Rafael López Aliaga: José Balcázar es un “pobre hombre extorsionado” por Vladimir Cerrón, César Acuña y Keiko Fujimori

Rafael López Aliaga aseguró que el presidente interino José Balcázar enfrenta presiones y supuestas extorsiones de partidos como Perú Libre, APP, Fuerza Popular y Podemos Perú, liderados por candidatos presidenciales

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este miércoles que el presidente interino José Balcázar enfrenta presión de Perú Libre, Alianza Para el Progreso (APP), Fuerza Popular y Podemos Perú, agrupaciones encabezadas por los también candidatos presidenciales Vladimir Cerrón, César Acuña, Keiko Fujimori y José Luna, respectivamente.

“Yo creo que el pobre hombre que tenemos de presidente ahorita está extorsionado, porque si él no pone esa repartija para entrar a robar en los ministerios,(no lo dejan gobernar”, señaló durante una rueda de prensa en Iquitos.

López Aliaga indicó que la permanencia de Balcázar, quien asumió la presidencia del Congreso tras la destitución de José Jerí, depende de satisfacer las demandas de estos partidos.

“Este señor, si no pone la cuota de la repartija para Cerrón, para el de Podemos, para Acuña y para la señora Fujimori, lo cesan. Esa es la extorsión. El señor ha caído en una trampa”, sostuvo.

El dirigente también reiteró que existió una interferencia para impedir la designación del economista neoliberal y excandidato presidencial Hernando de Soto, quien había sido anunciado como primer ministro del Gobierno de transición y quedó fuera del Ejecutivo tras desacuerdos en la integración del Consejo de Ministros.

López Aliaga acusó una interferencia que impidió la designación de Hernando de Soto como primer ministro, pese a haber sido anunciado oficialmente

“Yo creo que alguien influyó para que sea cambiado a último momento (...) Primero no ser presidente de nada, a pactar con gente corrupta. Así de claro se lo digo. Primero está la ética”, puntualizó.

El domingo pasado, la Presidencia informó que De Soto, de 84 años, había sido elegido por Balcázar como su principal colaborador en el Ejecutivo, cargo para el que juraría en una ceremonia en el Palacio de Gobierno. Incluso la oficina presidencial anticipó un viaje a comunidades nativas de Estados Unidos y Canadá, con las que el economista colabora, para promover “la unión del águila y el cóndor”.

No obstante, en el horario previsto comenzó a mencionarse a Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas durante el Gobierno de Jerí, quien finalmente ocupó el cargo de primera ministra en la ceremonia, sin que se diera una explicación sobre la ausencia de De Soto.

Crítica a Cerrón

En la misma rueda de prensa, Norma Yarrow, aspirante a la vicepresidencia, criticó que Cerrón ofreciera entrevistas desde la clandestinidad en la que está desde 2023 a raíz de los juicios por corrupción derivados de su pasado cargo como gobernador regional.

Durante la ceremonia de juramentación, Denisse Miralles asumió sorpresivamente como primera ministra, sin explicación sobre la exclusión de De Soto

“Dos años está prófugo. ¿Quién tiene la Comisión de Justicia en el Congreso? Hace tres años, Perú Libre. El señor se conecta a todos los medios de comunicación y ha estado esta semana en una ronda de prensa con geolocalización. ¿Se les escapa? ¿Es casualidad esto?”, preguntó.

“Es una broma y una tomadura de pelo para nuestra honrosa Policía Nacional. Vamos a perder el país por la corrupción que existe dentro de las mesas directivas del Congreso, porque tres años ha estado enquistada con la foto del prófugo la bancada de Perú Libre. Yo creo que más claro no se puede hablar”, concluyó.

El candidato y líder de Perú Libre tenía una sentencia por colusión simple y negociación incompatible de tres años y medio de cárcel por irregularidades en la concesión del Aeródromo Wanka, dictada en 2023, pero fue revocada en la Corte Suprema de Justicia el año pasado.

Sin embargo, Cerrón recibió otra orden de prisión preventiva en 2024 por colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en el caso Antalsis, referido a una millonaria defraudación en el gobierno regional de Junín, y otro juicio en desarrollo por el caso 'Dinámicos del Centro’ como presunto líder de una mafia de cobro de sobornos para financiar a su partido.