Aparecen imágenes de Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar a horas del atropello a Lizeth Marzano

El caso del atropello y muerte de Lizeth Marzano, campeona nacional de apnea, sigue sumando capítulos de alto impacto. El programa 'Magaly TV La Firme’ difundió un video —adelanto de su edición del 24 de febrero— que muestra a la periodista Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar cuatro horas después del accidente en San Isidro, ocurrido la madrugada del 18 de febrero.

Las imágenes, captadas en un parque cercano a la escena del crimen, han encendido el debate sobre el verdadero conocimiento que Linares tenía respecto al responsable del siniestro.

Marisel Linares y Adrián Villar en parque de San Isidro

En el adelanto emitido por Magaly Medina, se observa a una visiblemente angustiada Marisel Linares caminando de un lado a otro junto a Adrián Villar, el joven de 21 años sindicado como el conductor del vehículo que embistió y mató a Lizeth Marzano.

Ambas figuras aparecen conversando y dando vueltas en el parque, ubicado a pocos metros del lugar del accidente. El registro, tomado cerca de las 3:00 a.m., desmonta la versión inicial de Linares que sugería desconocer quién manejaba su automóvil la noche del trágico hecho.

El video ha sido interpretado como una prueba más del vínculo y posible conocimiento de la periodista sobre el paradero y la identidad del responsable, apenas horas después del fatal atropello.

Marisel Linares se reunión con Adrián Villar luego de que su hijastro atropelló a Lizeth Marzano. ATV: Magaly TV: La Firme.

La reacción de Adrián Villar tras la audiencia en el Ministerio Público

En paralelo, Adrián Villar asistió a una audiencia en el Ministerio Público, enfrentando preguntas incisivas de la prensa sobre su fuga y la falta de auxilio a la víctima.

El joven optó por el silencio, saliendo del recinto sin emitir declaración alguna ni mostrar gestos de arrepentimiento. Su actitud fue duramente cuestionada por Magaly Medina: “¿En algún momento ha dicho: ‘Quiero hacer un mea culpa, pedir perdón a los familiares por el dolor que les he causado’?”, preguntó la conductora en su programa, recibiendo como respuesta un rotundo “no” por parte de su equipo.

La percepción de frialdad y la falta de disculpas públicas ha incrementado la indignación de la familia Marzano y de la opinión pública.

Periodistas le preguntaron por la fuga y un posible mea culpa, pero el joven guardó silencio. ATV/ Magaly TV La Firme.

La familia Marzano evalúa denunciar a Marisel Linares

El entorno de Lizeth Marzano, a través de sus representantes legales, ha manifestado su intención de denunciar a Marisel Linares por una presunta obstrucción a la justicia.

Alegan que la periodista pudo haber intervenido para demorar la identificación de Villar y protegerlo tras el accidente. Según el abogado penalista Criss Torres, el delito de obstrucción se configura si se prueba que Linares intervino para evitar que el investigado se presentara ante las autoridades o dilató la entrega de información clave.

El caso también ha reabierto el debate sobre la llamada excusa absolutoria en casos de encubrimiento familiar, aunque los especialistas advierten que la figura no necesariamente se aplica en delitos de obstrucción.

Marisel Linares, periodista y propietaria del vehículo involucrado en el accidente donde falleció Lizeth Marzano, no se presentó a la citación de la Policía Nacional del Perú para brindar su declaración sobre los hechos ocurridos el 17 de febrero. Linares tampoco presentó justificación formal por su ausencia, según la abogada de la familia Marzano, quien además anunció que solicitará su inclusión en la investigación por presunto encubrimiento y obstrucción a la justicia.

Medida judicial: impedimento de salida

Ante la gravedad de los hechos, un tribunal dictó nueve meses de impedimento de salida del país para Adrián Villar, quien es investigado por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. El fiscal provincial Henry Zavaleta argumentó que existen indicios de intervención de terceros para evitar la presentación voluntaria de Villar ante las autoridades.

Mientras el proceso sigue su curso, la familia Marzano ha rechazado cualquier intento de conciliación económica y exige justicia y transparencia, sin excepciones ni privilegios.

La aparición de las imágenes junto a su hijastro coloca a Marisel Linares nuevamente en el ojo de la tormenta mediática y podría complicar su posición legal. Aunque la periodista reconoció que el automóvil estaba a su nombre, ha negado cualquier participación directa en el accidente o su encubrimiento. No obstante, la presión social y la evidencia visual reciente han reforzado los pedidos de esclarecimiento inmediato.

Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, evita declaraciones tras audiencia por caso Lizeth Marzano. ATV/ Magaly TV La Firme.