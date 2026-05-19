Exentrenador de Israel arremete contra Adrián Ugarriza, desestimando sus aptitudes: “Es un delantero muy lento, no apto para cualquier equipo”

Shlomo Scharf, reconocido entrenador israelí, cuestionó las capacidades de Adrián Ugarriza. - Crédito: ישראל היום

Adrián Ugarriza es el nombre que está en foco de todo Israel. No es para menos. No todos los días un futbolista extranjero de un club desarraigado de la zona noble de la Ligat Ha’ Al se erige como la revelación de la temporada y uno de los máximos artilleros de la campaña.

Aunque mayoritariamente existen elogios para el ‘9’ de la selección peruana, también surgen contadas críticas. Una de ellas, acaso la más elocuente, ha llegado por parte de Shlomo Scharf, exentrenador de la selección de Israel durante 1992-1999 y de distintos clubes del fútbol local, entre ellos el Maccabi Haifa.

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Adrián Ugarriza es el futbolista sensación de la Ligat ha’Al. - Crédito: Difusión

Durante una entrevista con la emisora nacional 103FM, señaló a ‘Uga’ de manera directa y puso en duda sus capacidades para integrarse a un club grande de Israel en el próximo ejercicio liguero. “Es un delantero muy lento, no apto para cualquier equipo; se irá a jugar al extranjero, probablemente a China”, dijo.

En línea con eso, Avi Nimmi, otrora mediocentro de la selección israelí, afirmó que “Ugarriza no tiene el nivel suficiente para los equipos importantes. No tiene velocidad, es un delantero que recibe el balón a los pies y carece de profundidad. Le será difícil triunfar en un equipo de élite”.

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Adrián Ugarriza, artillero del Ironi Kiryat Shmona. Crédito: X

Las controversiales declaraciones, que ponen en tela de juicio las aptitudes de Adrián, se dan en un contexto muy especial para el peruano: su carpeta se encuentra en una importante evaluación por parte del Maccabi Haifa y Beitar Jerusalén, clubes tradicionales de la Ligat Ha’ Al.

Aunque todavía no han surgido operaciones concretas, Izzy Sharetzky, propietario del Ironi Kiryat Shmona, le ha echado un fuerte cerrojo a Ugarriza: cualquier institución que quiera ficharlo, deberá desembolsar la suma de 1.5 millones de euros.

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Adrián Ugarriza, en acción ante Beitar Jerusalén. - Crédito: Difusión

Aventura mayor

El Ironi K.S atravesó una temporada caracterizada por la inestabilidad y la constante amenaza del descenso. En este contexto, el equipo encontró en los arrebatos goleadores de Adrián Ugarriza un recurso clave para sortear las dificultades competitivas y asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol israelí.

La presencia de ‘Uga’ resultó fundamental, especialmente durante los play-offs por la permanencia. En esta instancia, el delantero peruano se consolidó como un goleador eficaz, aportando goles que significaron victorias esenciales para el equipo y permitieron al club superar una etapa crítica del campeonato.

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El atacante peruano se vistió de héroe y puso tablas en el marcador

Al cierre del ciclo competitivo, Ugarriza alcanzó el mejor registro de su carrera profesional al totalizar 18 goles en la Ligat Ha’Al. Esta cifra lo sitúa entre los máximos artilleros del circuito y resalta su impacto ofensivo en la temporada.

El notable rendimiento de Adrián ha generado expectativas sobre su futuro inmediato. Diversas estimaciones apuntan a que el atacante de la selección peruana buscará desmarcarse de la estructura técnica encabezada por Shai Barda para asumir nuevos retos, ya sea en el propio fútbol de Israel o en el ámbito internacional.

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Adrián Ugarriza cierra la mejor temporada de su carrera con 20 goles en Ironi K.S. - Crédito: Difusión

En una entrevista concedida recientemente a Sport5, Ugarriza expresó su interés en fichar por una institución de mayor envergadura, destacando su deseo de integrarse a un club con la tradición de disputar títulos y mantenerse en la lucha por los primeros puestos de las competiciones.

A sus 29 años, Adrián Ugarriza ha mostrado una evolución significativa en su desempeño. Actualmente, identifica espacios libres con facilidad, define con ambos perfiles y mantiene una frecuencia goleadora constante, consolidándose como una de las figuras ofensivas más destacadas de la temporada en Israel.

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