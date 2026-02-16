Perú

Joven que fue practicante de Jose Jerí afirma que el presidente le pagaba en efectivo: visitó 24 veces el despacho y no registra estudios

La joven, hoy residente en España, sostuvo que la remuneración era mensual y provenía del salario personal del entonces congresista

Guardar
El dominical difundió registros de
El dominical difundió registros de ingresos y el testimonio de Ana Diburcio, quien afirma que apoyó en agenda y coordinación sin firmar contrato. (Composición: Infobae)

La emisión dominical de Panorama expuso una relación laboral que no pasó por los canales formales del Congreso. El reportaje puso en el centro a Ana Diburcio Llufra, de 29 años, quien se presenta como amiga y extrabajadora del hoy presidente José Jerí. Su testimonio describe visitas reiteradas al despacho congresal y pagos en efectivo que, según afirma, salían del sueldo del entonces parlamentario.

El caso tomó relevancia tras conocerse que, en 2022, la joven acudió 24 veces en tres meses al despacho de Jerí, cuando integraba la bancada de Somos Perú. Registros oficiales consignan ingresos frecuentes y dos fechas sin marca de salida. A ello se suma un dato verificado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu): no registra estudios superiores concluidos.

Ana Diburcio sostiene que su vínculo fue amical y laboral, aunque sin contrato ni planilla. “Mi nombre es Ana Divurcio Llufra. Aquí vamos a aclarar todos los detalles”, inicia ante cámaras. Desde España, donde reside, expone su versión y rechaza irregularidades con fondos públicos.

Visitas, trabajo y pagos en efectivo

FOTO DE ARCHIVO-El nuevo presidente
FOTO DE ARCHIVO-El nuevo presidente de Perú, José Jeri, que asumió el cargo tras la destitución de Dina Boluarte, mira mientras presenta a su nuevo gabinete, en Lima, Perú, 14 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

El reportaje muestra imágenes de la joven en el despacho congresal y en calles aledañas al Parlamento. Ella explica que su presencia constante respondía a tareas asignadas por Jerí. “Yo siempre fui amiga de él, en un tiempo trabajadora de él”, afirma. Según su relato, la convocatoria surgió tras conversaciones informales: “De esas charlas que nos dábamos, se dio la oportunidad de comentar sobre un trabajo, más que nada para apoyarlo, porque yo, pues, era practicante”.

Diburcio reconoce que no firmó contrato ni figuró en planilla. “Yo nunca trabajé para el Estado, nunca figuré en planilla”, precisa. Sobre la remuneración, señala: “Nunca tuve un pago directo de planilla. Era, pues, de su mismo sueldo de él. Supongo yo que esa plata fue siempre al contado”. Añade que el pago era mensual: “No era diario, no era semanal… era mensual, era directo”.

Consultada por el monto, responde: “Era un sueldo mínimo. No era, no era guau tampoco”. Describe funciones como apoyo en agenda y coordinación: “Programar citas, programar reuniones con los ministros, con tal persona y personas importantes que visitaban frecuentemente el despacho”.

El reportaje indica que cada congresista dispone de personal asignado por el Estado. Aun así, Diburcio insiste en que el dinero no provino de recursos públicos. “El Estado no gastó un sol, gastó Geri”, declara. También remarca: “Nunca él cogió dinero del Estado o cosas así, siempre fue con su sueldo de él”.

Estudios y registro en Sunedu

En la entrevista, se le consulta por su formación académica. El reportaje indica que no figura con estudios superiores concluidos en la Sunedu. Ella responde: “En realidad, siempre que he estudiado una carrera, nunca la he terminado. Tengo una carrera de aviación comercial. Estudié también inglés en un instituto británico”. Agrega que llevaba cursos vinculados a herramientas informáticas: “Yo estaba estudiando mi carrera de Microsoft y Excel”.

Pese a ello, desempeñó funciones en el despacho congresal. El programa muestra una fotografía suya con una gigantografía del Congreso al fondo y un folder con el logo institucional. Diburcio sostiene que su labor fue de apoyo y coordinación, sin responsabilidades técnicas complejas.

Defensa personal y relación actual

Edificio Faustino Sánchez Carrión será
Edificio Faustino Sánchez Carrión será sede del pleno clave que definirá situación presidencial. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Diburcio rechaza versiones que vinculan su nombre con otras contrataciones posteriores. “Yo nunca fui contratada, yo nunca aparecí en planilla, yo nunca tuve algo directo para el Estado”, insiste. Añade que su intervención pública busca proteger su imagen: “Yo salgo a defender mi persona, a defender mi dignidad”.

Respecto a Jerí, lo describe en términos personales: “José es una persona respetuosa, es una persona amable, es una persona que tiene valores, tiene principios. No es una persona como la sacan así”. También descarta una relación sentimental: “Nunca, pues, hubo una relación íntima con él”.

La comunicación entre ambos, afirma, continúa de forma esporádica. “Es como que un holi chao ahora… Hasta ahora nosotros seguimos en seguidores en Instagram, Facebook, en redes sociales”. Tras la elección de Jerí como presidente, lo felicitó: “Fue ahí nomás, en el mismo tiempo que yo me enteré… lo saludé y él me respondió también a los días”.

Temas Relacionados

José JeríCongresoperu-noticias

Más Noticias

Escándalo en EsSalud: Denuncian copamiento de APP y que empresas de hermanos de funcionaria ganan S/ 6 millones mientras hospitales colapsan

Pese a que el Tribunal de Contrataciones del Estado advirtió del impedimento, tres empresas vinculadas a los hermanos de una apepista ganaron contratos en el hospital Sabogal

Escándalo en EsSalud: Denuncian copamiento

Rafael López Aliaga reitera apoyo a congresista Milagros Jáuregui: “Ya ha salido a pedir perdón, ¿qué más quieren?"

El líder de Renovación Popular reiteró su defensa a la congresista tras la difusión de imágenes de menores embarazadas por violaciones en su refugio que opera en Cieneguilla, un caso que derivó en una intervención fiscal

Rafael López Aliaga reitera apoyo

El contundente mensaje que Youna envió a Samahara Lobatón por San Valentín: “no necesitas a un hombre para ser feliz”

El peluquero dio énfasis al poder de la maternidad y la autosuficiencia al dirigirse a la influencer, quien ha generado gran debate en redes sociales por su estilo de vida

El contundente mensaje que

Keiko Fujimori reafirma su apoyo a José Jerí y tilda a Rafael López Aliaga de “títere de los caviares”, misógino y sin “madurez emocional”

La lideresa de Fuerza Popular defendió el respaldo de su partido al presidente interino en medio de un cruce con el exalcalde de Lima, quien la acusó de “avalar la corruptela”

Keiko Fujimori reafirma su apoyo

Alianza Lima derrota a Géminis 3 sets a 1 en la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

En el cuarto set, Alianza Lima confirmó su superioridad al manejar los tiempos y cerrar el partido con un marcador de 25-21

Alianza Lima derrota a Géminis
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escándalo en EsSalud: Denuncian copamiento

Escándalo en EsSalud: Denuncian copamiento de APP y que empresas de hermanos de funcionaria ganan S/ 6 millones mientras hospitales colapsan

Keiko Fujimori reafirma su apoyo a José Jerí y tilda a Rafael López Aliaga de “títere de los caviares”, misógino y sin “madurez emocional”

Congreso gastará más de un millón de soles en renovar su flota con 10 vehículos de lujo: 5 sedán y 5 pick-up doble cabina

La defensa del premier a José Jerí: menciona que habría usado capucha porque “tenía frío” y que “también se quedaron varones a dormir en Palacio”

Ernesto Álvarez defiende requisa a expresidentes, pero exige conservar su dignidad: “No son reos peligrosos”

ENTRETENIMIENTO

El contundente mensaje que

El contundente mensaje que Youna envió a Samahara Lobatón por San Valentín: “no necesitas a un hombre para ser feliz”

Muñeco gigante de Jorge Luna causa furor en los Carnavales de Cajabamba por su increíble parecido

Lis Padilla se conmueve hasta las lágrimas tras serenata con mariachis de Tania Pinedo: “nuestro primer San Valentín juntas”

Suheyn Cipriani rompe en llanto tras admitir que aún ama a Macarius pero “así se han dado las cosas”

Laura Spoya agradece apoyo de familia y amigos tras accidente pero olvida a Brian Rullán: “han estado desde el primer día”

DEPORTES

Alianza Lima derrota a Géminis

Alianza Lima derrota a Géminis 3 sets a 1 en la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos tras final de la fecha 7 - Fase 2

Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 7, fase 2: así van los equipos en el torneo

Clarivett Yllescas se perdió el duelo Alianza Lima vs Géminis por lesión: ¿llegará al Sudamericano de Clubes 2026?

Barbara Frangella comparte la ambición de Regatas para el Sudamericano de Clubes: “¿Por qué no pensar en semifinales?”