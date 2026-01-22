Cadena peruana con el mejor pollo a la brasa del mundo, según Taste Atlas, abre su primera tienda en este país del Caribe

La decisión se basa en la experiencia previa de la cadena, que tras evaluar mercados y ajustar su modelo, añade un nuevo país a su estrategia de expansión internacional. Foto: Rappi

Pardos Chicken, cadena de pollo a la brasa peruana creada en 1986, concretó su primera apertura en el Caribe como parte de su plan de crecimiento fuera del país. La inauguración de este local marca su ingreso a una nueva región y amplía su presencia internacional.

Este movimiento se apoya en la experiencia acumulada por la cadena en anteriores procesos de expansión. Tras evaluar otros mercados y ajustar su propuesta, la marca suma un nuevo destino en su estrategia de desarrollo internacional.

Primer desembarco en el Caribe de Pardos Chicken

El nuevo local de Pardos Chicken fue inaugurado el 15 de diciembre en el cuarto nivel del Centro Comercial Ágora Santiago Center, en Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más importante de la República Dominicana. Esta ciudad se ubica en la región del Cibao y es uno de los principales polos económicos y comerciales del país.

La presencia en Santiago de los Caballeros le permite a la cadena acceder a un mercado urbano con alta afluencia de público. La empresa informó sobre esta apertura a través de sus redes sociales, en el marco de su estrategia de internacionalización en el Caribe y Centroamérica.

Pardos también estuvo en Chile

Antes de su llegada a República Dominicana, Pardos Chicken tuvo operaciones fuera del Perú en Chile, donde ingresó en 2003. Ese mercado representó su primera experiencia internacional, aunque posteriormente la cadena cerró sus locales en ese país.

Antes de expandirse a República Dominicana, Pardos Chicken ya había incursionado fuera del Perú con su entrada al mercado chileno en 2003. Foto: Cenco Malls

Durante ese periodo, la empresa obtuvo información sobre hábitos de consumo y dinámicas de mercado, aspectos que hoy forman parte de su planificación para nuevas incursiones internacionales.

Presencia de empresas peruanas en República Dominicana

Con esta apertura, Pardos Chicken se suma a otras compañías peruanas que operan en República Dominicana. Entre ellas se encuentra Belcorp, presente con sus marcas Ésika, L’Bel y Cyzone en los segmentos de maquillaje y cuidado personal.

También destaca Industrias San Miguel (ISM), que participa en el mercado de bebidas con marcas como Kola Real (KR), Cool Heaven, Frutop y Generade, ampliando la presencia peruana en distintas categorías de consumo masivo.

Expansión local de Pardos y ubicación en los Premios Summum

En el Perú, Pardos Chicken cuenta con cerca de 30 locales en Lima y tiene operaciones en ciudades como Arequipa, Chiclayo y Trujillo. Esta red le ha permitido consolidarse dentro del segmento del pollo a la brasa.

En la última edición de los Premios Summum 2025 ocupó el quinto puesto en su categoría, manteniendo la misma ubicación obtenida en 2024, en una edición que celebró 15 años de trayectoria.

En el Perú, Pardos Chicken opera alrededor de 30 locales en Lima y mantiene presencia en otras ciudades como Arequipa, Chiclayo y Trujillo. Foto: TripAdvisor

Pardos Chicken tiene el mejor pollo a la brasa del mundo, según Taste Atlas

Según el ranking de Taste Atlas, Pardos Chicken es reconocido como el restaurante que ofrece el mejor pollo a la brasa del mundo, destacando entre la amplia oferta de cadenas que existen en Lima y el Perú. “Lima está llena de cadenas de pollos asados. Este es, sin lugar a dudas, el mejor. Ve temprano a almorzar porque se llena”, se lee en una de las opiniones publicadas en inglés.

Las reseñas resaltan especialmente la calidad y el sabor del plato. “Su pollo a la brasa es suculento y viene con una salsa de ají picante que es simplemente perfecta”, señala una crítica. En la misma línea, otra opinión describe: “El pollo a la brasa en Pardos Chicken en Lima: ahumado, salado y jugoso hasta los huesos”.

Cabe recordar que, en una evaluación previa, la misma plataforma gastronómica había distinguido a Los Toldos Chicken como el local que servía el mejor pollo a la brasa del mundo.

¿Cuáles son las cadenas de pollo a la brasa más populares en Perú?

En el Perú, varias cadenas de pollos a la brasa han ganado gran popularidad por su sabor, expansión y presencia tanto en Lima como en otras regiones del país. Entre las más conocidas y con amplia aceptación está Pardos Chicken, la cual fue fundada en 1986.

Otra marca con mucha presencia nacional es Norky’s, establecida en 1976 y considerada una de las cadenas de pollerías más grandes y con mayor número de locales. Marcas como Don Tito, Las Canastas y Mediterráneo también destacan por ser escogidas frecuentemente por comensales y aparecer en listados de lugares clásicos para disfrutar de este plato emblemático peruano.

Además de esas grandes cadenas, hay otras que son muy populares, tanto para comer en el restaurante como para ordenar por delivery. Por ejemplo, según datos recientes de plataformas de entrega, nombres como Roky’s, Villa Chicken y Primos Chicken Bar figuran entre los más pedidos, lo que refleja cómo la oferta de pollo a la brasa sigue siendo muy demandada y diversificada en todo el país.