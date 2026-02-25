Marisel Linares no aparece hace una semana en los noticieros de Willax TV: ¿La despidieron por muerte de Lizeth Marzano?

Marisel Linares no aparece hace una semana en los noticieros de Willax TV que conducía _Willax Noticias y Hechos en Willax. Captura: Willax Tv.

La ausencia de Linares tanto en la edición matutina de ‘Hechos en Willax’ como en la central de Willax Noticias ha despertado todo tipo de especulaciones sobre su continuidad laboral en el canal. ¿Fue suspendida, pidió licencia o fue apartada tras la difusión de imágenes que la vinculan directamente con el joven investigado por homicidio culposo?.

La periodista Marisel Linares, hasta hace poco conductora principal en Willax TV, enfrenta cuestionamientos por su vínculo con el caso Adrián Villar. Willax Tv.

Una ausencia notoria en la programación de Willax TV

Hasta la semana pasada, Marisel Linares era uno de los rostros principales de la información en Willax TV. De lunes a viernes, conducía junto a Gonzalo Iwasaki y Fernando Rumiche el espacio matutino ‘Hechos en Willax’ a las 11:25 a.m., y por las noches, compartía la edición central de Willax Noticias con Alvina Ruiz y Omar Ruiz de Somocurcio a las 19:00 horas.

Sin embargo, desde el 18 de febrero, Linares dejó de aparecer en pantalla en ambos noticieros, generando numerosas preguntas entre los televidentes y seguidores del canal. Hasta la fecha, 24 de febrero, no ha tenido ninguna intervención al aire ni se ha pronunciado públicamente sobre su situación laboral.

Marisel se reunió con su hijastro a horas del atropello

La incertidumbre sobre el futuro de Linares en Willax TV se incrementó tras la emisión de un video exclusivo por ‘Magaly TV La Firme’. El avance difundido la noche del 24 de febrero mostró a Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar, apenas cuatro horas después del accidente que costó la vida a Lizeth Marzano, campeona nacional de apnea. Las imágenes, captadas en un parque de San Isidro a las 3:00 a.m., exponen a Linares y Villar caminando angustiados, lo que desmonta la versión inicial de la periodista, quien aseguró desconocer quién conducía su automóvil la noche del siniestro.

En las imágenes también se observaría, según el programa de espectáculos, a otras personas acompañando a Linares y Villar, entre ellas su pareja Rubén Villar y, posiblemente, la influencer Francesca Montenegro.

¡Hoy en Magaly TV La Firme! Imágenes exclusivas revelan la reunión de la periodista Marisel Linares con el joven que atropelló y mató a una deportista. ATV.

¿Fue despedida o pidió licencia?

Hasta el momento, Willax TV no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación de Marisel Linares. Su ausencia, sin explicación pública, ha dado pie a rumores de un posible despido o suspensión temporal mientras avanza la investigación policial y fiscal contra su hijastro.

En redes sociales, la opinión pública se pregunta si la decisión de apartar a Linares responde a una posición ética del canal, a la presión mediática o a una estrategia para evitar mayor exposición en medio de un caso de alto impacto social. Otros consideran que la periodista habría solicitado un tiempo de licencia para afrontar la situación personal y familiar.

Marisel Linares no aparece en los noticieros de Willax TV desde el 18 de febrero. Alvina Ruiz estuvo sola frente al notciero. Captura: Willax Tv.

El caso judicial y la posible implicancia de Linares

El caso del atropello a Lizeth Marzano no solo ha dejado huella en la familia de la víctima, sino que también ha puesto a Marisel Linares bajo la lupa mediática y judicial.

Tras revelarse su cercanía con el conductor y su presencia la madrugada del accidente, la familia Marzano evalúa denunciarla por presunta obstrucción a la justicia, alegando que pudo haber influido para demorar la identificación y entrega de Villar.

La Fiscalía investiga a Adrián Villar por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, mientras que el tribunal dictó nueve meses de impedimento de salida del país para el joven. El Ministerio Público también solicitó la detención preliminar tanto para Villar como para Linares, aunque fue desestimada por un tema de plazos procedimentales.

Hermano de Lizeth Marzano pide máxima sanción para Adrián Villar y Marisel Linares.