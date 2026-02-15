La defensa del premier a José Jerí: menciona que habría usado capucha porque “tenía frío” y que “también se quedaron varones a dormir en Palacio”

Ernesto Álvarez acusa a empresarios chinos de filtrar videos para perjudicar a José Jerí

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, salió en defensa de José Jerí en medio de la convocatoria a un Pleno extraordinario para definir su permanencia, en medio de cuestionamientos por sus encuentros nocturnos, aparición encapuchado en un restaurante y la serie de contrataciones de allegadas tras visitas a Palacio de Gobierno.

En diálogo con Perú21, el premier abordó directamente la imagen que captó a Jerí ingresando al restaurante de un empresario chino con una capucha, hecho que dio pie a una investigación parlamentaria y a una serie de especulaciones sobre la transparencia del Ejecutivo. Afirmó que no ve nada irregular en el uso de una prenda común y atribuyó el gesto al clima de la noche.

“Es diez y media de la noche. Me imagino que haría frío. El presidente de la República usa muy poco aire acondicionado, le gusta el calor. Habrá sentido frío. Se subió la capucha, que es un tema que muchos peruanos usan, incluso para entrar a la universidad. No es una cosa extraña, no es andar con un antifaz”, mencionó.

Las mentiras de José Jerí. El mandatario ha caído en enredos por sus propias versiones y testimonios de empresarios chinos. Foto: Composición Infobae

Respecto a los reiterados ingresos de funcionarios, asesoras y colaboradores a Palacio durante la noche y la madrugada, aclaró que no solo mujeres, sino también varones pasaron la noche en Palacio durante operativos o jornadas extendidas.

“No es igual juzgar si han sido varones o mujeres. Ha habido auxiliares, asistentes, incluso asesores varones que han dormido en Palacio después de un operativo, pero la noticia escala cuando se trata de mujeres jóvenes y eso genera morbo e interés popular”, sostuvo el primer ministro, marcando el componente de género y la carga mediática en la cobertura de estos hechos.

Al respecto, el jefe del Gabinete Ministerial también señaló que la burocracia estatal y los procedimientos de validación de perfiles para cargos públicos suelen extenderse varias horas, lo que justifica que los asistentes permanezcan hasta el día siguiente para completar trámites. “Si falta personal en un despacho, se pide a la gente de confianza que traiga candidatos. El trámite es largo y, normalmente, la persona debe quedarse hasta el día siguiente para completar la documentación”, explicó.

Sobre la transparencia de la gestión, admitió que “posiblemente no se haya explicado oportunamente el motivo de la presencia de asistentes en Palacio durante la noche”, pero defendió la legalidad de las contrataciones y la legitimidad de la dinámica de trabajo del Ejecutivo. Rechazó que el presidente esté involucrado en actos de demagogia, y enfatizó que los gestos y palabras del mandatario deben interpretarse en función de la exigencia política y administrativa del momento.

José Jerí cuestionado por contrataciones tras visitas en Palacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuestionamientos a José Jerí

En paralelo, se conoció que, de acuerdo al registro oficial de visitas a Palacio, al menos 73 encuentros con José Jerí finalizaron después de la medianoche, varios de ellos extendiéndose hasta las 5:00 horas.

En muchos casos, las visitas nocturnas involucraron a funcionarios y contratistas que, poco después, asumieron cargos públicos o recibieron órdenes de servicio en diversas dependencias del Estado.

El caso más visible, de acuerdo a El Comercio, fue el de Guadalupe Vela y Cristina Beraún, quienes estuvieron en el despacho presidencial hasta cerca de la medianoche y, semanas después, consiguieron contratos en EsSalud y el Ministerio del Ambiente. Ambas renunciaron tras el escándalo, alegando exposición mediática y cuestionamientos injustos a su trayectoria profesional.