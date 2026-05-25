El 50% de menores en Perú reconoce haber conversado con extraños por internet, según reveló estudio

Informe revela: 50 % de niños y adolescentes conversa con extraños en la red| Foto: Gemini IA

Un informe reciente de Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) advierte que la mitad de los niños y adolescentes en Perú ha interactuado con desconocidos a través de internet. El estudio, realizado durante 2025 y 2026, recopiló las respuestas de menores de 11 a 17 años de 25 regiones del país, revelando también que un 42 % de ellos no informa a sus padres o adultos responsables sobre estos contactos, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a diferentes riesgos digitales.

Menores de diversas regiones del país reconocen haber mantenido diálogos con personas desconocidas, según una investigación que destaca la desinformación sobre grooming y sexting| Foto: Andina

La exposición de los videojuegos

La coordinadora de proyectos de CHS Alternativo, Ana Ladera, señaló a Agencia Andina que los videojuegos en línea y las plataformas con chats abiertos a desconocidos, como Roblox, representan un escenario especialmente riesgoso. De acuerdo con el informe, casi el 50 % de los niños entre 7 y 11 años utiliza Roblox, donde pueden modificar su identidad y acceder a escenarios sin filtros de seguridad adecuados.

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Según Ladera, “este juego es riesgoso porque permite crear escenarios con reglas propias donde hemos detectado violencia, ciberbullying y la sexualización de los personajes, algo que los niños han naturalizado”.

Además, explicó que para los menores, un amigo virtual puede tener el mismo valor que uno presencial, lo que facilita que agresores establezcan vínculos de confianza. Sin embargo, el contacto no termina ahí, debido a que buscar compartir su número para que la conversación continúe por WhatsApp.

Una vez lograda esa cercanía, sigue las solicitudes de imágenes o videos íntimos para proceder con un proceso de chantaje o acoso sexual.

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El estudio de CHS Alternativo detectó que el 15,7 % de los menores encuestados recibió solicitudes para compartir imágenes íntimas y un 21 % estuvo expuesto a contenido sexual no solicitado. A pesar de ello, el 42 % de los menores no informó a ningún adulto sobre estas situaciones de riesgo. De quienes sí buscaron ayuda, el 41 % acudió a una persona adulta, mientras que el 16 % solo lo comunicó a alguien de su misma edad.

Datos de Mercado Libre revelan qué prefieren los peruanos para jugar videojuegos. - Crédito Andina

Regiones y plataformas con mayor incidencia

Un aspecto relevante del informe es el desconocimiento que existe entre los menores sobre términos relacionados con la seguridad digital. El 70,9 % no identifica correctamente qué es el grooming y el 71,5 % desconoce el significado de sexting. El informe precisa que los encuestados no logran reconocer que el grooming consiste en un proceso de seducción orientado a manipular o incitar a la participación en actividades sexuales, y que el sexting es la práctica de compartir mensajes, fotos o videos sexualmente explícitos por medios virtuales.

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Aunque la investigación abarcó todo el país, las mayores incidencias se registran en Lima, Piura, Loreto y Cusco. En áreas amazónicas, muchos menores aceptan solicitudes de amistad en Facebook para optimizar el tiempo de conexión, debido a limitaciones de internet y electricidad. En Lima, en cambio, predominan plataformas como TikTok y WhatsApp.

El informe de CHS Alternativo subraya la necesidad de fortalecer la educación digital en los hogares peruanos y promover el diálogo entre menores y adultos responsables para enfrentar estos desafíos.