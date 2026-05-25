Ricardo Montaner prepara un reencuentro emotivo y envía mensaje a su público peruano para su concierto

El icónico Ricardo Montaner sonríe y sostiene un micrófono en el escenario, enviando un mensaje especial a sus fans peruanos previo a su esperado concierto.

Ricardo Montaner se encuentra listo para su esperado regreso a los escenarios en Perú. El intérprete venezolano ha generado gran expectativa con el anuncio de su concierto “El último regreso”, una gira que representa para él un reencuentro muy especial con sus seguidores peruanos.

El evento está programado para el 30 de mayo de 2026 en el recinto Costa 21, donde promete una noche inolvidable repleta de éxitos y nuevas composiciones.

La gira “El último regreso” marca el retorno de Montaner a los grandes conciertos tras varios años de pausa. El propio artista ha compartido el significado que tiene esta visita, al subrayar el carácter íntimo y emotivo del espectáculo.

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“Un día me detuve... pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El Último Regreso”, expresó el cantante, dejando ver la carga emocional que envuelve este encuentro con el público limeño.

Ricardo Montaner en Lima con ‘El último regreso tour’: fecha, lugar y entradas para su concierto

Durante la preparación de este espectáculo, Montaner ha mantenido la expectativa sobre el concepto del tour, evitando confirmar si se trata de una despedida definitiva de los escenarios. Su enfoque se centra en la conexión especial que busca establecer con el público peruano, a quienes invita a vivir una experiencia única.

“Es un show que recordaré siempre durante toda mi carrera. Se los puedo asegurar. No quiero que falten a esta noche tan especial para ustedes y para mí, público peruano”, manifestó el artista.

La velada del 30 de mayo tendrá una duración superior a dos horas, en las que Montaner recorrerá canciones que han definido su trayectoria. Clásicos como “Tan enamorados”, “Déjame llorar”, “La cima del cielo” y “Castillo azul” formarán parte del repertorio. La selección musical abarca tanto los éxitos que lo convirtieron en referente de la balada romántica como las piezas más recientes de su carrera.

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Ricardo Montaner saluda al público en un escenario iluminado con pantallas visuales, enviando un mensaje a los peruanos antes de su esperado concierto el 30 de mayo.

El regreso de Montaner coincide con el lanzamiento de nuevas producciones. Entre las novedades figura la canción “Para que seas feliz”, incluida en el próximo álbum titulado “El último regreso”, que verá la luz en mayo de 2026. Este material discográfico introduce una nueva etapa en la carrera del cantante, quien ha logrado mantenerse vigente tras más de cuatro décadas en la industria musical.

La relación entre Montaner y el público peruano ha sido constante a lo largo de los años, fortalecida por presentaciones memorables y el impacto de sus letras.

¿Aún hay entradas para ver a Ricardo Montaner?

La demanda de boletos para el concierto de Ricardo Montaner en Lima ha sido notable, pero todavía es posible adquirir entradas. Los precios oscilan entre S/140 y S/494, ofreciendo diferentes ubicaciones en el recinto. Las zonas habilitadas incluyen tribunas, preferencial, VIP y Platinum, estas últimas con asientos asignados para mayor comodidad.

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Precios de entradas para el concierto de Ricardo Montaner.

Las entradas pueden conseguirse en la plataforma Teleticket, donde permanece vigente una preventa especial para quienes utilicen la tarjeta BBVA. Para quienes no cuenten con este medio de pago, la adquisición se realiza a precio regular. Esta variedad de opciones permite que los seguidores de Montaner accedan a la experiencia, ya sea en localidades generales o en espacios exclusivos cercanos al escenario.

El evento se desarrolla en Costa 21, uno de los recintos más importantes de la capital. La organización ha dispuesto medidas para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, en línea con la magnitud de la gira y la demanda registrada en la venta de entradas.

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La cita con Ricardo Montaner representa una oportunidad para revivir grandes momentos musicales y descubrir el repertorio más reciente del artista. El concierto del 30 de mayo consolida el lazo entre el cantante y sus admiradores peruanos, quienes esperan una noche cargada de emociones y recuerdos.