hacerlo, lo haré. no lo tengo que comentar, o decir ya por fin hoy arreglé mis temas”, expresó, destacando que de suceder, todo sería privado.

Pese a ello, dejó claro que en este momento no tiene intensión de animarse con Pinedo. “Pero, si tú me lo preguntas de verdad no me nace en este momento, no voy a mentir”, dijo.

En ese sentido, aseguró que lleva muchos años lejos de Pinedo sin comunicación, pese a que ella es la madre de su sobrina, por lo que se entiende que ahora pueda existir conflictos ya que no tienen una cercanía familiar.

“Yo no hablo con ella hace muchísimo tiempo. Simplemetne nos alejamos, no hablamos hace mucho”, sentenció al respecto.

Jota Benz, en una mesa de debate televisivo, comenta sobre su relación con Jazmín Pinedo, afirmando que no tiene intenciones de reconciliarse tras sus conflictos públicos.

Jazmín Pinedo vs. Jota Benz: las frases más fuertes entre los excuñados

En mayo de 2026, los conflictos públicos entre Jota Benz y Jazmín Pinedo se intensificaron en la televisión peruana, principalmente a raíz de intercambios en el programa “Esto es Guerra” y en espacios de espectáculos.

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Jazmín Pinedo calificó a Jota Benz de “pasivo-agresivo” luego de que él expresara incomodidad por ser llamado “hermanito menor” de Gino Assereto y cuestionara que Pinedo minimizara su trayectoria. Jota Benz, durante una emisión en vivo, fue directo al afirmar que “a ella le pagan por hablar de otras personas”, mientras que él opina sobre sus colegas. La conductora respondió que el apodo fue intencional para incomodarlo y aclaró que su vínculo con Assereto se limita a la crianza de su hija.

Jazmín Pinedo niega ataque a Jota Benz y reafirma críticas a los cambios en “Esto es Guerra”.

El conflicto se agravó cuando Jota Benz fue eliminado de “Esto es Guerra” tras negarse a afeitarse la barba, una decisión que generó críticas por parte de Pinedo. Benz insistió en que su imagen respondía a compromisos publicitarios y reaccionó contra los comentarios de la conductora, quien sostuvo que sus observaciones se dirigían a la producción y no a los concursantes.

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Pinedo también puso en duda el liderazgo de Benz, opinando que no tiene el perfil adecuado para ser capitán de equipo por no manejar bien sus emociones y por reaccionar de manera exaltada y agresiva ante las críticas. Benz, por su parte, minimizó el rol de Pinedo como conductora y defendió su desempeño en el reality, mientras que la presentadora remarcó que no piensa responderle con faltas de respeto y que su intención es mejorar el formato del programa.

Los cruces verbales generaron reacciones en redes sociales y entre los seguidores de ambos, polarizando opiniones sobre quién tenía razón en la controversia.

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