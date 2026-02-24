Keiko Fujimori recibe con “prudencia” encuesta que la mantiene segunda detrás de Rafael López Aliaga

Keiko Fujimori afirmó que recibe con “prudencia y gratitud” la encuesta que la ubica segunda, al considerar que es “una foto del momento” a semanas de los comicios

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció este lunes sobre la aprobación que le atribuye una encuesta reciente y señaló que recibe los resultados “con prudencia y gratitud, entendiendo que es una foto del momento”, a pocas semanas de las elecciones de abril próximo.

“Lo que nosotros queremos, más allá de los insultos y el ruido que podemos escuchar de otros lados. Fuerza Popular está haciendo propuestas, está presentando equipo”, afirmó en diálogo con la prensa.

“Lo que nosotros es: tenemos un grupo humano con mucha experiencia”, agregó al asegurar que la ciudadanía muestra cansancio frente al desempeño del Estado en los últimos años. “Los ciudadanos están cansados de tener un Estado que durante años ha sido indiferente e incapaz frente a las necesidades de la población”, declaró.

En ese contexto, reiteró que su planteamiento central busca restablecer el orden. “Lo que queremos es presentar una propuesta para volver a poner orden. Orden no solamente en la lucha contra la delincuencia, sino orden también, hoy, la propuesta es en el sistema de salud”, precisó.

El sondeo de Datum Internacional para América Multimedia registra un aumento en su intención de voto, de 9,2 % a 9,7 %, lo que la mantiene en el segundo lugar de las preferencias por detrás del exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Añadió que la agrupación continúa difundiendo iniciativas y consolidando su equipo técnico.

Retada

Fujimori, quien postula por cuarta vez a la Presidencia, fue retada previamente por el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, luego de conocerse cómo será el debate y quiénes participarán.

“Sabemos que odia a Martín por cerrar el Congreso que ella usaba a su favor. Nosotros vamos con la verdad y las manos limpias”, anotó en la plataforma social en la que confirmó que el 25 de marzo estará frente a la política.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el debate presidencial 2026 será con 12 candidatos por día y se efectuará en dos fases, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima.

El encuentro se desarrollará en dos jornadas: la primera, los días 23, 24 y 25 de marzo; y la segunda, los días 30, 31 de marzo y 1 de abril. En cada jornada participarán 12 candidatos, organizados en cuatro grupos de tres integrantes.

Uno de los acuerdos de las organizaciones políticas, anunciados por el presidente del JNE, Roberto Burneo, es que el debate de candidatos presidenciales será presencial.

La primera fase será el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo. Y, la segunda, el lunes 30 y el martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.