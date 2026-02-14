El Congreso de Perú convoca un pleno extraordinario este martes para debatir la moción de censura contra Jerí

El Congreso de Perú ha convocado para el próximo martes un pleno extraordinario para iniciar el debate de una moción de censura contra el presidente José Jerí, investigado por tráfico de influencias apenas dos meses antes de la elecciones legislativas y presidenciales del próximo 12 de abril.

"Por disposición del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y de conformidad con el Reglamento del Congreso, se cita a sesión extraordinaria del Pleno que se realizará el martes 17 de febrero de 2026", reza un comunicado de la cámara peruana publicado en redes sociales.

Rospigliosi ha criticado las formas de convocar esta moción de censura por parte de la oposición, sosteniendo que a pesar de las críticas vertidas sobre su persona por dilatar la convocatoria, no contaban con las firmas necesarias.

"Apenas tengamos las firmas validadas, yo convocaré al pleno extraordinario donde se discutirá el proceso planteado en la moción que es la censura de José Jerí Oré. Insisto, yo no puedo convocar al pleno si no tengo el documento validado. Si no, estaría cometiendo una irregularidad muy grave", ha sostenido apenas unas horas antes de anunciar el pleno.

El presidente del Congreso peruano ha indicado que tras registrarse las 78 firmas necesarias y a pesar de los errores cometidos, se ha iniciado el proceso de convocatoria. Igualmente, ha instado a pedir disculpas a quienes "insultaron" baja acusaciones de "conspiraciones".

Partidos opositores defienden esta moción de censura debido a los "presuntos actos de inconducta funcional realizados en las fechas del 26 de diciembre de 2025 y el 6 de enero del año en curso", referidos a las reuniones clandestinas del mandatario con el empresario chino Zhihua Yang, caso por el que está siendo investigado bajo acusaciones de tráfico de influencias.

Jerí se enfrentará a su octava moción de censura desde que asumió la Presidencia de Perú en octubre de 2025 en sustitución de Dina Boluarte, destituida entre acusaciones de corrupción y el aumento de la violencia en el país andino.