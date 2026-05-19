Partidos de hoy, martes 19 de mayo de 2026: programación, horarios, canales TV y resultados en vivo

Jornada cargada de fútbol internacional con la Premier League inglesa, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana como protagonistas. Boca Juniors, São Paulo, Fluminense y Chelsea son algunos de los equipos en acción este martes. Aquí la guía completa de partidos, horarios en hora peruana y dónde verlos

Montaje de cinco futbolistas en sus uniformes de equipo frente a un estadio lleno, con el texto 'Partidos de hoy 19 de mayo' arriba.
Una imagen promocional de la jornada de fútbol del 19 de mayo, destacando a jugadores de diversos clubes frente a un estadio con hinchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes 19 de mayo de 2026 ofrece una agenda futbolística de primer nivel con partidos de la Premier League de Inglaterra, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Desde las 13:30 horas hasta bien entrada la noche, hay acción garantizada para los aficionados al fútbol en toda América del Sur.

Premier League: el cierre de la temporada inglesa

La jornada arranca en Inglaterra con dos partidos que pueden definir posiciones en la tabla de la liga más seguida del mundo.

AFC Bournemouth vs Manchester City Hora: 13:30 Canales: ESPN Argentina, ESPN Colombia, ESPN Brazil, Disney+ Premium Chile, Sport 24

Chelsea vs Tottenham Hotspur Hora: 14:15 Canales: Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Chile, SCCN, Sport 24

El clásico londinense entre Chelsea y Tottenham es el duelo más atractivo de la jornada en la Premier League, con ambos equipos buscando cerrar la temporada con un resultado positivo ante su eterno rival de ciudad.

Los escudos de Chelsea F.C. y Tottenham Hotspur F.C. ilustran la intensa rivalidad que define sus encuentros en competiciones como la FA Cup.

Copa Sudamericana: noche de definiciones

La Copa Sudamericana presenta seis encuentros este martes, con clubes de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y Ecuador en busca de puntos clave en la fase de grupos.

Audax Italiano vs Barracas Central Hora: 17:00 Canales: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Bet365

Torque vs Deportivo Riestra Hora: 17:00 Canales: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Unitel, Bet365

São Paulo vs Millonarios Hora: 19:30 Canales: ESPN Colombia, ESPN Brazil, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Chile, Bet365

El duelo entre el gigante brasileño São Paulo y el colombiano Millonarios es el partido más atractivo de la Sudamericana en esta jornada. Ambos equipos llegan con necesidad de puntos para afianzar su posición en el grupo.

América de Cali vs Tigre Hora: 21:00 Canales: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Unitel, Bet365

Deportivo Cuenca vs Deportivo Recoleta Hora: 21:00 Canales: ESPN4 Chile, ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Chile, Bet365

La imagen presenta la programación televisiva de los partidos de la Copa Sudamericana 2026, detallando fechas, horarios, equipos y canales de transmisión para la semana. (Conmebol Sudamericana)

Copa Libertadores: la noche grande del fútbol sudamericano

La Copa Libertadores concentra los partidos de mayor atractivo de la jornada, con Boca Juniors, Fluminense y Rosario Central como los protagonistas más seguidos de la noche.

Coquimbo Unido vs Deportes Tolima Hora: 17:00 Canales: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Chile, Paramount+, Bet365

Fluminense vs Bolívar Hora: 17:00 Canales: ESPN Brazil, ESPN7 Sur, FOX Sports 3 Argentina, Disney+ Premium Chile, Bet365

Rosario Central vs UCV Hora: 17:00 Canales: ESPN2 Colombia, ESPN4 Brazil, ESPN Premium Chile, Disney+ Premium Chile, Bet365

Detalle de la programación de partidos de la Copa Libertadores para el martes de la Fecha 5, incluyendo equipos, horarios y canales de transmisión. (Conmebol Libertadores)

Always Ready vs Mirassol Hora: 19:00 Canales: ESPN7 Sur, FOX Sports 3 Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Chile, Bet365

Santa Fe vs Platense Hora: 19:00 Canales: ESPN2 Colombia, ESPN4 Brazil, Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Chile, Bet365

Boca Juniors vs Cruzeiro Hora: 19:30 Canales: ESPN 5 Sur, Fox Sports Argentina, Telefe Argentina, Disney+ Premium Chile, Bet365

El partido más esperado de la noche es el de Boca Juniors ante el brasileño Cruzeiro en la Bombonera. El conjunto xeneize necesita sumar para mantener sus aspiraciones en el grupo, y el encuentro tendrá transmisión abierta por Telefe Argentina, lo que garantiza una audiencia masiva en el país vecino.

Independiente del Valle vs Libertad Hora: 21:00 Canales: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN4, Bet365

El ecuatoriano Independiente del Valle, uno de los equipos más regulares del torneo en los últimos años, cierra la jornada de Libertadores ante el paraguayo Libertad en un duelo que puede tener implicancias directas en la clasificación del grupo.

Este martes se disputará la Fecha 5 de la Copa Libertadores con partidos destacados como Boca Juniors vs. Cruzeiro, junto a Always Ready vs. Mirassol e Indep. del Valle vs. Libertad, detallando sus horarios y canales de transmisión. (Conmebol Libertadores)

Resumen de horarios (hora peruana)

  • 13:30 — Bournemouth vs Manchester City (Premier League)
  • 14:15 — Chelsea vs Tottenham (Premier League)
  • 17:00 — Audax Italiano vs Barracas Central (Sudamericana)
  • 17:00 — Torque vs Deportivo Riestra (Sudamericana)
  • 17:00 — Coquimbo Unido vs Deportes Tolima (Libertadores)
  • 17:00 — Fluminense vs Bolívar (Libertadores)
  • 17:00 — Rosario Central vs UCV (Libertadores)
  • 19:00 — Always Ready vs Mirassol (Libertadores)
  • 19:00 — Santa Fe vs Platense (Libertadores)
  • 19:30 — São Paulo vs Millonarios (Sudamericana)
  • 19:30 — Boca Juniors vs Cruzeiro (Libertadores)
  • 21:00 — América de Cali vs Tigre (Sudamericana)
  • 21:00 — Deportivo Cuenca vs Deportivo Recoleta (Sudamericana)
  • 21:00 — Independiente del Valle vs Libertad (Libertadores)

