Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

La lideresa de Fuerza Popular concluyó su visita a Junín en medio de protestas y un incidente en el que el escenario estuvo a punto de colapsar cuando se preparaba para ofrecer un discurso ante la comunidad asháninka

La candidata de Fuerza Popular estuvo a punto de tener un accidente- Latina Noticias

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, concluyó este viernes una gira de tres días por Junín, caracterizada por protestas e incidentes como los registrados durante un acto en la comunidad asháninka de Pampa Michi, en la provincia de Chanchamayo.

Imágenes difundidas por la televisora Latina muestran que el escenario donde la candidata presidencial iba a dirigirse al público estuvo a punto de colapsar, lo que llevó a suspender la actividad por unos minutos.

Fujimori, quien visitó antes San Martín de Pangoa, Mazamari y Satipo, tropezó mientras era asistida por integrantes de su comitiva y por el apu, autoridad de esta comunidad donde residen al menos 25 familias asháninkas.

El día anterior al incidente, la política había cancelado su llegada a Pichanaqui por las lluvias y los bloqueos en la carretera central. Durante su recorrido por Satipo y Pangoa, enfrentó rechazo de algunos pobladores, quienes la recibieron con carteles y lanzaron globos de agua y piedras a su caravana. La policía intervino para controlar la situación.

En Pampa Michi, la lideresa
Anteriormente, en una caravana en Iquitos, recibió el impacto de un globo con agua en el rostro. No obstante, afirmó que lo más importante es desarrollar la campaña “con actitud positiva y propuestas”, y sostuvo que “en esto nadie nos va a parar”.

“Toda esta ola de violencia, de delincuencia, que está aquejando nuestro país, no solamente hace que los ciudadanos vivamos con miedo; tiene que ver con la recuperación del orden, de la paz y de la seguridad, que para nosotros es el principal objetivo cuando lleguemos a ser gobierno”, declaró en Pampa Michi.

“Yo lo que les digo es que se tomarán todas las decisiones correspondientes para controlar las fronteras, controlar nuestras cárceles y recuperar la paz y la tranquilidad”, agregó al comprometerse a fortalecer las cuencas y promover la reforestación de la selva central.

Seguidamente, condenó el atentado contra el alcalde de Coviriali, Iroshi Ureta Campos, quien falleció este jueves luego de ser atacado a balazos cuando se dirigía a la municipalidad, una situación por la que fue trasladado de emergencia a un hospital en Lima.

Durante su recorrido por San
“Qué lamentable lo sucedido. Esto tiene que ver con la recuperación del orden, de la paz y la seguridad, que para nosotros es el principal objetivo”, dijo al respecto.

Según un comunicado oficial, el deceso ocurrió a las 16:00 horas mientras era atendido en una ambulancia del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, ubicada dentro del Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. Ureta Campos recibió dos impactos de bala en el tórax y su condición ya “era extremadamente crítica” cuando se inició su traslado a la capital.

Sondeo

La última encuesta de Ipsos para Perú 21 recoge que el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lidera la intención de voto con 10%, aunque cae dos puntos respecto al sondeo anterior, mientras Fujimori sube a 9% y acorta la diferencia a solo un punto porcentual. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, y César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), registran 4% cada uno.

