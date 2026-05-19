Perú

Pucallpa bajo el agua: lluvias torrenciales dejan calles inundadas, clases suspendidas y caos en la capital de Ucayali

Las torrenciales lluvias asociadas al segundo friaje amazónico del 2026 dejaron en evidencia la precariedad del sistema de drenaje de la capital de Ucayali, donde vehículos quedaron atrapados, el agua ingresó a un centro de salud y una institución educativa reportó daños en documentos, mobiliario y piso de sus aulas temporales

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Las intensas precipitaciones han provocado serias inundaciones en varias calles de Pucallpa, dificultando el tránsito y afectando la vida cotidiana de los habitantes. Vehículos y peatones navegan a través de las aguas crecidas en este impactante registro visual.

Las lluvias torrenciales que comenzaron la noche del lunes y se prolongaron por más de siete horas dejaron a Pucallpa parcialmente inundada este martes, con calles convertidas en riachuelos, un centro de salud anegado, clases suspendidas en varios colegios y una institución educativa con al menos 11 módulos afectados. El fenómeno corresponde al segundo friaje del año en la Amazonía peruana, provocado por el ingreso de vientos del sur, tal como había advertido el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en su alerta para el período del 18 al 21 de mayo en la región Ucayali.

Las imágenes captadas en la avenida Túpac Amaru, a espaldas de la entrada posterior de la Universidad Nacional de Ucayali, mostraron motocarristas y vehículos de carga transitando por agua que en algunos puntos alcanzaba las pantorrillas de los transeúntes. Un vehículo quedó volcado hacia una alcantarilla sin que eso detuviera el tránsito. Los vientos registrados durante la tormenta superaron los 45 km/h, según informó el Senamhi.

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Dos mototaxis, uno azul y otro rojo, se abren paso en una calle de Pucallpa con un alto nivel de agua turbia, con edificaciones al fondo
Mototaxis avanzan con dificultad por calles gravemente inundadas en Pucallpa, una consecuencia de las intensas lluvias exacerbadas por fenómenos como El Niño Costero. (Facebook)

Las zonas más afectadas

Los reportes de vecinos y periodistas en el lugar identificaron múltiples puntos críticos en la ciudad. En el distrito de Callería, las inundaciones se registraron en la avenida Quirón-Urubamba con Pachacutec y en el asentamiento humano Rocafuerte, en el jirón John F. Kennedy. En el distrito de Manantay, las zonas de Laura Boso y Comuniqué reportaron situaciones similares, con calles de difícil acceso que agravaron la emergencia. En Yarinacocha, el sector de La Perla también registró inundaciones de magnitud comparable.

“Las periferias también han reportado inundaciones. Solo que las calles son de más difícil acceso”, señaló el corresponsal de Canal N desde la avenida Túpac Amaru.

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Interior de una vivienda inundada con agua lodosa cubriendo el suelo. Se ven una escalera de mano plateada y un banco de madera parcialmente sumergidos
Una casa en Pucallpa muestra el impacto de las recientes inundaciones, con el suelo cubierto de agua lodosa y pertenencias afectadas por el friaje y el fenómeno El Niño Costero. (Facebook)

El centro de salud anegado y las clases suspendidas

Uno de los impactos más preocupantes fue el ingreso de agua al Centro de Salud Fraternidad, ubicado a pocas cuadras de la zona más afectada, lo que perjudicó la atención a los pacientes durante las primeras horas de la mañana. La inundación obligó al personal a suspender parcialmente los servicios mientras el agua se retiraba.

En el ámbito educativo, directores y docentes optaron por suspender las clases presenciales para no exponer a los menores al riesgo de trasladarse por calles inundadas. Algunos colegios recurrieron a la virtualidad como alternativa, aunque las condiciones de conectividad en zonas periféricas de Pucallpa limitan esa opción.

Varias personas, incluida una mujer con un bebé en un portabebés, vadean por calles inundadas. Edificios residenciales parcialmente sumergidos se ven al fondo
Habitantes de Pucallpa, incluyendo una mujer que carga a un niño, se abren paso entre las aguas desbordadas, mientras la región enfrenta el impacto del friaje y las consecuencias de El Niño Costero. (Facebook)

Una institución educativa con módulos bajo el agua

Las precipitaciones también afectaron gravemente a una institución educativa de Pucallpa que actualmente funciona en módulos de contingencia mientras se construye su nueva infraestructura. Según informó el director del plantel a Canal N, el agua alcanzó entre 20 y 30 centímetros de altura e ingresó a salones, oficinas, biblioteca y almacenes.

“Normalmente esta zona siempre se aniega porque se cruzan dos caños, uno que viene desde los jardines y otro desde el aeropuerto, pero nunca había sobrepasado los niveles de la infraestructura”, explicó la autoridad educativa. En total, al menos 11 módulos, seis aulas y diversos ambientes administrativos resultaron afectados. Entre los daños reportados figuran documentos académicos, tesis, materiales almacenados y posibles afectaciones en el piso de los módulos, elaborado con materiales sensibles a la humedad. “Lo que estaba en las partes bajas de las estanterías se ha mojado. Tenemos preocupación porque el piso podría hincharse y dañarse”, indicó el director.

Un camión de caja blanco y azul oscuro atraviesa una calle severamente inundada con agua marrón turbia que salpica. Un autobús oscuro se ve a la derecha, también en el agua
Un camión atraviesa una calle inundada en Pucallpa, donde las fuertes lluvias asociadas al friaje y El Niño Costero han causado estragos en el transporte y la vida diaria. (Facebook)

Un sistema de drenaje insuficiente

El corresponsal en Pucallpa fue directo al señalar la causa estructural del problema: “Los sistemas de drenaje no están preparados para tanta intensidad de agua”. La ciudad, como otras urbes de la selva peruana, recibe lluvias intensas de forma periódica, pero la infraestructura de drenaje no ha crecido al mismo ritmo que la expansión urbana. A eso se suma la acumulación de basura en los canales, que obstruye el flujo del agua y agrava las inundaciones en zonas bajas y periféricas.

El fenómeno no es exclusivo de Pucallpa. El Senamhi alertó que el segundo friaje del año también podría impactar en Puerto Maldonado y otras ciudades de la selva central. El ingreso de vientos del sur que provoca el descenso de temperaturas en la Amazonía es un fenómeno recurrente: en un año promedio se registran hasta 15 friajes, según datos del organismo meteorológico.

Las autoridades locales no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre las medidas de emergencia al cierre de esta edición, mientras los vecinos de los sectores más afectados continuaban evacuando el agua de sus viviendas y negocios con escobas y recogedores.

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