Sismo magnitud 6.1 en Ica: reportan grietas, daños y desplome de techos en las universidades UTP y San Juan Bautista

Un sismo de magnitud 6.1, con epicentro en Ica, Perú, generó alarma en la población. Este video muestra los daños materiales reportados, incluyendo el colapso de techos y estructuras en la Universidad UTP, además de cortes en el suministro eléctrico y las comunicaciones en la región | Canal N

Un sismo de magnitud 6.1 remeció la provincia de Ica la tarde de este martes, generando alarma entre la población y provocando daños estructurales en diversas instituciones educativas y edificaciones de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales y testigos, varias universidades registraron afectaciones en su infraestructura tras el fuerte movimiento telúrico.

Entre las instituciones más afectadas se encuentran la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad San Juan Bautista, donde se reportaron grietas en paredes, daños en estructuras y el desplome de techos en algunos ambientes. Imágenes difundidas en redes sociales muestran parte de los daños ocasionados por el sismo, mientras estudiantes y trabajadores evacuaban las instalaciones por seguridad.

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Materiales del techo y escombros cubren el suelo de una cafetería o área común, evidenciando los graves daños materiales causados por el reciente sismo en Ica. (Facebook)

Cortes de energía y problemas en las comunicaciones

Según informó Canal N, el servicio eléctrico quedó suspendido en varios sectores de la ciudad luego del movimiento sísmico. Asimismo, indicó que las comunicaciones móviles presentaron serias restricciones debido a la saturación de líneas provocada por la alta demanda de llamadas de emergencia y contacto entre familiares.

El reporte también señaló que el tránsito vehicular se vio afectado debido a la gran cantidad de personas que salieron a las calles tras el sismo. En distintos puntos de la ciudad se registró congestión y limitaciones en el servicio de transporte público, mientras cientos de estudiantes universitarios retornaban a sus viviendas caminando ante la paralización parcial del transporte.

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Universidades de Ica reportan daños estructurales tras sismo de magnitud 6.1. (Foto composición: Infobae Perú/Facebook)

Universidades afectadas

En la Universidad Nacional San Luis Gonzaga también se reportaron daños en paredes y estructuras, principalmente en ambientes construidos con vidrio y fierro. Según la información preliminar, varias áreas presentaron rajaduras producto de la intensidad del movimiento telúrico.

En redes sociales, usuarios y páginas locales difundieron imágenes de los daños en la Universidad San Juan Bautista, especialmente en una de las facultades de ingeniería, donde se evidenciaron grietas en la infraestructura. Además, ciudadanos solicitaron la intervención de las autoridades de Defensa Civil para realizar inspecciones técnicas y verificar las condiciones de seguridad de las edificaciones educativas.

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Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el sismo en distintos sectores de la provincia de Ica. Equipos de emergencia y personal de salud se desplazaron hacia hospitales y zonas afectadas para verificar la posible llegada de personas heridas y atender cualquier situación de riesgo derivada del movimiento telúrico.

Un video grabado por un estudiante muestra los momentos de pánico durante la evacuación de un edificio educativo tras un fuerte sismo. En las imágenes se aprecian los pasillos llenos de escombros y las grietas en la estructura.

Deslizamientos por sismo de 6.1

El sismo de magnitud 6.1 que tuvo como epicentro la región de Ica provocó deslizamientos de tierra y caídas de rocas en diversas zonas de Huancavelica, especialmente en la provincia de Huaytará. Las áreas más afectadas incluyen el anexo de Chocorbo, donde se reportó una nube de polvo tras los desprendimientos y el colapso de al menos una vivienda en la Plaza de Armas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas, aunque se mantiene la evaluación de daños.

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Los equipos de Defensa Civil y serenazgo realizaron evacuaciones preventivas y monitoreos en áreas vulnerables, siguiendo los protocolos de emergencia establecidos. Instituciones educativas y centros de trabajo evacuaron a sus ocupantes hacia zonas seguras, mientras las autoridades locales solicitaron reportes detallados sobre posibles daños en las 296 instituciones educativas de la provincia. El cerro Runayo, en estado de emergencia, presentó nuevos desprendimientos en medio de la preocupación de los residentes.

El Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento telúrico se registró a una profundidad de 81 kilómetros y fue percibido con intensidad en Ica y departamentos vecinos, lo que activó protocolos de emergencia en toda la región sur del país. Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas y piden a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de defensa civil, mientras continúa la evaluación de daños y la atención de emergencias en las zonas afectadas.

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Fuerte sismo de magnitud 6.1 con epicentro en Ica generó alarma en el sur del país. En Huancavelica se reportaron deslizamientos de tierra y caída de rocas en zonas de ladera, lo que obligó a la evacuación preventiva de pobladores. Autoridades locales y equipos de Defensa Civil realizan la evaluación de daños y mantienen el monitoreo ante posibles réplicas. No se han reportado víctimas hasta el momento. Fuente: TV Perú Noticias