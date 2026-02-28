Elecciones 2026 en Perú: las cinco noticias clave que sucedieron esta semana y que debes conocer

Una mano deposita un voto con la bandera peruana en una urna, en un contexto de elecciones con los principales candidatos presidenciales destacados. (Infobae Perú)

La cuenta regresiva para las Elecciones Generales 2026 en Perú avanza y, en la última semana de febrero, se registraron hechos determinantes para el proceso electoral. A continuación, un resumen de los cinco acontecimientos más relevantes que marcaron la agenda política y social del país.

Consulta local de votación

La plataforma web de ONPE permite a los ciudadanos consultar su local de votación y si son miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, facilitando la participación electoral. (ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó el portal oficial para que los más de 27 millones de peruanos habilitados puedan consultar su local de votación y verificar si han sido designados miembros de mesa para los comicios del 12 de abril. El sistema, disponible desde el 27 de febrero, tiene como objetivo facilitar el acceso a la información y evitar confusiones el día de la elección.

El portal permite a los ciudadanos verificar si son miembros de mesa e imprimir su credencial, además de acceder a capacitaciones para miembros de mesa y medidas de bioseguridad, con el fin de garantizar una jornada electoral más organizada y segura. Consulta tu local de votación ingresando a este enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe

Entrega de dádivas de César Acuña

Una ciudadana registra en video una camioneta de la campaña de César Acuña cargada con cajas de leche, denunciando que se trata de una estrategia para comprar votos de personas con necesidades económicas | Video: Nadia de la Cruz.

El candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, enfrenta una nueva polémica en plena campaña electoral a raíz de videos que se viralizaron en redes sociales en los que se observa a militantes vinculados a su partido repartiendo tarros de leche en distritos de Lima, como San Martín de Porres y Cieneguilla, lo que ha sido interpretado como una posible entrega de dádivas con fines de captación de votos.

Las imágenes muestran vehículos con propaganda de Acuña desde los cuales se distribuyen productos a potenciales electores, lo que podría constituir una contravención a la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe la entrega de dinero, regalos o bienes durante el periodo electoral para influir en el voto.

Aunque el partido de Acuña niega las acusaciones, señalando que se trató de artículos de propaganda sin valor económico significativo, especialistas indican que el caso podría ser investigado por el JNE, pero las sanciones más graves como la exclusión de la candidatura serían poco probables debido al vencimiento de los plazos legales.

Mayoría de peruanos no conoce a los candidatos

Listas de 34 agrupaciones inscritas y sus candidatos presidenciales. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Un estudio nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), divulgado por La República el 23 de febrero, reveló que el 50,5 % de los encuestados no identifica a los principales candidatos y que el 35,8 % aún no define su voto o expresa rechazo a las opciones disponibles. El informe confirma la persistente desconfianza y desconocimiento en el electorado, fenómeno que afecta de manera transversal a todas las regiones del país.

Esta tendencia se refleja también en otros sondeos recientes, donde figuras como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori aparecen como las candidaturas con mayor reconocimiento e intención de voto, aunque con porcentajes relativamente bajos

Última encuesta de intención de voto

La última encuesta de intención de voto, publicada con fecha del 26 de febrero de 2026, fue realizada por Ipsos Perú para el diario Perú21 (con trabajo de campo los días 19 y 20 de febrero). En ese sondeo, Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, se mantiene como el líder con el 10 % de intención de voto, aunque esto representa una caída desde mediciones anteriores, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, sube al 9 %, quedando prácticamente en empate técnico con López Aliaga.

Otros aspirantes como Alfonso López Chau y César Acuña se sitúan más atrás, con alrededor del 4 %, mientras que el resto de candidatos oscila entre 2 % y 3 %. El estudio también refleja un alto nivel de desapego y voto en blanco, viciado o ninguno que llega al 28 %, y una proporción de votantes que aún no define su preferencia, lo que indica que gran parte del electorado se encuentra indeciso a poco más de un mes de las elecciones del 12 de abril.