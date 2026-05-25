Pedro Francke vs. Luis Carranza: ¿es cierto que, con el primero, la inversión privada aumentó en 18 mil millones de soles en el Perú?

En el bloque Economía y Gestión de Empleo, Pedro Francke (JP) inician su participación dirigiéndose al emprendedor prometiendo derogar las leyes procrimen. También descartó alguna estatización y aseguró que Julio Velarde seguirá al frente del BCR. JNE TV

El debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reunió a los equipos económicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, encabezados por Luis Carranza Ugarte y Pedro Francke Ballvé.

La confrontación, que se desarrolló en un tono tenso y técnico, puso en el centro del escenario la fiabilidad de las cifras sobre inversión, empleo y pobreza. ¿Tuvo razón Francke al asegurar que su gestión generó un salto extraordinario en la inversión privada?

Francke vs. Carranza: Un intercambio marcado por los números

La discusión entre ambos economistas giró en torno a los resultados económicos de los últimos años. Pedro Francke afirmó que durante su periodo como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la inversión privada aumentó en 18 mil millones de soles.

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Además, el exministro del procesado Pedro Castillo destacó que, bajo su gestión, se concretó la creación de más de 300 mil empleos formales en seis meses.

Francke destacó la creación de más de 300 mil empleos formales en seis meses, respaldado por registros de la planilla electrónica y reportes sectoriales.

Frente a estas afirmaciones, Luis Carranza fue enfático al señalar que en 2022 la inversión privada no creció, sino que experimentó una caída de 0.5%, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Sostuvo que esto se tradujo en la pérdida de 393 mil empleos. En la misma línea, recurrió a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para subrayar el aumento de la pobreza: de 25.9% en 2021 a 27.5% en 2022, con más de 628 mil personas ingresando a esa situación.

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¿De dónde salen los 18 mil millones?

En efecto, el cálculo de Francke es correcto, al menos, mediante una sumatoria simple. Aunque lo normal es comparar periodos anuales.

Los 18 mil millones proviene de sumar la inversión privada consignada por el BCRP en los dos últimos trimestres de 2021 (47,141 y 48,267 millones de soles) y compararla con la de los mismos trimestres de 2020 (35,032 y 42,646 millones). La diferencia, que asciende a 17,730 millones de soles, es la base de su afirmación.

La pobreza monetaria en Perú aumentó de 25,9% en 2021 a 27,5% en 2022, con más de 628 mil personas afectadas, según INEI.

Además, según los anuarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en ese mismo periodo el sector privado formal creó 374,820 nuevos empleos registrados en la planilla electrónica.

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Pese a ello, Carranza cuestionó la validez de la comparación y sostuvo que se trata de un efecto rebote tras la pandemia de 2020. Definió la estrategia como un “truco bajo”, argumentando que contrastar la recuperación de 2021 con el peor año de la crisis sanitaria distorsiona los resultados y no refleja una gestión extraordinaria.

Pero el Perú ya era pobre antes de la pandemia: Si no, ¿Cómo ganó Castillo en primera vuelta?

De esta manera, el cierre del debate técnico dejó en claro que ambos representantes utilizaron datos seleccionados del periodo posterior a la pandemia a su conveniencia.

Carranza acusó a Francke de aprovechar el rebote estadístico, mientras que él mismo responsabilizó al gobierno de Pedro Castillo por el incremento de la pobreza en el país.

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Sin embargo, los datos del INEI muestran una tendencia global: la pobreza monetaria en el Perú era significativa incluso antes del COVID-19, pero se deterioró aun más a partir de la crisis sanitaria, al igual que en todo el mundo.

Tanto los repuntes como las caídas en las estadísticas reflejan el impacto de la emergencia y la recuperación pospandemia, un fenómeno observado en diversas economías del mundo.