La cronología del antes y después del atropello de Liseth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

Las imágenes muestran reuniones en un parque, visitas policiales y la salida del joven en taxi horas después del accidente. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 24 de febrero, en Magaly TV La Firme, Magaly Medina presentó un informe que reconstruye, con más de cinco horas de grabaciones, la cronología completa de lo ocurrido antes y después de la muerte de Liseth Marzano.

Desde el inicio, la conductora advirtió que el material obtenido muestra “minuto a minuto qué es lo que pasó antes del accidente, después del accidente” y cuestiona directamente la actuación de la periodista Marisel Linares, propietaria del vehículo involucrado y pareja del padre de Adrián Villar, el joven de 21 años señalado como conductor.

“Estas imágenes son cincuenta minutos, aproximadamente, más, cinco horas de grabaciones que hemos conseguido, cinco horas de grabaciones que hemos conseguido, donde vamos a ver minuto a minuto qué es lo que pasó antes del accidente, después del accidente y cómo es que la periodista Marisel Linares, que dijo que no dijo a tiempo quién conducía el automóvil de su propiedad, hijo de su esposo”, expresó Medina al dar pase al informe.

Caso Liseth Marzano: cámaras captan a Marisel Linares y familia de Adrián Villar horas después del accidente. ATV/ Magaly TV La Firme.

Tras atropellar a Liseth Marzano, familia de Adrián Villar se reunió pocas horas después

La conductora sostuvo que las imágenes muestran a Linares reuniéndose con su hijastro y su esposo en un parque pocas horas después del atropello.

“La vemos reunirse con su hijastro y con su esposo en un parque. La vemos a ella y al marido dejar a este chico de veintiún años, que acababa de matar a la joven atleta y campeona, que tenía un futuro maravilloso por delante, que la había dejado agonizando en una pista”, afirmó con tono severo.

Cronología del caso Liseth Marzano revela encuentros de Adrián Villar y posible participación policial

El reportaje detalla que el martes 17 de febrero, a las 11:20 p.m., Adrián Villar salió en un automóvil Chevrolet gris —registrado a nombre de Marisel Linares— desde un edificio ubicado en la calle Los Eucaliptus, en San Isidro, donde vive su enamorada, la influencer Francheska Montenegro.

Minutos después, en la avenida Camino Real, embistió a Liseth Marzano, quien trotaba por su ruta habitual. Las cámaras captaron el momento en que el vehículo invade el carril y la atropella violentamente.

Tras el impacto, según la narración del programa, Villar huyó a gran velocidad. “Luego de atropellar a Liseth Marzano, Adrián emprende la fuga a toda velocidad. Se pasa un primer semáforo en rojo, casi ocasionando un accidente… Luego, se pasa un segundo semáforo en rojo, obligando a una camioneta a frenar en seco para evitar un posible impacto”, relata la voz en off. El vehículo iba perdiendo piezas producto del choque.

A las 11:24 p.m., el auto sale del rango de cámaras. Horas más tarde, ya cerca de las tres de la madrugada del miércoles 18, las imágenes muestran movimientos en el entorno del edificio de la enamorada. Adrián aparece descendiendo de una camioneta blanca en el cruce de Basadre con Javier Prado. Del mismo vehículo bajan Rubén Villar Frolets, su padre, y Marisel Linares. “Del asiento trasero desciende Adrián… mientras como piloto baja Rubén Villar Frolets, y de copiloto, la periodista Marisel Linares”, detalla el informe.

Las cámaras captan a los adultos caminando nerviosos en un parque cercano. “El papá de Adrián todo el tiempo parece estar hablando por teléfono, mientras Maricel Linares camina preocupada, llevando su mano al rostro, tomándose la frente”, describe la narración. Minutos después, las dos parejas —Adrián y su enamorada, junto a los padres— se reúnen y conversan durante más de 25 minutos. La presencia de una patrulla de serenazgo provoca que todos observen atentos.

Medina interpreta esas imágenes como una posible coordinación posterior al hecho. “Los vemos cómo planificar estratégicamente, es lo que suponemos y lo que deducimos de las imágenes, cómo planificaron toda esta estrategia que ha conducido, que ahora casi, casi se perciba a Adrián Villar como una pobre víctima. Y eso es algo que no se puede permitir. Creo que acá se planificó todo con determinación, detalle, con alevosía”, sostuvo.

El reportaje también revela la llegada de otra camioneta blanca, registrada a nombre de Marcela Chirinos, madre del joven. Según el programa, ella fue quien llamó a Gino Marzano, hermano de la víctima. Más adelante, a las 5:03 a.m., un patrullero llega al edificio. Un efectivo ingresa, permanece ocho minutos y se retira sin ningún detenido.

“O sea, la policía, seis horas después de la muerte de Liseth Marzano, se había reunido dentro del edificio de la novia de Adrián Villar. ¿Para qué? No lo sabemos, pero nos queda claro que no era para detenerlo”, enfatiza la voz en off.

Pocos minutos después de la visita policial, Adrián Villar aborda un vehículo rojo, aparentemente un taxi, y abandona el lugar. “Adrián Villar parece que esa noche no durmió… sino al parecer, porque mucha gente supo lo que pasó después del accidente mortal y nadie, ni la periodista, ni la familia, ni la misma policía, hicieron que este joven se ponga a disposición”, cuestiona el informe.

