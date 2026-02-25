¿Quién es Marisel Linares, la periodista involucrada en la trágica muerte de Lizeth Marzano?

Las imágenes, captadas en un parque cercano a la escena del crimen, muestran a la periodista Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar cuatro horas después del accidente en San Isidro, ocurrido la madrugada del 18 de febrero.

La periodista Marisel Linares ha pasado de ser un reconocido rostro de la televisión y la radio peruana a convertirse en el centro de un caso judicial que ha conmocionado al país tras el accidente vehicular que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. El hecho, que involucra a su hijastro Adrián Villar como responsable, ha puesto bajo escrutinio tanto la trayectoria profesional como la vida personal de Linares, así como su papel en los días posteriores al siniestro.

La periodista Marisel Linares, presentadora de Willax Noticias, ha dejado de aparecer en los noticieros del canal después de ocurrida la muerte de Lizeth Marzano.

Trayectoria profesional de Marisel Linares

Marisel Linares es una periodista peruana con más de veinte años de experiencia en medios de comunicación. Nació el 20 de agosto de 1980 y tiene 45 años.

Sus primeros pasos los dio en radio, donde trabajó en emisoras juveniles, antes de dar el salto a la televisión. Ha sido reportera, conductora y comentarista en canales como Canal N, Latina, ATV y ATV+ Noticias, participando en espacios matutinos y de análisis político-social.

En 2020, Linares regresó a la televisión como conductora de Primer Plano y luego asumió la conducción de los noticieros centrales y del mediodía de Willax Televisión, canal donde se consolidó como uno de los principales rostros informativos hasta febrero de este año.

Compartió set con otros periodistas destacados y fue figura central de espacios como Hechos en Willax y Willax Noticias. Dejó de aparecer en pantalla desde el 18 de febrero de 2026, tras verse involucrada en el caso judicial por el accidente fatal.

El vehículo que atropelló a la campeona de apnea Lizeth Marzano estaba registrado a nombre de Marisel Linares al momento del accidente.

Vida personal, pareja y situación judicial

La vida personal de Marisel Linares ha cobrado notoriedad pública debido al caso judicial que involucra a su hijastro Adrián Villar. Linares mantiene una relación sentimental con Rubén Villar, excamarógrafo de Latina y padre de Adrián.

El joven de 21 años es investigado por homicidio culposo tras el atropello mortal ocurrido en San Isidro la noche del 17 de febrero de 2026, mientras Lizeth Marzano trotaba como parte de su entrenamiento.

El automóvil que embistió a la campeona nacional de apnea estaba registrado a nombre de Marisel Linares. En un comunicado publicado dos días después del accidente, la periodista deslindó responsabilidad, asegurando que el “vehículo ya no le pertenecía” ni estaba bajo su uso desde septiembre pasado. Evitó precisar inicialmente quién conducía el auto la noche del accidente, pese a que los registros y las cámaras de seguridad permitieron identificar a Adrián Villar como el responsable.

Marisel Linares mantiene una relación de más de 10 años con el camarógrafo Rubén Villar, padre de Adrián Villar.

“El matrimonio no es mi sueño y no quiero ser mamá”: Marisel Linares revelada a Aldo Miyashiro

En julio de 2025, Marisel Linares ofreció una sincera entrevista a Aldo Miyashiro en el programa ‘Habla Chino’ de Willax TV, donde abordó aspectos íntimos de su vida personal, incluyendo su visión sobre el matrimonio y la maternidad. Durante la conversación, Linares fue clara al expresar que no tiene interés en casarse, a pesar de tener una relación estable de más de una década con Rubén Villar, padre de Adrián Villar, el joven investigado por el accidente fatal de Lizeth Marzano.

“No, no es un sueño que haya tenido toda mi vida”, respondió Linares al ser consultada sobre si le gustaría casarse. La periodista explicó que, aunque alguna vez lo consideró, prefiere evitar el estrés y el gasto que implican las bodas, así como la presión social que conllevan esos eventos. “Mucha plata, mucho estrés. Voy a estar pensando meses para que disfruten todos, para que me rajen todos. ¿Y para qué? Mejor vivimos así”, reflexionó con honestidad.

Sobre la maternidad, Linares fue igual de tajante: “No, ya es una decisión tomada desde hace mucho tiempo”. La periodista argumentó que se siente cómoda con su estilo de vida independiente y que la responsabilidad de criar un hijo no está en sus planes.

“Me da flojera. Esa es la verdad. Ya me acostumbré a una vida para mí. Levantarme cuando quiero, salir, viajar con mi pareja, disfrutar y no tener que pensar en loncheras y tareas. No, es mucha responsabilidad para mí, demasiada”, detalló, mostrando una faceta personal que, hasta entonces, había mantenido reservada.

En el programa 'Habla Chino', Marisel Linares se sincera sobre el matrimonio y la maternidad. La comunicadora revela que no es su sueño casarse y lo considera un gasto innecesario para complacer a otros. Willax TV / Habla Chino con Aldo Miyashiro

Críticas, encubrimiento y reacción pública

La actitud de Marisel Linares tras el accidente ha sido objeto de críticas por parte de la familia de la víctima, la opinión pública y otros periodistas. Su ausencia a la citación policial y la falta de una justificación formal generaron sospechas de encubrimiento y obstrucción a la justicia.

La abogada de la familia Marzano anunció que solicitarán una citación compulsiva y evalúan que la periodista sea incluida en la investigación como “presunta encubridora”. Además, la noche del 24 de febrero surgió un video en el programa de Magaly Medina, en el que Linares aparece junto a su hijastro a pocas horas del accidente, lo que sugiere que tenía conocimiento directo del responsable.

La periodista Marisel Linares, Adrián Villar y su padre, Rubén Villar, pareja de Linares, son captados en un encuentro público tras la controversia relacionada con la muerte de Lizeth Marzano.

Gino Marzano, hermano de la víctima, la criticó en Magaly TV, la Firme, subrayando que como periodista y ciudadana debió dar ejemplo y colaborar con la investigación desde el inicio. Diferentes analistas y comunicadores han señalado que, por su experiencia y visibilidad en los medios, Linares tiene una responsabilidad ética mayor.

Las redes sociales y programas dirigidos por Carlos Orozco y Macla Yamada han criticado la falta de transparencia y la demora en revelar la identidad del conductor, advirtiendo que la complicidad o el silencio pueden tener consecuencias legales graves.

Estado actual y repercusiones

El Ministerio Público ha incluido a Marisel Linares en la “investigación como posible tercera responsable”. La periodista ha sido citada para dar su testimonio de manera virtual, mientras que su hijastro enfrenta un impedimento de salida del país por nueve meses.

Marisel Linares, periodista peruana, es investigada como posible encubridora en el accidente que ocasionó la muerte de Lizeth Marzano en San Isidro.

La familia de Lizeth Marzano exige justicia y sanciones ejemplares, señalando que la demora en la entrega del vehículo y la falta de presentación física de los implicados han dificultado la recolección de pruebas clave.

La ausencia de Linares en los noticieros de Willax Televisión desde el 18 de febrero y su retiro de redes sociales generan más críticas y dudas de su participación en el encubrimiento de su hijastro, mientras la presión social y judicial continúa.