Ernesto Álvarez insiste que censura a José Jerí no es la vía, pero reconoce que “habrá que aceptarlo y corregirlo en el futuro”

Premier defendió que, dado el cargo que ejerce, el mandatario solo podría ser destituido con una vacancia. En esa línea, sostuvo que no debería acudir al Pleno extraordinario convocado para este martes

Premier se pronunció sobre el debate de las mociones de censura contra José Jerí. | Fotocomposición: Infobae Perú

Ernesto Álvarez, actual presidente del Consejo de Ministros, advirtió que la figura de la censura que se busca aplicar al jefe de Estado, José Jerí, no tiene sustento jurídico y representa una distorsión grave del sistema de separación de poderes. No obstante, admitió que, si el Congreso decide avanzar por esa vía, “habrá que aceptarlo y corregirlo en el futuro”, en referencia al impacto institucional y la necesidad de reformas legales.

La sesión extraordinaria que decidirá el futuro político del país fue convocada para este martes 17 de febrero, tras la validación de las firmas requeridas. Mencionó que la posibilidad de censurar a un mandatario es fruto de una interpretación “forzada” que se remonta a la etapa de Valentín Paniagua, cuando la fragilidad de las mayorías parlamentarias llevó a mantener la doble condición de congresista y jefe del Estado.

“Hoy en día, esa interpretación ha devenido en irracional. En un presidencialismo, o incluso en un parlamentarismo, el jefe de Estado no puede ser parte del Congreso ni mucho menos titular de ambos poderes”, precisó. Sin embargo, reconoció la dimensión política de la decisión.

“Si hay los votos, si se impone la realpolitik sobre una interpretación correcta de la Constitución, simplemente habrá que aceptarlo. Pero igual habrá que corregirlo en el futuro. De aprobarse la censura, constituiría un antecedente sumamente negativo y violatorio de la Constitución”, expresó Álvarez en entrevista con RPP.

FOTO DE ARCHIVO-El nuevo presidente de Perú, José Jeri, que asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte, mira mientras presenta a su nuevo gabinete, en Lima, Perú, 14 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Explicó que la vacancia es el mecanismo previsto por la Constitución como “última ratio” para situaciones de extrema gravedad, en las que el presidente haya incurrido en delitos tan graves que no pueda esperarse a que termine su mandato. “Siempre se ha exigido una causal sumamente grave y comprobada”, remarcó el primer ministro.

En contraste con la visión de algunos juristas que consideran la vacancia como una válvula de escape a discreción del Congreso, Álvarez defendió una postura más restrictiva, alineada con los principios de estabilidad institucional: “Si la fuerza de los votos puede vacar a un presidente en cualquier momento y sin motivo grave, estaríamos ante un asambleísmo, no en un régimen presidencial ni parlamentarista serio”, advirtió.

Respecto a la situación procesal y las investigaciones que enfrenta Jerí, Álvarez recordó que el artículo 117 de la Constitución limita severamente la acusación penal durante el mandato presidencial exclusivamente a delitos específicos, como traición a la patria o impedir elecciones. Para los demás casos, la investigación debe esperar hasta el final del mandato, aunque puedan abrirse pesquisas preliminares para recabar pruebas.

En cuanto a la participación del presidente Jerí en la sesión de censura, Álvarez sostuvo que, desde una perspectiva constitucional, “no debería asistir”. Argumentó que un presidente en ejercicio no debe ser tratado como congresista ni participar en procedimientos reservados a los legisladores. “Aunque pueda alegarse que tiene derecho a votar como congresista, me parece inadecuado. Quien ejerce la presidencia no debe actuar como parlamentario”, sentenció.

El presidente interino de Perú, José Jerí, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

¿Cuándo, dónde y a qué hora se debatirá la censura a José Jerí?

El debate sobre la censura al presidente José Jerí fue programado para el próximo martes, a partir de las 10:00 de la mañana, en el auditorio principal del Edificio Faustino Sánchez Carrión, ubicado en lacuadra cuatro del Jirón Azángaro, en las inmediaciones del Parlamento y contiguo a la sede de la Defensoría del Pueblo. Esta sede alternativa se utilizará debido a que el hemiciclo principal del Congreso se encuentra en proceso de refacción.

La convocatoria responde a un pleno extraordinario solicitado durante el receso parlamentario, luego de que se reunieran las firmas necesarias para incluir en la agenda única las siete mociones de censura presentadas contra Jerí. Según lo dispuesto, la sesión se concentrará exclusivamente en este tema y será dirigida por la actual Mesa Directiva.

La asistencia y participación de los congresistas serán determinantes para establecer el quórum y la validez de cualquier decisión adoptada en esa jornada clave para el futuro político del país.

