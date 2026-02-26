Rafael López Aliaga cae a 10% en la intención de voto tras la elección de José Balcázar, y Keiko Fujimori sube en encuesta

La elección del congresista José María Balcázar como presidente de la Mesa Directiva y sucesor de José Jerí en la encargatura de la Presidencia coincidió con una caída en la intención de voto del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. El exalcalde fue acusado de haber favorecido, a través de su grupo parlamentario, la elección del legislador vinculado a Perú Libre durante la votación del 18 de febrero, así como de haber impulsado previamente la salida de Jerí.

La más reciente encuesta de Ipsos, realizada para Perú 21, sitúa a Rafael López Aliaga en el primer lugar de intención de voto, aunque ahora con 10%, lo que implica una caída de dos puntos porcentuales respecto a la medición anterior, en la que alcanzaba 12%.

Pese a mantenerse en el primer lugar, el líder de Renovación Popular muestra un debilitamiento en su respaldo en un contexto de alta dispersión del voto. La diferencia con la segunda posición es mínima: Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, alcanza el 9%, a solo un punto porcentual.

Más atrás aparecen Alfonso López Chau y César Acuña, ambos con 4%, seguidos por un grupo de candidatos que oscilan entre 2% y 3%.

El estudio, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo el 19 y 20 de febrero, casi de inmediato tras la salida de José Jerí y la juramentación de José María Balcázar, evidencia otros movimientos relevantes: Mario Vizcarra cae del cuarto al puesto 11, con 2%; José Williams, de Avanza País, asciende del décimo lugar, donde tenía 2%, al séptimo lugar con 3%; y Enrique Valderrama, del Partido Aprista Peruano, deja de figurar en el rubro “Otros” y aparece con 2%.

El estudio también evidencia un elevado nivel de desapego político de cara a las próximas Elecciones Generales a realizarse el 12 de abril de este año: el 28% señala que votaría en blanco, viciado o por ninguno, mientras que un 14% no precisa su intención de voto. En conjunto, estas cifras reflejan que más del 40% del electorado aún no opta por una candidatura concreta.

Los cuestionamientos a Renovación Popular

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, experimentó una baja en su intención de voto en un contexto marcado por controversias parlamentarias y tensiones políticas que han situado a su partido y bancada en el Congreso en el centro del debate.

Uno de los factores que pudo influir en este descenso fue la participación de su bancada en el bloque que impulsó la moción de censura contra José Jerí. Esta decisión generó críticas en un sector de la ciudadanía, especialmente considerando que, en enero, una encuesta de Ipsos indicó que el 62% de los peruanos consideraba conveniente que Jerí permaneciera en el cargo hasta el final de su mandato.

En contraste, la bancada de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, que se opuso a la salida de Jerí y advirtió sobre los riesgos de que su reemplazo fuera un representante de la izquierda radical, registró un leve repunte en la encuesta: pasó de 8% a 9%. Este incremento es interpretado como un posible traslado de apoyo desde sectores que habrían desaprobado la actuación de Rafael López Aliaga en este episodio.

Otro punto de controversia fue el presunto apoyo de la bancada de Renovación Popular en la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso. Desde Fuerza Popular y Alianza para el Progreso se acusó al grupo congresal de López Aliaga de favorecer la lista encabezada por el congresista de Perú Libre, partido de izquierda radical fundada por el prófugo Vladimir Cerrón. Renovación Popular rechazó estas acusaciones y negó cualquier respaldo a ese sector.

A este escenario se sumó la polémica en torno a la congresista Milagros Aguayo por la difusión de fotografías que presuntamente revictimizaban a menores afectadas por casos de violación y embarazo adolescente, imágenes que, según cuestionamientos públicos, habrían sido utilizadas con fines políticos. El propio López Aliaga se deslindó públicamente del tema.

Meses antes, otro episodio relevante —especialmente en sectores cristianos o conservadores— fue la candidatura de Norma Yarrow como vicepresidenta del partido de López Aliaga. Sus detractores recordaron que, en el pasado, promovió iniciativas a favor de la comunidad LGTBI, lo que habría generado incomodidad en parte del electorado tradicional que respalda al líder de Renovación Popular.

A pesar de este panorama, el exalcalde metropolitano mantiene focos de apoyo importantes, en particular en el sur del país, donde alcanza 10% de intención de voto.