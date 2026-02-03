Perú tiene el mejor platillo de pollo de América y alcanza el segundo lugar del ranking mundial, según TasteAtlas

Pollo a la brasa posiciona a Perú entre los líderes del ranking global de TasteAtlas. (Foto: Difusión)

La gastronomía peruana vuelve a sorprender al mundo con el reconocimiento internacional de uno de sus platos más emblemáticos. En el ranking global de los 100 mejores platillos con pollo, elaborado por el portal gastronómico TasteAtlas con base en miles de valoraciones de su audiencia, el Pollo a la Brasa, preparado tradicionalmente con pollo asado sazonado y acompañado de guarniciones locales, se posiciona como uno de los más valorados a nivel mundial, ocupando el segundo lugar en ese listado general de platos de pollo y el primer puesto dentro de América. Este platillo tradicional limeño, caracterizado por su piel crujiente y carne jugosa, refleja la sofisticación y difusión de la cocina peruana más allá de sus fronteras.

Este reconocimiento se suma a otros listados de TasteAtlas en los que el Pollo a la Brasa encabeza las preferencias tanto en Perú como en Sudamérica, con una alta puntuación promedio de 4.4 de 5, entre los usuarios de la plataforma. En las listas especializadas de platos de pollo por país y región, esta preparación peruana lidera por encima de otras preparaciones autóctonas, consolidando su posición como referente de la gastronomía nacional. La presencia de Perú en estos rankings destaca una vez más la riqueza y diversidad culinaria del país, y cómo platos tradicionales continúan ganando reconocimiento en plataformas globales de valoración gastronómica.

En el Perú, existen más de 13 mil restaurantes dedicados exclusivamente al pollo a la brasa. Foto: Perú Info

Segundo del mundo

Aunque el Pollo a la Brasa es un emblema culinario del Perú, en el listado internacional de TasteAtlas de los “100 mejores platillos de pollo del mundo” dicha preparación figura en el puesto número 2, inmediatamente detrás del Chikin (pollo frito coreano), que encabeza la lista global con un ligero margen de puntuación basado en las valoraciones de los usuarios de la plataforma. Este resultado refleja lo reñida que fue la competencia por el primer lugar: tanto el Chikin como el Pollo a la Brasa obtuvieron calificaciones muy similares dentro del ranking, destacándose ambos por su popularidad, técnicas de preparación y sabor distintivo según los criterios de evaluación de TasteAtlas.

En ese sentido, es importante mencionar que Perú es el único país de América Latina que logra colocar más de un platillo en el top 20 del ranking mundial de TasteAtlas, consolidándose como líder regional en esta categoría. Además del Pollo a la Brasa, la cocina peruana vuelve a destacar con el ají de gallina, ubicado en el puesto 18 del listado con una calificación de 4.3 sobre 5, de acuerdo con las valoraciones de los usuarios del portal gastronómico. Esta doble presencia en los primeros lugares del ranking internacional refuerza el posicionamiento de la gastronomía peruana entre las más reconocidas del mundo en preparaciones a base de pollo.

Ranking de Taste Atlas posiciona al pollo a la brasa como el según mejor platillo a base de pollo del mundo. (Foto: Taste Atlas)

El mejor pollo a la brasa

Según el ranking de TasteAtlas, Pardos Chicken fue reconocido como el restaurante que ofrece el mejor pollo a la brasa del mundo, destacando dentro de la amplia oferta de cadenas especializadas existentes en Lima y el país. Entre las opiniones recogidas por la plataforma, una reseña en inglés señala que “Lima está llena de cadenas de pollos asados” y califica a Pardos Chicken como “el mejor”, recomendando acudir temprano debido a la alta concurrencia del local.

Las valoraciones también subrayan la calidad y el sabor del plato, resaltando su jugosidad y el acompañamiento de salsas tradicionales. Algunas reseñas describen el pollo a la brasa de Pardos Chicken como “suculento” y destacan su sabor ahumado, salado y jugoso. Cabe precisar que, en una evaluación anterior, TasteAtlas había otorgado este reconocimiento a Los Toldos Chicken, lo que evidencia variaciones en los resultados según las valoraciones registradas por la plataforma en distintos periodos.

Día del Pollo a la Brasa: Esto dicen Minsa y EsSalud sobre el consumo de la piel - Agencia Andina

Chikin: el mejor platillo de pollo del mundo

De acuerdo con la lista del portal gastronómico, actualizado al 15 de diciembre de 2025, el plato de pollo mejor valorado por la audiencia global es el “Chikin”, conocido popularmente como pollo frito al estilo coreano (Korean fried chicken). Esta preparación tradicional de Corea del Sur se caracteriza por su método de doble fritura, que logra una capa exterior extremadamente crujiente mientras mantiene la carne jugosa en su interior.

El “Chikin” se distingue internacionalmente por su variedad de salsas y sabores, desde picantes hasta dulces y garlicky, lo que le ha valido una amplia popularidad más allá de Asia. Su presencia en la cima del ranking de TasteAtlas refleja tanto la expansión global de la cocina coreana como la preferencia de los comensales por texturas y técnicas de preparación distintivas.

Chikin, el pollo frito coreano, es elegido como el mejor platillo de pollo del mundo por TasteAtlas. (Foto: Captura video)