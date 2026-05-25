Perú

Machu Picchu no presenta “ningún progreso” en su protección como maravilla del mundo, advierte New7Wonders

La organización N7W afirma que se comunicó con los candidatos a la presidencia para ofrecerles canales de trabajo para resolver los retos que enfrenta el santuario inca

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Machu Picchu no presenta “ningún progreso” en su protección como maravilla del mundo, advierte New7Wonders. Foto: REUTERS/Alessandro Cinque
Machu Picchu no presenta “ningún progreso” en su protección como maravilla del mundo, advierte New7Wonders. Foto: REUTERS/Alessandro Cinque

La situación crítica de conservación en el santuario de Machu Picchu ha generado más alarmas en la organización New7Wonders (N7W), que advirtió este lunes que en Perú “no se ha producido ningún progreso ni cambio en todos los problemas que están socavando (...) la credibilidad de Machu Picchu como Maravilla oficial".

La organización recordó que el 13 de septiembre pasado ya había alertado sobre una posible pérdida de la denominación como “maravilla del mundo”, por las deficiencias que se presentan en los servicios turísticos, además de las dudas que se generan sobre la preservación del patrimonio arqueológico.

Según RPP, la organización de N7W emitió un comunicado en el que afirman que “todos los desafíos y, por tanto, todos los riesgos permanecen” en la maravilla del mundo, nombrada como tal en el año 2007.

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N7W atribuyó el estancamiento a factores internos del país y planteó que, “a pesar de los mejores esfuerzos de algunas personas bien intencionadas”, la falta de avances “se debe principalmente a la cuasi parálisis político-administrativa que enfrenta todo el Perú”, informó RPP.

Machu Picchu no presenta “ningún progreso” en su protección como maravilla del mundo, advierte New7Wonders
Machu Picchu no presenta “ningún progreso” en su protección como maravilla del mundo, advierte New7Wonders

Ante ese escenario, la entidad indicó que contactó a los candidatos presidenciales que disputan la segunda vuelta electoral para plantearles un canal directo de trabajo. “Para asegurarles que estamos disponibles personalmente para dialogar con ambos por igual sobre los detalles de los desafíos y, sobre todo, sobre los planes para solucionarlos con el fin de garantizar que esto forme parte de su nueva gestión”, señaló N7W.

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En el pronunciamiento, N7W vinculó su advertencia con la necesidad de decisiones concretas para la gestión del santuario y la atención de los servicios asociados a la visita turística, mientras se mantiene el debate público sobre los mecanismos de preservación del patrimonio arqueológico.

“Todos deben comprender que la situación actual y la inacción no serán aceptables para nosotros ni tampoco para ningún peruano decente y orgulloso. El mundo también nos exige a todos nosotros un cambio positivo”, agregó, según RPP.

En el cierre del pronunciamiento, N7W dijo que espera compromisos concretos de quien resulte electo y aludió a su esquema de asistencia técnica. “Esperamos y confiamos en que, quien sea elegido, se comprometa plenamente con nuestro asesoramiento y determinación (incluyendo a través de nuestro plan PEMARA (Plan Estratégico Maravillas)) a revitalizar Machu Picchu para que pueda volver a ser una maravilla con credibilidad”, puntualizó la entidad.

Perú fija tarifas precios promocionales para ingresar a Machu Picchu| Foto: Boletomachupicchu.com
Perú fija tarifas precios promocionales para ingresar a Machu Picchu| Foto: Boletomachupicchu.com

Crisis de boletos para ingresar a Machu Picchu

El pasado 10 de mayo un grupo de turistas tuvieron que hacer largas colas para adquirir algunos de los 1.000 boletos presenciales habilitados para el acceso a Machu Picchu y enfrentaron varias horas de incertidumbre por no saber si podrían alcanzar al menos una.

El propio representante de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo alertó que “estamos entrando en una temporada alta y esto va a ser notorio”, advirtiendo que el flujo de viajeros por las fiestas jubilares incrementará el desorden en los sistemas de venta y acceso.

La Dirección Desconcentrada de Cultura implementó la venta anticipada con 3 días de diferencia para evitar aglomeraciones, pero incluso esta medida no resolvió el problema: las filas persisten, los operadores turísticos reportan cancelaciones y las reservas no garantizan el acceso al santuario.

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