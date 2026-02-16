Joven que fue practicante de Jose Jerí afirma que el presidente le pagaba en efectivo: visitó 24 veces el despacho y no registra estudios

El dominical difundió registros de ingresos y el testimonio de Ana Diburcio, quien afirma que apoyó en agenda y coordinación sin firmar contrato. (Composición: Infobae)

La emisión dominical de Panorama expuso una relación laboral que no pasó por los canales formales del Congreso. El reportaje puso en el centro a Ana Diburcio Llufra, de 29 años, quien se presenta como amiga y extrabajadora del hoy presidente José Jerí. Su testimonio describe visitas reiteradas al despacho congresal y pagos en efectivo que, según afirma, salían del sueldo del entonces parlamentario.

El caso tomó relevancia tras conocerse que, en 2022, la joven acudió 24 veces en tres meses al despacho de Jerí, cuando integraba la bancada de Somos Perú. Registros oficiales consignan ingresos frecuentes y dos fechas sin marca de salida. A ello se suma un dato verificado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu): no registra estudios superiores concluidos.

Ana Diburcio sostiene que su vínculo fue amical y laboral, aunque sin contrato ni planilla. “Mi nombre es Ana Divurcio Llufra. Aquí vamos a aclarar todos los detalles”, inicia ante cámaras. Desde España, donde reside, expone su versión y rechaza irregularidades con fondos públicos.

Visitas, trabajo y pagos en efectivo

FOTO DE ARCHIVO-El nuevo presidente de Perú, José Jeri, que asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte, mira mientras presenta a su nuevo gabinete, en Lima, Perú, 14 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

El reportaje muestra imágenes de la joven en el despacho congresal y en calles aledañas al Parlamento. Ella explica que su presencia constante respondía a tareas asignadas por Jerí. “Yo siempre fui amiga de él, en un tiempo trabajadora de él”, afirma. Según su relato, la convocatoria surgió tras conversaciones informales: “De esas charlas que nos dábamos, se dio la oportunidad de comentar sobre un trabajo, más que nada para apoyarlo, porque yo, pues, era practicante”.

Diburcio reconoce que no firmó contrato ni figuró en planilla. “Yo nunca trabajé para el Estado, nunca figuré en planilla”, precisa. Sobre la remuneración, señala: “Nunca tuve un pago directo de planilla. Era, pues, de su mismo sueldo de él. Supongo yo que esa plata fue siempre al contado”. Añade que el pago era mensual: “No era diario, no era semanal… era mensual, era directo”.

Consultada por el monto, responde: “Era un sueldo mínimo. No era, no era guau tampoco”. Describe funciones como apoyo en agenda y coordinación: “Programar citas, programar reuniones con los ministros, con tal persona y personas importantes que visitaban frecuentemente el despacho”.

El reportaje indica que cada congresista dispone de personal asignado por el Estado. Aun así, Diburcio insiste en que el dinero no provino de recursos públicos. “El Estado no gastó un sol, gastó Geri”, declara. También remarca: “Nunca él cogió dinero del Estado o cosas así, siempre fue con su sueldo de él”.

Estudios y registro en Sunedu

En la entrevista, se le consulta por su formación académica. El reportaje indica que no figura con estudios superiores concluidos en la Sunedu. Ella responde: “En realidad, siempre que he estudiado una carrera, nunca la he terminado. Tengo una carrera de aviación comercial. Estudié también inglés en un instituto británico”. Agrega que llevaba cursos vinculados a herramientas informáticas: “Yo estaba estudiando mi carrera de Microsoft y Excel”.

Pese a ello, desempeñó funciones en el despacho congresal. El programa muestra una fotografía suya con una gigantografía del Congreso al fondo y un folder con el logo institucional. Diburcio sostiene que su labor fue de apoyo y coordinación, sin responsabilidades técnicas complejas.

Defensa personal y relación actual

Edificio Faustino Sánchez Carrión será sede del pleno clave que definirá situación presidencial. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Diburcio rechaza versiones que vinculan su nombre con otras contrataciones posteriores. “Yo nunca fui contratada, yo nunca aparecí en planilla, yo nunca tuve algo directo para el Estado”, insiste. Añade que su intervención pública busca proteger su imagen: “Yo salgo a defender mi persona, a defender mi dignidad”.

Respecto a Jerí, lo describe en términos personales: “José es una persona respetuosa, es una persona amable, es una persona que tiene valores, tiene principios. No es una persona como la sacan así”. También descarta una relación sentimental: “Nunca, pues, hubo una relación íntima con él”.

La comunicación entre ambos, afirma, continúa de forma esporádica. “Es como que un holi chao ahora… Hasta ahora nosotros seguimos en seguidores en Instagram, Facebook, en redes sociales”. Tras la elección de Jerí como presidente, lo felicitó: “Fue ahí nomás, en el mismo tiempo que yo me enteré… lo saludé y él me respondió también a los días”.