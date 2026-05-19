‘Melcochita’ sorprende a Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro con inesperado ejercicio: “Agilito”

Melcochita deslumbra mostrando energía y buen humor a sus 89 años. +QTV

En una reciente edición del programa MVP de +QTV, la presencia de Pablo Villanueva ‘Melcochita' se convirtió en uno de los momentos más comentados de las redes. El popular humorista, músico y sonero, que actualmente genera atención mediática por su relación con Heydi Amado —una joven 22 años menor que él—, demostró que la edad es solo un número al dejar boquiabiertos a los conductores Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro con su energía y agilidad.

Durante la emisión, Melcochita fue presentado, junto a Miguelito Barraza, en un contexto en el que su vida privada ha sido tema de conversación en redes y medios. Sin embargo, el veterano artista decidió centrar la atención en su vitalidad y buen humor, realizando una serie de movimientos que sorprendieron tanto al público como a los conductores del espacio.

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En uno de los momentos más destacados, Melcochita tomó una de las pesas que le obsequiaron y realizó una maniobra deslizándose por el piso. Acto seguido, se levantó con rapidez, sin ayuda, y mostró que a sus 89 años mantiene un estado físico envidiable. La reacción de los conductores no se hizo esperar: Aldo Miyashiro, visiblemente sorprendido, exclamó entre risas: “Con razón”, mientras Paolo Guerrero lo observaba asombrado.

Orgulloso de su vitalidad

El propio Melcochita compartió el video de su presentación en sus redes sociales, donde escribió con su característico sentido del humor: “Con mis 90 años, ¿podrás? Supe agilito”. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores, quienes expresaron su asombro y admiración ante la energía y vitalidad del humorista. Muchos usuarios destacaron el ejemplo que representa para las personas mayores, mientras otros no dudaron en bromear acerca de su eterna juventud. “Esa vaina es difícil”, “Mi tío Melcocha cada día me humilla más, yo a las justas me levanto para trabajar”, escribieron los usuarios.

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La aparición de Melcochita en MVP coincidió con un periodo en el que el artista se encuentra en el centro de la atención mediática, no solo por su carrera artística, sino también por su vida sentimental. El anuncio de su relación con Heydi Amado ha generado opiniones divididas, pero el humorista ha respondido con naturalidad y buen ánimo, restando importancia a las críticas y resaltando la felicidad que vive en este momento.

El humorista de 89 años realizó ejercicios en vivo y desató la admiración de los conductores, quienes celebraron su vitalidad durante el programa. +QTV

Padre de novia de Melcochita rechaza relación

La relación entre Melcochita y Heydi Amado continúa generando controversia, especialmente tras las declaraciones públicas de Miguel Amado, padre de la joven, quien expresó abiertamente su rechazo hacia el romance entre su hija, de 22 años, y el reconocido humorista de 89 años. El tema fue abordado en la última edición de Magaly TV La Firme, donde la conductora Magaly Medina presentó un informe que expuso el malestar y la desaprobación del padre de Heydi, quien calificó la situación como “una payasada”.

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Miguel Amado no ocultó su incomodidad al referirse a la relación y cuestionó duramente el modo en que surgió el vínculo sentimental. “Que para mí esto es una payasada y yo no estoy de acuerdo en nada de esto. Obviamente que no. ¿Qué papá va a estar de acuerdo con todo lo que está pasando?”, expresó visiblemente molesto ante las cámaras. El principal motivo de su rechazo no solo gira en torno a la diferencia de edad, sino también al contexto en el que se desarrolló la relación.

De acuerdo con el reporte televisivo, Heydi Amado llegó hace más de dos años a vivir a la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, expareja del humorista. Durante ese tiempo, convivieron como una familia y la joven incluso llamaba “mamá” a Monserrat. Para el padre de Heydi, resulta inconcebible que alguien que acogió a su hija como parte del hogar termine posteriormente involucrado sentimentalmente con ella. “Si yo voy a tu casa y tú me abres la puerta, así me la haya abierto tu esposa, yo jamás voy a mirar a tu hija, jamás. Si yo la miro, esa niña la miro como una hija”, afirmó Miguel Amado.

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Descubre los detalles de la polémica relación que ha capturado la atención, donde la diferencia de edad y la opinión familiar son los principales obstáculos. ATV/ Magaly TV La Firme.