“El único técnico tricampeón soy yo”, Carlos Aparicio marcó distancia con Facundo Morando tras título de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El técnico nacional se pronunció sobre el tricampeonato de las 'blanquiazules'. (Sin TV)

Alianza Lima hizo su sueño realidad: se coronó tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘blanquiazules’ vencieron a San Martín en la final por ‘extra game’ y dio la vuelta olímpica por tercera vez consecutiva generando la euforia de todos los hinchas.

Facundo Morando celebró este título de manera más especial porque esa obtención marcó su salida del cuadro victoriano. El argentino se despidió de los fanáticos levantando la copa antes de partir a Flamengo de Brasil.

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Entre los festejos, Carlos Aparicio aplaudió el desempeño de las ‘íntimas’ durante la temporada, pero lanzó un contundente comentario que generó muchas reacciones. El técnico nacional marcó distancia con el DT de la selección argentina.

“Yo estoy feliz por el tricampeonato, pero por ahí leí: ‘Histórico, por primera vez’. Tampoco, no se olviden de lo que conseguimos. Y por último, el único técnico tricampeón soy yo, porque el primer campeonato lo ganó Petri junto con Gaspar Vicuña, a medias entre los dos. Facundo Morando ha ganado dos, pero ya se va. No va a conseguir empatarme con tres. El que venga va a tener que ganar tres campeonatos seguidos, así que la valla está bien alta para el que venga”, apuntó el estratega nacional en conversación con ‘SinTV’.

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El equipo blanquiazul hace historia al conseguir su tercer título consecutivo. Acompaña al equipo en la ceremonia de premiación, la vuelta olímpica y la celebración desbordante junto a sus fanáticos.

¿Quién será el nuevo DT tras salida de Facundo Morando?

La dirección de Alianza Lima ha definido casi por completo la contratación de su nuevo técnico para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. La salida de Facundo Morando, responsable de dos de los últimos tres títulos del club, marcó el cierre de una etapa relevante en la institución.

La gestión liderada por Cenaida Uribe optó por mantener la línea extranjera en el banquillo y se inclinó nuevamente por un entrenador argentino para seguir consolidando el proyecto deportivo. El anuncio oficial se espera en los próximos días, mientras el club busca sostener su reciente éxito en la liga nacional.

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“Yo busco el perfil más o menos de Facundo. Entonces, no tiene sentido irme al otro lado, buscando un brasileño o a un entrenador tipo el de San Martín, no era para mi equipo, o como Paulo (Milagres), nada, ya fue. Entonces,he buscado un perfil parecido al de Facundo”, señaló la dirigente en entrevista con ‘Puro Vóley’.

La jefa del equipo 'blanquiazul' compartió detalles de la nueva contratación en el banquillo tras la salida de Facundo Morando. (Video: Puro Vóley)

Cenaida adelantó que el nuevo entrenador llegaría a finales de julio, con la presentación oficial prevista en los próximos días a través de las redes sociales del club. En ese marco, ha cobrado fuerza el nombre del argentino Alejandro Schneider como principal candidato para dirigir al equipo.

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Schneider ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el voleibol masculino, dirigiendo clubes de Argentina, África, Medio Oriente y Europa. Su experiencia más reciente fue con el A.O. Foinikas Sýros de Grecia, donde también trabajó en la rama masculina.

Facundo Morando, el mejor entrenador de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Facundo Morando, artífice del tricampeonato de Alianza Lima, recibió el premio al mejor entrenador de la Liga Peruana de Vóley por segundo año consecutivo, distinción que confirma la trascendencia de su gestión. Antes de la final, Morando expresó su visión personal: “A mí me gustaría que se me recuerde como una persona que trabajó, que se ocupó de su equipo, de sus jugadoras, de su staff”.

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Este reconocimiento destaca el impacto de su liderazgo en el club y la dedicación mostrada durante su ciclo, en el que priorizó el desarrollo integral del plantel y del equipo técnico. Su legado queda marcado por los logros deportivos y por el aprecio de quienes compartieron el proceso.

Facundo Morando logró dos títulos al mando de Alianza Lima. Crédito: FPV