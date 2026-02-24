Mario Vizcarra debatirá con Keiko Fujimori el 25 de marzo: “(Se va a) hablar de corrupción. Me escuchará fuerte y claro”

Mario Vizcarra, candidato de Perú Primero, confirmó que enfrentará a Keiko Fujimori en el debate del 25 de marzo, centrado en temas de corrupción

El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, confirmó este lunes que el próximo 25 de marzo estará frente a dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tras conocerse el formato del debate y la lista de participantes.

“En el debate del 25 estaré frente a Keiko Fujimori para hablar de corrupción. Me escuchará fuerte y claro, no queremos más pactos mafiosos”, escribió en un mensaje de su plataforma de X, antes Twitter.

“Sabemos que odia a Martín por cerrar el Congreso que ella usaba a su favor. Nosotros vamos con la verdad y las manos limpias”, añadió. Tras reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en marzo de 2018, el expresidente Martín Vizcarra, actualmente preso, tuvo un fuerte conflicto con el Congreso dominado por el fujimorismo, que terminó disolviendo el 30 de septiembre de 2019.

El 10 de noviembre de 2022, el Parlamento siguiente lo destituyó por incapacidad moral e inhabilitó por 10 años, por presunta corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).

Debate

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el evento contará con 12 candidatos por día y se realizará en dos fases en el Centro de Convenciones de Lima.

La primera etapa se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de marzo. La segunda se desarrollará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. En cada fecha participarán 12 postulantes, distribuidos en cuatro grupos de tres integrantes.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que el debate de candidatos presidenciales será presencial, tras un acuerdo entre las organizaciones políticas.

La hija y heredera política del disctador Alberto Fujimori (1990-2000) vivió en 2021 su tercera derrota consecutiva en unos comicios presidenciales en los que se impuso el exgobernante Pedro Castillo (2021-2022).

En aquellas elecciones, Fujimori no solo vio nuevamente frustradas sus ambiciones presidenciales sino también la posibilidad de eludir temporalmente una acusación fiscal de más de 30 años de cárcel y la opción de liberar a su padre, quien cumple una condena de 25 de años de prisión por delitos de lesa humanidad.

En 2011 fue superada en las urnas por el militar en retiro Ollanta Humala y en 2016 por el economista Pedro Pablo Kuczynski.

Encuestas

El sondeo de Datum Internacional para América Multimedia registra un aumento en su intención de voto, de 9,2 % a 9,7 %, lo que la mantiene en el segundo lugar de las preferencias por detrás del exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

La candidata ha señalado que recibe los resultados “con prudencia y gratitud, entendiendo que es una foto del momento”, a pocas semanas de las elecciones de abril próximo.

“Lo que nosotros queremos, más allá de los insultos y el ruido que podemos escuchar de otros lados. Fuerza Popular está haciendo propuestas, está presentando equipo”, afirmó en diálogo con la prensa.

“Lo que nosotros es: tenemos un grupo humano con mucha experiencia”, agregó al asegurar que la ciudadanía muestra cansancio frente al desempeño del Estado en los últimos años. “Los ciudadanos están cansados de tener un Estado que durante años ha sido indiferente e incapaz frente a las necesidades de la población”, declaró.

En ese contexto, reiteró que su planteamiento central busca restablecer el orden. “Lo que queremos es presentar una propuesta para volver a poner orden. Orden no solamente en la lucha contra la delincuencia, sino orden también, hoy, la propuesta es en el sistema de salud”, precisó.