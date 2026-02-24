Hermano de Lizeth Marzano revela que familia de Adrián Villar intentó conciliar: “La vida de mi hermana no tiene precio”

Gino Marzano denunció en televisión que allegados del conductor investigado buscaron una conciliación tras el atropello fatal. ATV/ Magaly TV La Firme.

La muerte de la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano no solo ha dejado un vacío irreparable en su familia y en la comunidad deportiva, sino que también ha abierto un proceso judicial marcado por la indignación pública y el dolor.

En medio de ese escenario, su hermano Gino Marzano decidió romper su silencio en una extensa entrevista concedida al programa Magaly TV La Firme este 23 de febrero, donde reveló que la familia de Adrián Villar, el conductor acusado de atropellar y causar la muerte de la joven para luego darse a la fuga, habría intentado comunicarse con ellos con la intención de llegar a una conciliación. Su respuesta fue tajante: “La vida de mi hermana no tiene precio”.

El caso, que ha conmocionado al país, gira en torno al atropello que terminó con la vida de la deportista, reconocida por su trayectoria y disciplina. Tras el impacto, el conductor se habría retirado del lugar, lo que agravó la percepción pública del hecho. Días después, las autoridades dictaron impedimento de salida del país contra Adrián Villar mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de homicidio culposo y omisión de auxilio.

Gino Marzano revela que familia de Adrián Villar intentó conciliar

En diálogo con la conductora Magaly Medina, Gino Marzano narró el momento en que supo que allegados del joven investigado buscaban un acercamiento. “Esa familia ha tratado de comunicarse conmigo, con amigos y con un pariente para conciliar, para tratar de conciliar, porque para pedirme disculpas yo no se las voy a aceptar”, expresó con visible indignación. Para él, cualquier intento de diálogo con fines económicos carece de sentido frente a la magnitud de la pérdida.

El hermano de la deportista fue enfático al enviar un mensaje directo: “No intenten comunicarse con ninguno de mi familia porque no hay un término monetario asociado a la vida de mi hermana”.

La entrevista también abordó la estrategia legal que habría intentado sostener la defensa del conductor. Según se conoció, el joven presentó una boleta de consumo en un restaurante como parte de su argumentación, aunque no habría superado el dosaje etílico practicado por las autoridades. Ese detalle incrementó la controversia pública y avivó el debate sobre la responsabilidad penal en accidentes de tránsito con consecuencias fatales.

La promesa de Gino Marzano a su hermana

Gino Marzano reiteró que su prioridad no es una compensación económica, sino la justicia. “No voy a parar hasta ver a los responsables en la cárcel. Es mi compromiso con ella, con mis padres y con mis hijos”, declaró. Sus palabras, pronunciadas con determinación, marcaron uno de los momentos más impactantes de la conversación televisiva.

La figura de Lizeth Marzano no era desconocida en el ámbito deportivo. Su carrera como campeona nacional de buceo la había convertido en un referente para jóvenes atletas. Amigos y colegas la describen como disciplinada, apasionada y solidaria. Su fallecimiento no solo representa una tragedia familiar, sino también una pérdida para el deporte peruano.

El proceso judicial continúa en etapa preliminar, mientras el Ministerio Público recopila pruebas y testimonios. El impedimento de salida del país busca asegurar la presencia del investigado durante las diligencias. En paralelo, la familia de la víctima ha recibido el respaldo de ciudadanos que exigen sanciones ejemplares en casos de atropello con fuga.

Durante la entrevista, Gino también recordó a su hermana como una mujer llena de proyectos. Habló de su dedicación al entrenamiento, de sus metas y de la energía que transmitía a quienes la rodeaban. Ese recuerdo contrasta con la frialdad de un expediente judicial que ahora detalla peritajes, informes técnicos y procedimientos legales.

El dolor, sin embargo, no ha debilitado su determinación. “No descansaré hasta que los responsables vayan a la cárcel”, insistió, dejando claro que su lucha no es solo personal, sino también un mensaje contra la impunidad. Para él, aceptar una conciliación implicaría poner un valor económico a una vida que considera invaluable.

