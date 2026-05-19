Perú

Melcochita y ‘Cuto’ Guadalupe, reclutados por Keiko Fujimori para convocar a 100.000 personeros de Fuerza Popular

El humorista y el exfutbolista se sumaron a la campaña ‘Defensores del Perú’ impulsada por la candidata presidencial, que se medirá en el balotaje con Roberto Sánchez

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Keiko Fujimori
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, presentó a Pablo Villanueva Branda (“Melcochita”) y Luis ‘Cuto’ Guadalupe como parte de la campaña ‘Defensores del Perú’

El humorista Pablo Villanueva Branda, conocido como Melcochita, y el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe fueron presentados este lunes por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como incorporaciones para convocar a 100.000 personeros de su partido, en el marco de la campaña ‘Defensores del Perú’.

Durante un pronunciamiento público, la candidata explicó que el objetivo es crear una red nacional que “proteja el voto en la segunda vuelta electoral”, sumando figuras de distintos ámbitos y ciudadanos independientes.

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La iniciativa reúne, entre otros, al artista plástico Fernando Amorín, al empresario gastronómico Eduardo Fujihara y al diseñador Yirko Sivirich.

“Hay logros que han costado mucho esfuerzo como país y son logros de todos los peruanos, pero que hoy están en riesgo: la estabilidad económica, la democracia, la libertad para vivir, la libertad para emprender, para trabajar. Para defender esos logros tenemos que defender el valor más importante de nuestra democracia: el voto”, afirmó la candidata presidencial, quien disputará la segunda vuelta con Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) el próximo 7 de junio.

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Melcochita y Guadalupe justificaron su participación señalando la importancia de la democracia y la transparencia electoral; ambos tienen antecedentes de interés o participación en la política
Melcochita y Guadalupe justificaron su participación señalando la importancia de la democracia y la transparencia electoral; ambos tienen antecedentes de interés o participación en la política

Melcochita, quien en 2022 intentó postular como regidor de La Victoria con Fuerza Popular pero fue excluido, y a quien el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) buscó reconocer como “patrimonio cultural de la nación” mediante un proyecto de ley, expresó que se ha sumado a “la democracia”.

“Entra un presidente, sale que robó, entra el otro, sale que robó, entra el otro, sale que robó. Hasta ahora no ha habido un presidente que quiera su Perú. Y aquí mi amiga Keiko, ya es tiempo que salga una mujer presidenta”, declaró.

Por su parte, Guadalupe manifestó que se integró para “defender los colores del país”, ahora en una etapa diferente de su vida como emprendedor.

”Queremos un país, ser libre, tener la posibilidad de poder trabajar, de poder salir sin ningún temor, vivir en un país que realmente uno lo ha vivido en la época del terrorismo. Todos los peruanos tenemos derecho a confiar en nuestro voto, saber que las elecciones son justas y correctas. Cuando uno va a votar, uno no tiene que votar con la ira, con el rencor. Uno tiene que votar con amor. El amor es lo que mueve todo”, afirmó.

Keiko Fujimori destacó que la defensa del voto es clave para preservar logros como la estabilidad económica, la democracia y la libertad en el país
Keiko Fujimori destacó que la defensa del voto es clave para preservar logros como la estabilidad económica, la democracia y la libertad en el país

En 2012, el exfutbolista indicó a Correo que analizaba la posibilidad de ingresar a la política, tras recibir una propuesta para postular como regidor en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) relató que apenas se confirmó su pase en la segunda vuelta, con el 17,19 % de los votos frente al 12,03 % obtenido por Sánchez, cientos de ciudadanos se contactaron con su partido para querer ser personeros y proteger el voto.

Responsable

“Por eso hemos decidido ordenar toda esta energía, acompañarla y convertirla en una gran red de defensa democrática”, apuntó. El responsable de la iniciativa, el empresario Luis Dyer, expuso que los ciudadanos de cualquier orientación política pueden inscribirse en la página web de la campaña para ser personeros.

“Tenemos que cubrir todas las mesas (más de 92.000), eso está clarísimo. Necesitamos más de 100.000 personeros a nivel nacional. Nosotros, el comando técnico, hemos implementado herramientas tecnológicas y sabemos dónde están los problemas”, señaló al añadir que han revisado las actas de los 10.500 centros de votación.

Detalló que hay tres tipos de personeros: “el jugador que sale a la cancha”, en referencia a los que se desplazarán a las mesas de votación, los personeros de apoyo que ayudarán en logística y los personeros digitales, que difundirán en redes las eventuales irregularidades que puedan surgir y combatir noticias falsas.

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