Hijastro de la periodista Marisel Linares, Adrián Villar, sería el conductor que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marzano

El accidente que acabó con la vida de Lizeth Marzano, deportista de élite y campeona nacional de apnea, ha generado indignación y debate público, no solo por la gravedad del hecho sino por el perfil de los involucrados. Tras especulación e incertidumbre, la Policía Nacional identificó a Adrián Villar, un joven de 21 años e hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares, como el presunto responsable del atropello fatal ocurrido la noche del 17 de febrero en San Isidro.

El caso ha puesto bajo la lupa la reacción de la conocida comunicadora, quien ha optado por el silencio, y las sospechas de encubrimiento en torno a la entrega y retención del vehículo.

El accidente y la identificación del conductor: cámaras clave para la investigación

El trágico episodio se produjo en la cuadra 9 de la avenida Camino Real, una zona exclusiva de San Isidro, cuando Lizeth Marzano trotaba como parte de su entrenamiento físico. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que un Chevrolet Cruze de color gris, a alta velocidad, invadió la vereda, se llevó un árbol y embistió violentamente a la deportista. El conductor, lejos de detenerse a socorrerla, huyó de la escena.

La investigación de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional determinó, gracias a los registros de video y a la ruta seguida por el vehículo tras el impacto, que el auto estaba registrado a nombre de Marisel Linares, periodista de Willax TV.

Linares rápidamente deslindó responsabilidades mediante un comunicado en sus redes, asegurando que el automóvil ya no estaba bajo su uso desde septiembre del año pasado, aunque no precisó quién lo manejaba la noche del accidente. Pese a la declaración inicial, las pesquisas avanzaron y se confirmó que el conductor era Adrián Villar, hijo de la pareja de Linares.

Testigos y registros oficiales indican que Villar se dio a la fuga tras el atropello, sumando agravantes a la investigación penal por no prestar auxilio a la víctima. El abogado de Villar entregó el vehículo a la policía días después, presentando el auto con daños en el capó, el parachoques y la placa, evidencia del violento impacto.

Críticas a Marisel Linares: silencio, vínculo familiar y sospechas de encubrimiento

El rol de Marisel Linares como figura mediática y propietaria del auto ha generado una ola de críticas en redes sociales y programas de opinión. Aunque la periodista aclaró que no conducía el vehículo y que ya no estaba en su poder, evitó en todo momento precisar la identidad del conductor, a pesar de que los registros indicaban un vínculo familiar con Villar.

Conductores de espacios digitales, como Carlos Orozco y Macla Yamada, han señalado que Linares, por ser periodista y personaje público, tiene una responsabilidad ética y legal adicional para colaborar con la justicia y transparentar los hechos.

En el programa Ouke de La Roro Network, Yamada comentó: “Si trabajas en un medio de comunicación, si te dedicas a eso, si estudiaste, si sabes que tu carrera incluso te llevaría a investigar y a, por supuesto, compartirlo para el público, a mí me parece de verdad... Es tu auto, porque todavía está a tu nombre”.

El silencio de Linares en las horas posteriores al accidente y la demora en identificar al responsable han alimentado sospechas de un posible intento de encubrimiento.

Las autoridades han confirmado que en estos momentos el joven Villar sigue no habido, aunque su defensa ha entregado el vehículo y anunciado que pronto se pondrá a derecho, según reportó periodista de ATV. Mientras tanto, familiares y amigos de Lizeth Marzano exigen justicia y la aplicación de las sanciones correspondientes para que el caso no quede impune.

El legado de Lizeth Marzano y el reclamo de justicia

Lizeth Marzano Noguera no solo era una deportista destacada y multicampeona nacional de buceo y apnea, sino también una joven con un futuro prometedor en el ámbito académico, cursando un MBA (Maestría en Administración de Negocios) en la Universidad del Pacífico. Su muerte ha generado una profunda conmoción en la comunidad deportiva y en el país, donde se han multiplicado las muestras de solidaridad y los llamados a esclarecer el caso.

La familia de la víctima ha solicitado el impedimento de salida del país para Adrián Villar y reclama una investigación célere y transparente. “No basta con la entrega del vehículo, queremos al responsable ante la justicia”, han declarado allegados de Lizeth. La Policía Nacional y la Fiscalía intensifican las diligencias para dar con el paradero del joven.

La controversia aumnetó al conocerse que el responsable del accidente era Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares. La periodista fue cuestionada públicamente, especialmente por Magaly Medina, por no aclarar este vínculo en su primer pronunciamiento. Ante la presión mediática, la familia de Lizeth Marzano pidió el impedimento de salida del país para Villar y que el proceso avance con celeridad, mientras el abogado del joven entregó el vehículo a las autoridades.