Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 25 de mayo

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,4 soles peruanos, lo que representa una disminución del -0,51% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,42 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,54%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -6,73%.
El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 4,45%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,19%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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