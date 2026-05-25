“Te voy a dar una chamba”: el relato del sicario que compromete a regidora en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre

Un sicario detenido revela en un interrogatorio cómo la regidora Patricia Niño, quien además fue su abogada, le habría pagado para hacerle un seguimiento al alcalde del distrito 26 de Octubre, quien fue posteriormente asesinado. La confesión abre una nueva e impactante línea de investigación. |Latina Noticias

La investigación por el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, en Piura, sumó un elemento clave tras la difusión del testimonio de un presunto sicario. En declaraciones tomadas por la policía, uno de los detenidos relató cómo una regidora del municipio, identificada como Patricia Niño, le habría entregado dinero para realizar un seguimiento a la autoridad antes del crimen.

“Te voy a dar una chamba”: testimonio de sicario vincula a regidora con la vigilancia al alcalde de Veintiséis de Octubre| Latina Noticias

El testimonio ante la policía

Durante el interrogatorio realizado por el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima, el presunto sicario detalló el tipo de encargo que recibió de la regidora.

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De acuerdo con el video difundido, el detenido aseguró: “Me dio un dinero para hacer el seguimiento a algunas personas, pero simplemente debía hacer seguimiento para cuando tenía el dinero nuevamente”.

El detenido señaló directamente a Patricia Niño, a quien describió como su abogada. En la conversación, agregó “Me dio una chamba”.

El presunto sicario explicó que el objetivo del pago era seguir al alcalde de Veintiséis de Octubre, aunque en un momento del interrogatorio mencionó al vicealcalde. No obstante, ante la insistencia del jefe policial, confirmó que el seguimiento era hacia la máxima autoridad edil.

Un vuelco inesperado en la investigación del asesinato del alcalde del distrito 26 de Octubre, Víctor Hugo Febre. Uno de los sicarios detenidos ha señalado a la regidora Patricia Niño Febre como la presunta autora intelectual del crimen que ha conmocionado a toda la región de Piura. | Latina Noticias

El vínculo con la regidora

El detenido aseguró que la regidora le entregó el dinero en efectivo. Explicó que, tras su salida, recibió los fondos para que él mismo los cambiara, según relató durante el interrogatorio con el general Revoredo. De acuerdo con su declaración, la suma total habría sido de dos mil quinientos soles, aunque también mencionó en otro momento haber recibido quinientos dólares.

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En cuanto al vínculo entre ambos, el testigo sostuvo que previamente la regidora lo había representado como abogada en procesos judiciales. Según su versión, fue esa relación la que permitió que ella lo contactara y le propusiera encargarse de la vigilancia al alcalde.

Aunque la sindicación del sicario no implica automáticamente culpabilidad, el testimonio abre una nueva línea de investigación que obliga a la policía y al Ministerio Público a tomar declaración a la regidora Patricia Niño.

El general Revoredo anunció que la información será verificada en el marco de la investigación, mientras la comunidad de Veintiséis de Octubre y la región de Piura esperan respuestas concretas sobre el crimen que conmocionó a la localidad.

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Comunicado de regidora

La regidora Patricia Niño expresó su profundo rechazo e indignación ante las acusaciones públicas de Luz Mary Saavedra Suárez, quien la señaló como responsable de la muerte del alcalde Víctor Hugo Febre Calle. Consideró que estas afirmaciones carecen de fundamento y son ofensivas, además de estar desprovistas de pruebas.

Niño Febres enfatizó que estos señalamientos no solo afectan su honor, su imagen y su carrera profesional, sino que también buscan desinformar y distraer a la sociedad en un contexto de luto para el distrito. Del mismo modo, rechazó las declaraciones del regidor Porfirio Girón, quien se sumó a las acusaciones, calificando su actitud como irresponsable y carente de respeto.

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Ante esta situación, la regidora anunció que iniciará acciones legales por difamación contra Saavedra Suárez y Girón, asegurando que defenderá su nombre y sus derechos.