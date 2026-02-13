José Jerí podría ser destituido: ¿Cuándo se decidirá el futuro del presidente peruano?

José Jerí es el séptimo presidente del Perú en 10 años. | Presidencia

Perú podría tener un nuevo presidente en las próximas semanas. Sería el cuarto mandatario en el periodo 2021-2025, periodo por el que fue electo Pedro Castillo. Ante la vacancia de este, asumió su vicepresidente Dina Boluarte, quien también fue destituida en octubre pasado. Ahora, el actual mandatario, José Jerí, enfrentaría un destino similar.

Esta semana, el Congreso de Perú, que se encuentra en un receso de 3 meses, logró conseguir más de 78 firmas de los parlamentarios para convocar un Pleno Extraordinario a fin de debatir la permanencia de Jerí en el Poder Ejecutivo.

Ahora está en manos del presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, la convocatoria al Pleno Extraordinario. Sin embargo, este ya ha mostrado indicios de querer dilatar lo más que pueda la sesión.

A través de su cuenta en X, Rospigliosi dijo que, de las 81 firmas digitales, solo 29 eran “válidas”: “Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el Pleno”.

Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso.

Rospigliosi, al igual que su partido Fuerza Popular, defienden la permanencia de Jerí. Desde un inicio se habló de retirarlo del cargo a través de una censura, una figura para remover a un miembro de la Mesa Directiva del Congreso. Y Jerí, si bien es presidente de la República por sucesión constitucional, mantiene su condición de parlamentario y presidente del Congreso.

Sin embargo, Fernando Rospigliosi aseguró que debido a que Jerí juró como presidente de la República, corresponde una vacancia presidencial para sacarlo del puesto. Incluso convocó a abogados afines a la tendencia ideológica de su partido para darle peso a su postura.

La diferencia entre la censura y la vacancia radica en que esta última implica un mayor procedimiento y un número alto de votos para que se apruebe (87, equivalente a los 2/3 del número de congresistas). En tanto, una censura se tramita en una sola sesión y requiere mayoría simple de parlamentarios presentes.

Los motivos para cesar a José Jerí

Diversas bancadas parlamentarias han presentado mociones de censura contra el presidente peruano José Jerí, coincidiendo en que el actual encargado de la Presidencia de la República perdió la idoneidad ética y política necesaria para conducir los destinos del país.

Presidente fue captado fuera de Palacio junto al empresario chino Zhihua Yang. | Fotocomposición: Infobae Perú / Cuarto Poder

La coincidencia más crítica en todos los documentos es el cuestionamiento al denominado “Chifagate”. Jerí sostuvo reuniones no oficiales y fuera de agenda con el empresario chino Zhihua Yang. El primer encuentro ocurrió el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante de comida oriental fusión (conocido como chifa) del distrito limeño de San Borja, al cual el mandatario llegó ocultando su rostro con una capucha y utilizando el vehículo oficial conocido como el “cofre presidencial”.

Una segunda reunión, el 6 de enero de 2026, tuvo lugar en el local “Market Capón”, un negocio que había sido clausurado ese mismo día por la Municipalidad de Lima. Las mociones enfatizan la falta de transparencia y las versiones contradictorias ofrecidas por el Ejecutivo, que pasaron de justificar la cita como una coordinación por el “Día de la Amistad Perú-China” a alegar que el presidente simplemente fue a “comprar caramelos”.

Otro punto de coincidencia en las mociones es el ingreso a Palacio de Gobierno de Ji Wu Xiaodong, un empresario chino investigado por tráfico ilegal de madera y presunto integrante de la organización “Los Hostiles de la Amazonía”. Lo grave, detallan los textos, es que Xiaodong tenía que haber estado cumpliendo una medida de arresto domiciliario. Fue luego de que se reportó el ingreso a la sede del Poder Ejecutivo que la Policía dio con Ji Wu Xiaodong y se le impidió salir de su casa.

Más allá de los escándalos personales, las mociones coinciden en señalar un pobre desempeño en la gestión del orden público. A pesar de los reiterados estados de emergencia, las cifras de criminalidad no han disminuido. Por el contrario, el 2025 cerró con 2,240 homicidios y solo en lo que va del 2026 ya se registran decenas de muertes violentas. Eventos como el atentado con explosivos contra la reconocida orquesta Armonía 10 en Trujillo son, dicen, prueba de la incapacidad del gobierno para neutralizar al crimen organizado.

Finalmente, las mociones mencionan los antecedentes que ya mermaban la credibilidad de Jerí desde antes de asumir el mando, como investigaciones fiscales por enriquecimiento ilícito, presuntos sobornos en la Comisión de Presupuesto y una pesquisa por violación sexual archivado2 de forma polémica.

En resumen, desde el Congreso peruano se sostiene que la permanencia de Jerí Oré en la Presidencia del Congreso —y, por ende, en la Jefatura del Estado— es incompatible con los estándares exigibles.