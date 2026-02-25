Perú

Marisel Linares no aparece hace una semana en los noticieros de Willax TV: ¿La despidieron por muerte de Lizeth Marzano?

La periodista no aparece en Willax Noticias y Hechos en Willax desde el 18 de febrero, tras el atropello mortal de su hijastro a la deportista

Guardar
Marisel Linares no aparece hace
Marisel Linares no aparece hace una semana en los noticieros de Willax TV que conducía _Willax Noticias y Hechos en Willax. Captura: Willax Tv.
La periodista Marisel Linares Chávez ha desaparecido de las pantallas de Willax TV desde el 18 de febrero, justo cuando estalló la polémica en torno al atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano, caso que involucra a su hijastro Adrián Villar.

La ausencia de Linares tanto en la edición matutina de ‘Hechos en Willax’ como en la central de Willax Noticias ha despertado todo tipo de especulaciones sobre su continuidad laboral en el canal. ¿Fue suspendida, pidió licencia o fue apartada tras la difusión de imágenes que la vinculan directamente con el joven investigado por homicidio culposo?.

La periodista Marisel Linares, hasta
La periodista Marisel Linares, hasta hace poco conductora principal en Willax TV, enfrenta cuestionamientos por su vínculo con el caso Adrián Villar. Willax Tv.

Una ausencia notoria en la programación de Willax TV

Hasta la semana pasada, Marisel Linares era uno de los rostros principales de la información en Willax TV. De lunes a viernes, conducía junto a Gonzalo Iwasaki y Fernando Rumiche el espacio matutino ‘Hechos en Willax’ a las 11:25 a.m., y por las noches, compartía la edición central de Willax Noticias con Alvina Ruiz y Omar Ruiz de Somocurcio a las 19:00 horas.

Sin embargo, desde el 18 de febrero, Linares dejó de aparecer en pantalla en ambos noticieros, generando numerosas preguntas entre los televidentes y seguidores del canal. Hasta la fecha, 24 de febrero, no ha tenido ninguna intervención al aire ni se ha pronunciado públicamente sobre su situación laboral.

La periodista Marisel Linares, hasta
La periodista Marisel Linares, hasta hace poco conductora principal en Willax TV, enfrenta cuestionamientos por su vínculo con el caso Adrián Villar. Willax Tv.

Marisel se reunió con su hijastro a horas del atropello

La incertidumbre sobre el futuro de Linares en Willax TV se incrementó tras la emisión de un video exclusivo por ‘Magaly TV La Firme’. El avance difundido la noche del 24 de febrero mostró a Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar, apenas cuatro horas después del accidente que costó la vida a Lizeth Marzano, campeona nacional de apnea. Las imágenes, captadas en un parque de San Isidro a las 3:00 a.m., exponen a Linares y Villar caminando angustiados, lo que desmonta la versión inicial de la periodista, quien aseguró desconocer quién conducía su automóvil la noche del siniestro.

En las imágenes también se observaría, según el programa de espectáculos, a otras personas acompañando a Linares y Villar, entre ellas su pareja Rubén Villar y, posiblemente, la influencer Francesca Montenegro.

¡Hoy en Magaly TV La Firme! Imágenes exclusivas revelan la reunión de la periodista Marisel Linares con el joven que atropelló y mató a una deportista. ATV.

¿Fue despedida o pidió licencia?

Hasta el momento, Willax TV no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación de Marisel Linares. Su ausencia, sin explicación pública, ha dado pie a rumores de un posible despido o suspensión temporal mientras avanza la investigación policial y fiscal contra su hijastro.

En redes sociales, la opinión pública se pregunta si la decisión de apartar a Linares responde a una posición ética del canal, a la presión mediática o a una estrategia para evitar mayor exposición en medio de un caso de alto impacto social. Otros consideran que la periodista habría solicitado un tiempo de licencia para afrontar la situación personal y familiar.

Marisel Linares no aparece en
Marisel Linares no aparece en los noticieros de Willax TV desde el 18 de febrero. Alvina Ruiz estuvo sola frente al notciero. Captura: Willax Tv.

El caso judicial y la posible implicancia de Linares

El caso del atropello a Lizeth Marzano no solo ha dejado huella en la familia de la víctima, sino que también ha puesto a Marisel Linares bajo la lupa mediática y judicial.

Tras revelarse su cercanía con el conductor y su presencia la madrugada del accidente, la familia Marzano evalúa denunciarla por presunta obstrucción a la justicia, alegando que pudo haber influido para demorar la identificación y entrega de Villar.

La Fiscalía investiga a Adrián Villar por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, mientras que el tribunal dictó nueve meses de impedimento de salida del país para el joven. El Ministerio Público también solicitó la detención preliminar tanto para Villar como para Linares, aunque fue desestimada por un tema de plazos procedimentales.

Hermano de Lizeth Marzano pide
Hermano de Lizeth Marzano pide máxima sanción para Adrián Villar y Marisel Linares.

Temas Relacionados

Marisel LinaresWillax TVAdrián VillarLizeth Marzanoperu-entretenimiento

Más Noticias

Hernando de Soto lanza advertencia tras cambio de gabinete: “Entregaré lista de llamadas de César Acuña”

Tras no asumir la Presidencia del Consejo de Ministros, el ex candidato presidencial habló de una “suma de intereses” detrás de la designación oficializada en Palacio y adelantó que difundirá registros para marcar distancia

Hernando de Soto lanza advertencia

Sporting Cristal 0-0 2 de Mayo EN VIVO HOY: tanda de penales del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Esta noche se definirá si los ‘celestes’ clasifican a la fase 3 o quedan eliminados del certamen internacional. En la ida, todo quedó igualado a dos. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal 0-0 2 de

¿Quién es Hary Izarra Trelles? Perfil de la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Esta tarde, Hary Gloria Izarra Trelles asumió el liderazgo del MIMP como parte del gabinete de Denisse Miralles y tendrá como prioridad fortalecer la respuesta estatal ante las denuncias de violencia y garantizar la protección de niñas y adolescentes

¿Quién es Hary Izarra Trelles?

Luis Arroyo, exgeneral del Ejército con experiencia en el Vraem, es el nuevo ministro de Defensa: este es su perfil

Arroyo sucede en el cargo a César Díaz Peche y formará parte del primer gabinete ministerial de la gestión de José María Balcázar

Luis Arroyo, exgeneral del Ejército

“Hernán Barcos es un líder positivo en todo sentido”: Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se rinde ante la aportación y referencia del ‘Pirata’

El entrenador aprovecha la presencia del goleador de la Liga 1 2026 para construir un plantel sólido y sano, en cuyas filas aparecen futbolistas jóvenes postergados al igual que deportistas con cierto cartel extranjero

“Hernán Barcos es un líder
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Arroyo, exgeneral del Ejército

Luis Arroyo, exgeneral del Ejército con experiencia en el Vraem, es el nuevo ministro de Defensa: este es su perfil

Hernando de Soto rompe su silencio: “Se entregó una lista y no recibimos ninguna noticia”, afirmó tras frustrarse su llegada a la PCM

Hernando de Soto sostiene que el Estado se volvió “una vaca de mil pezones” y denuncia que las cuotas políticas frustraron su llegada al Gabinete

José María Balcázar designó a Denisse Miralles como la nueva premier: estos son los ministros de su gabiente

Lily Vásquez: perfil y experiencia de la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social

ENTRETENIMIENTO

Pamela López celebra cumpleaños de

Pamela López celebra cumpleaños de Paul Michael con lujosa fiesta y emotivo mensaje: “Eres un ser de luz, gracias por existir”

Andrea Luna denuncia hackeo de su cuenta de Facebook: tenía más de un millón de seguidores y piden dinero en su nombre

Janet Barboza llamó “agresor de mujeres” a Valentino Palacios tras ser involucrado en brutal gresca: “¿Por qué no está detenido?"

Laura Spoya relata su duro proceso de recuperación tras accidente: “Tengo estrés postraumático, una plancha de metal y he bajado 5 kilos”

Alejandro Sanz: la curiosa reacción del cantante español cuando le preguntan por Stephanie Cayo

DEPORTES

Sporting Cristal 0-0 2 de

Sporting Cristal 0-0 2 de Mayo EN VIVO HOY: tanda de penales del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

“Hernán Barcos es un líder positivo en todo sentido”: Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se rinde ante la aportación y referencia del ‘Pirata’

El rostro más solidario de Melgar: organiza campaña para apoyar a los damnificados por lluvias intensas en Arequipa

Alianza Lima denuncia a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara por altercado con hinchas de Sporting Cristal

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026