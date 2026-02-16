“Sí, por supuesto”: secretario de APP señala que César Acuña busca sacar a José Jerí de la presidencia, pero luego retrocede

Luis Valdez confirmó que César Acuña busca la salida de José Jerí, aunque subrayó el respeto a los procedimientos parlamentarios y la institucionalidad

El secretario ejecutivo nacional de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, afirmó este domingo que el líder del partido, César Acuña, busca la salida de José Jerí de la jefatura de Estado, aunque luego matizó la postura del partido y resaltó el respeto a los procedimientos parlamentarios y a la institucionalidad.

En entrevista con Cuarto Poder, Valdez sostuvo que, desde su experiencia como abogado, tanto la censura como la vacancia resultan alternativas legales y constitucionales y “están dentro de las competencias del Parlamento”.

Al ser consultado sobre si la bancada de APP apoyaría la remoción de Jerí con una mayoría simple, Valdez lo descartó. “Yo creo que aquí lo que tiene que primar es la sensatez, la responsabilidad, la madurez política, para poder evaluar los hechos que se le imputan al presidente, los descargos que pudiese hacer, y se deberá tomar una decisión más allá del número de los votos”, expresó.

“Creo que aquí lo que se reprocha, lo que se cuestiona, lo que se sanciona, lo que se castiga, es poner en riesgo los intereses del Perú en su momento con ese tipo de reuniones que hemos visto todos y somos testigos los peruanos, más allá del número de votos”, añadió.

Valdez señaló que tanto la censura como la vacancia son opciones legales y constitucionales dentro de las competencias del Parlamento

Al referirse a la presencia de los 17 congresistas de la bancada en el pleno, Valdez manifestó que “van a asistir democráticamente, participarán, podrán asumir una posición no solamente política partidaria, sino también lo que su conciencia y la Constitución les ha determinado como congresistas que representan no solamente a un partido político, sino a un Estado”.

En cuanto a la posición de Acuña, quien aspira a la presidencia por tercera vez, el portavoz remarcó que consiste en “reprochar todo tipo de actos que generen dudas en el gobierno, como lo ha hecho” Jerí.

Frente a la pregunta sobre si esto equivale a solicitar su salida, respondió con un: “Sí, por supuesto que sí”, aunque luego reiteró que “la postura es reprochar todo tipo de hechos o actos que generen desconfianza, una laceración o una lesión a los intereses del país”.

“La posición del presidente del partido ha sido de inicio y sin titubeos y de manera clara, y creo que todos lo hemos escuchado a nivel nacional cuando él pidió, y fue el primer político, hay que reconocerlo, que pidió la renuncia del presidente. Y eso no ha cambiado hasta ahora”, mencionó.

Luis Valdez afirmó que tanto la censura como la vacancia son opciones legales y constitucionales que están dentro de las competencias del Parlamento. Fuente: Cuarto Poder

Valdez también explicó que, para la firma de la convocatoria al pleno extraordinario, “lo que más se ha tomado en cuenta a nivel político y partidario” fueron las reuniones clandestinas que el gobernante mantuvo con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, a cuyo chifa Jerí acudió por la noche del 26 de diciembre encapuchado para evitar ser reconocido, y cuya tienda de productos chinos visitó el 6 de enero, cuando las autoridades municipales la habían clausurado horas antes.

“Somos muy respetuosos de la institucionalidad, de las normas, de los procedimientos y también de derechos fundamentales, como es el derecho de defensa. Acá hay una imputación y es una imputación grave, seria, que tendrá que develarse, discutirse, analizarse en un fuero político”, indicó.

El gobernante enfrentará el próximo martes en el Congreso una serie de mociones de destitución a menos de dos meses de las elecciones generales en el país andino, tras cuatro meses en el poder de manera transitoria marcados por varias controversias.