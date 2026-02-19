Perú

Marisel Linares se pronuncia por muerte de Lizeth Marzano: auto implicado seguía a su nombre, pero afirma que ya no está en su poder

La periodista de Willax usó sus redes sociales para enviar un comunicado y aclarar la situación luego de verse involucrada en el accidente de tránsito de la deportista

La periodista Marisel Linares aborda
La periodista Marisel Linares aborda la trágica muerte de la deportista Lizeth Marzano en un segmento de noticias, mientras la imagen de la atleta sonriente y sosteniendo la bandera peruana acompaña la información.

La noticia sobre el fallecimiento de Lizeth Marzano sacudió a la comunidad deportiva y puso en el centro de la discusión el nombre de Marisel Linares, periodista de Willax. El accidente se produjo la noche del 17 de febrero en la avenida Camino Real de San Isidro, cuando un automóvil impactó a la atleta mientras realizaba ejercicio en la vía pública.

El vehículo, un sedán color negro negro con lunas polarizadas, abandonó el lugar tras el atropello, lo que incrementó la indignación social por la falta de auxilio inmediato.

En la madrugada siguiente, se confirmó el deceso de Marzano, quien formaba parte de la selección peruana de apnea (buceo libre) y tenía una reconocida trayectoria en deportes acuáticos. La investigación policial permitió rastrear el auto involucrado hasta la periodista Marisel Linares, ya que el registro vehicular continuaba a su nombre.

Lizeth Marzano exhibe una de
Lizeth Marzano exhibe una de las preseas que consolidaron su trayectoria en el deporte subacuático.

Ante la creciente presión, Linares publicó un comunicado a través de su cuenta de Instagram. En ese mensaje, expresó: “Con mucho pesar, he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre, protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lizeth Marsano Noguera”.

La periodista aclaró que el automóvil no se encuentra bajo su responsabilidad desde septiembre del año pasado y que, en la actualidad, está en manos de otra persona.

“Quiero dejar en claro que ese auto, desde setiembre del año pasado, ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo”, manifestó Linares, marcando distancia con los hechos y subrayando que colaborará con las autoridades si se le solicita.
Marisel Linares Chávez publicó un
Marisel Linares Chávez publicó un comunicado oficial en redes sociales deslindándose de la responsabilidad directa en el accidente automovilístico que causó la muerte de Lizeth Marzano Noguera, al precisar que no conducía el vehículo y este ya no estaba en su poder. (Marisel Linares)

La reacción de la periodista incluyó un mensaje dirigido a los familiares de la víctima: “Lamento profundamente lo sucedido. Mis más sinceras condolencias a la familia”, expresó en su publicación, recibiendo diversas respuestas en redes sociales.

La atención pública se mantiene sobre el avance de las investigaciones, mientras se intenta establecer la identidad del conductor y las circunstancias en las que se produjo el atropello. El caso ha provocado muestras de solidaridad por parte de deportistas, colegas y usuarios, quienes han resaltado el legado de la atleta.

Chofer huye tras atropellar a joven deportista

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del atropelló a la deportista y escapó sin prestarle auxilio. La víctima se encontraba entrenando en la cuadra 9 de la avenida Camino Real cuando un auto gris irrumpió en la vía, impactó un árbol y luego embistió a la corredora. El conductor aceleró y abandonó la escena, dejando a la joven gravemente herida.

Cámaras de seguridad registraron el
Cámaras de seguridad registraron el trágico atropello en el que perdió la vida la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano. (América Noticias)

De acuerdo con lo informado por América Noticias, Lizeth Marzano falleció en el Hospital Casimiro Ulloa. Familiares, amigos y alumnos de la víctima expresaron su pesar y exigieron la identificación del responsable, quien huyó tras el hecho. Las imágenes difundidas muestran la secuencia en la que la deportista intentaba completar su rutina cuando fue sorprendida por el vehículo.

El coronel Germán Amancio, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), detalló para América Noticias que ya se cuenta con las características del conductor. “Hemos visualizado que es una persona de sexo masculino, corpulento, quien estaría conduciendo al momento del hecho”, indicó el oficial.

¿Quién era Lizeth Marzano?

Lizeth Marzano se destacó en el circuito del deporte subacuático peruano. Integrante de la selección nacional de apnea, participó en campeonatos internacionales y en la Copa del Mundo de la especialidad. Con experiencia en pruebas como DNF y DYNB, sumó récords nacionales y títulos en pesca submarina y buceo, consolidándose como una figura clave en su disciplina.

El vínculo de Marzano con el agua surgió desde la infancia, cuando inició su formación en natación a los cuatro años. Desde entonces, el entorno marino y las competencias acuáticas se convirtieron en su ámbito de desarrollo y crecimiento personal.

Lizeth Marzano practicaba apnea competitiva,
Lizeth Marzano practicaba apnea competitiva, destacando en pruebas de piscina.

La deportista era valorada por su entrega, disciplina y espíritu de superación, cualidades reconocidas tanto por sus entrenadores como por sus compañeros de equipo.

Fuera de las piscinas y el mar, Marzano cursaba un MBA en la Universidad del Pacífico, donde proyectaba un futuro profesional más allá del deporte. Amigos y allegados la recuerdan como una joven tenaz, solidaria y con una energía motivadora, características que la acompañaron en cada uno de sus proyectos.

El fallecimiento de la atleta deja una huella en el deporte peruano y en quienes compartieron espacios de competencia, estudio y amistad con ella. La comunidad lamenta la pérdida de una deportista dedicada y una persona que supo combinar el rigor competitivo con la búsqueda de nuevos desafíos académicos y personales.

Reacciones tras revelarse la identidad del conductor

La controversia creció al conocerse que el responsable del accidente era Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares. La periodista fue cuestionada públicamente, especialmente por Magaly Medina, por no aclarar este vínculo en su primer pronunciamiento. Ante la presión mediática, la familia de Lizeth Marzano pidió el impedimento de salida del país para Villar y que el proceso avance con celeridad, mientras el abogado del joven entregó el vehículo a las autoridades.

