Rodrigo González se pronuncia sobre la salida de Marisel Linares: “Ya no pertenece a la familia de Willax TV”

El conductor de ‘Amor y Fuego’ confirmó la separación de la periodista de Willax TV, tras la aparición de videos que la vinculan con el caso Adrián Villar y la muerte de Lizeth Marzano.

El conductor Rodrigo González comunica oficialmente a la teleaudiencia que la periodista Marisel Linares ha sido separada de Willax Televisión, reafirmando el compromiso del canal con la búsqueda de justicia.

La cobertura del caso Lizeth Marzano y la reacción institucional de Willax TV dieron un giro definitivo la tarde del miércoles 25 de febrero, cuando Rodrigo González confirmó en vivo la salida de Marisel Linares del canal.

La periodista, hasta hace poco conductora principal de los noticieros de la televisora, fue apartada tras la presión pública y la aparición de pruebas que la vinculan con el encubrimiento de su hijastro Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de la joven deportista.

Rodrigo González: “Marisel Linares ha sido separada de Willax Televisión”

Durante la apertura de su programa, Rodrigo González fue categórico al anunciar la decisión del canal:

“A toda nuestra teleaudiencia, decirles que la periodista Marisel Linares ha sido separada de Willax Televisión. Maricel Linares no pertenece más a la familia de Willax. Y con esto, nuestro compromiso de siempre, que es encontrar la justicia para la verdadera víctima, que es Lizeth Marzano”, expresó.

El conductor remarcó que la decisión responde al compromiso del canal con la verdad y la justicia, y que las recientes imágenes de las cámaras de seguridad no dejan lugar a dudas sobre la gravedad del caso:

“Imágenes de las cámaras de seguridad se han hecho públicas y revelan que mientras Lizeth agonizaba, este homicida, porque eso es lo que es, este homicida planeaba, con anuencia de las autoridades, ver cómo aminoraba su pena”, enfatizó González.

Rodrigo González se pronuncia sobre la salida de Marisel Linares de Willax TV. Captura : 'Amor y Fuego'

Beto Ortiz y el mea culpa institucional de Willax TV

El pronunciamiento de Willax TV fue reforzado por Beto Ortiz, quien asumió la voz institucional para pedir disculpas a la familia Marzano y a la audiencia por la demora en reaccionar ante el caso.

“Mucha gente ha escrito comentarios indignados o decepcionados en mis redes sociales por el silencio estruendoso que hemos guardado respecto del trágico caso de la muerte de la campeona de buceo, Lizeth Marzano, y tienen toda la razón”, expresó Ortiz, reconociendo la dificultad de enfrentar un hecho tan grave cuando involucra a un miembro cercano del equipo.

Ortiz admitió que la cercanía personal y laboral con Linares influyó en la demora para emitir un comunicado, pero recalcó que la contundencia de las pruebas y la exigencia ética del canal hicieron insostenible su permanencia:

“Marisel Linares es parte de nuestra familia, de alguna manera, pero... las pruebas, los videos que se han exhibido en los últimos días, no dejan ningún resquicio de duda de que Adrián Villar, el joven que conducía el auto que mató a nuestra campeona, tiene que comparecer ante la justicia presencialmente y someterse al veredicto de la ley”.

Beto Ortiz se pronuncia a nombre de Willax TV y confirma salida de Marisel Linares. Instagram.

No hay protección institucional: “Aquí no hay atenuantes”

Beto Ortiz fue enfático al descartar cualquier intento de encubrimiento o protección corporativa:

“Aquí no hay atenuantes, no hay espíritu de cuerpo. Es entendible que Marisel haya tratado, en un primer momento, de proteger a su hijastro, como quizá lo haríamos cualquiera de nosotros con un ser querido. Pero ya las cosas están claras, ya no hay mucho más que investigar, y nosotros asumimos nuestro error de haber permanecido esperando la respuesta corporativa”, puntualizó.

Willax TV pide disculpas públicas y asume compromiso con la justicia

El canal extendió una disculpa pública a los deudos de Lizeth Marzano y a toda su audiencia, comprometiéndose a poner su trabajo al servicio de la verdad y de la búsqueda de justicia.

“Repito, asumimos nuestro error, pedimos disculpas, extendemos nuestra condolencia a los deudos de la víctima y nos ponemos, por supuesto, a su servicio en todo lo que sea necesario para encontrar la verdad”, concluyó Ortiz.

La salida de Marisel Linares marca el inicio de una nueva etapa en la cobertura periodística del caso Lizeth Marzano, que continúa bajo investigación fiscal. Las pruebas expuestas y la presión social han sido determinantes para que Willax TV asuma una postura clara y ética.

La decisión ha sido recibida por la audiencia como un acto necesario y ejemplar, mientras la sociedad peruana exige respuestas, transparencia y justicia para la memoria de Lizeth Marzano.

Beto Ortiz confirma la salida de Marisel Linares de Willax TV.

