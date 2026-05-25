Inundación en el colegio Fe y Alegría en SJL: Minedu anuncia suspensión de clases presenciales

Inundación en Fe y Alegría 25: suspenden clases presenciales y evalúan rehabilitación de espacios| Municipalidad de SJL

El Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Gestión Educativa Local N.º 05 (UGEL 05), comunicó la suspensión de las clases presenciales en la Institución Educativa Fe y Alegría 25 – Huáscar, ubicada en San Juan de Lurigancho, debido a la inundación ocasionada por la ruptura de una tubería de agua de Sedapal. El incidente provocó daños en la infraestructura del colegio y obligó a modificar la modalidad educativa para proteger a la comunidad escolar.

Minedu anunció suspensión de clases presenciales| Ministerio de Educación

Daños y medidas inmediatas

Según la UGEL 05, la inundación generó afectaciones en las aulas de los niveles inicial, primaria y secundaria, así como en materiales pedagógicos y el cerco perimétrico del local. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y el Ministerio de Educación articularon acciones junto a la UGEL para garantizar una atención oportuna y coordinada.

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Ante el colapso parcial de la infraestructura, la entidad activó los protocolos de respuesta y atención de emergencias, priorizando la seguridad de la comunidad educativa. El comunicado oficial detalla que las clases se desarrollarán temporalmente bajo la modalidad no presencial, mientras se realizan las evaluaciones técnicas y las acciones necesarias para la rehabilitación de los espacios afectados.

De esta manera, aún se evalúa cuándo se reiniciará las clases presenciales. Un día antes, los padres de familia se opusieron a esta medida debido a que no cuentan con los equipos tecnológicos para esta modalidad.

La Unidad de Gestión Educativa Local N.º 05 notificó el cambio de modalidad tras el incidente que afectó a estudiantes, docentes y personal por una inundación ocasionada por un desperfecto en la red de agua potable | Municipalidad de SJL

La Dirección de la Institución Educativa Fe y Alegría 25 solicitó la rápida intervención de las autoridades para gestionar la reparación de los daños y la recuperación de los ambientes perjudicados. Las entidades responsables enfatizaron la necesidad de realizar una evaluación exhaustiva de los daños y coordinar las tareas de rehabilitación en los distintos espacios afectados.

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¿Qué sucedió en el colegio?

La madrugada del 24 de mayo, la rotura de una tubería en la intersección de la avenida Machu Picchu y avenida Liberación, en San Juan de Lurigancho, provocó la apertura de un forado de gran tamaño sobre la vía pública y un aniego que impactó a la comunidad. El incidente interrumpió el tránsito vehicular y generó la restricción temporal del servicio de agua potable en la zona, según informó Sedapal.

La emergencia también afectó al colegio Fe y Alegría 25, donde el ingreso de agua a las aulas y talleres dañó equipos informáticos, mobiliario y materiales educativos. Padres de familia y profesores denunciaron que las computadoras adquiridas con esfuerzo propio quedaron inutilizadas y que la destrucción de paredes y áreas de inicial expuso al plantel a nuevos riesgos de seguridad.

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Padres y profesores del plantel en Canto Grande enfrentan daños severos en infraestructura y materiales, exigiendo una respuesta inmediata de Sedapal | TV Perú

Sedapal indicó en un comunicado que activó una cuadrilla técnica y maquinaria especializada, incluidos equipos hidrojets, para controlar el aniego y acelerar la recuperación de la transitabilidad. La empresa anunció que realizará labores de limpieza y desinfección en el colegio y que activó la póliza de seguros para atender los daños materiales registrados en la institución educativa.

Durante las labores de reparación, el servicio de agua potable permanece restringido y su restablecimiento se hará de forma progresiva. Al lugar también se hizo presente el alcalde del distrito.